Homestyler stellt bahnbrechende 3D-Cloud-Design-Tools und globales Partnerprogramm auf dem High Point Market vor

HIGH POINT, North Carolina, 7. November 2024 /PRNewswire/ -- Vom 25. bis 30. Oktober 2024 gab Homestyler ein beeindruckendes Debüt auf dem High Point Market und präsentierte seine hochmodernen 3D-Cloud-Design-Tools, Geschäftslösungen und das globale Partnerprogramm. Das Unternehmen revolutioniert die räumliche Gestaltung für Innenarchitekten, Raumausstatter und Designliebhaber und unterstützt gleichzeitig Designfirmen und Einrichtungsmarken dabei, Effizienzprobleme bei 3D-Anwendungen zu überwinden.

Als Marktführer im Bereich 3D-Cloud-Design für Wohnkultur und Innenarchitektur ist Homestyler 2009 aus Autodesk hervorgegangen, einem globalen Giganten im Bereich 3D-Designsoftware. Im Jahr 2016 erwarben Easyhome und Alibaba gemeinsam Homestyler, das über fortschrittliche Funktionen und eine riesige internationale Nutzergemeinschaft verfügt. Mit einer globalen Präsenz in über 200 Ländern und Regionen und einer bedeutenden Marktpräsenz in den USA, Italien, dem Vereinigten Königreich, Frankreich und Brasilien ist die Plattform in 13 Sprachen verfügbar und hat weltweit über 17 Millionen Nutzer.

Die 3D-Cloud-Design-Tools von Homestyler werden durch bahnbrechende KI-Technologie unterstützt und bieten unübertroffene Intelligenz und Effizienz. Im Gegensatz zu herkömmlicher Software für die Raumplanung bietet die KI-gesteuerte Plattform von Homestyler Benutzern einen optimierten Arbeitsablauf für räumliche 3D-Gestaltung, Modellierung, Bild- und Videowiedergabe und demokratisiert so den Zugang zu kreativem Design.

Die Plattform bietet eine Reihe fortschrittlicher Funktionen, darunter die Bearbeitung mehrerer Etagen, individuelle Möbel, Fliesenböden und Optionen für die vollständige Anpassung von Häusern sowie reibungsloses Rendering und vielseitige Funktionen für die Produktion von Marketingvideos. Um die Designeffizienz weiter zu verbessern, umfasst die Plattform KI-Funktionen wie AI Designer, AI Decor und Home Copilot, die als kreativer Assistent, Effizienzsteigerer und Lernassistent dienen.

Anfang dieses Jahres hat Homestyler auf der Mailänder Möbelmesse im April sein globales Partnerprogramm ins Leben gerufen, das Designagenturen, Möbelhändler, Immobilienunternehmen und Softwareagenturen auf der ganzen Welt unterstützen soll. Stephanie Ma, Leiterin des internationalen Geschäfts von Homestyler, teilte mit, dass das Unternehmen auf der Messe mehr als 30 sehr engagierte globale Partner gewonnen hat. Da die USA die größte Nutzerbasis von Homestyler und ein Markt mit hohem Wiedererkennungswert sind, will das Unternehmen ein auf die USA ausgerichtetes Geschäftsnetzwerk aufbauen, um seine globale Reichweite zu vergrößern.

Homestyler hat auch Pionierarbeit bei der Entwicklung digitaler Lösungen für internationale Designfirmen, Möbelhändler, Immobilienentwickler und andere wichtige Branchenakteure geleistet.

Ein bekanntes Hotelarchitekturbüro in Nordamerika hatte Probleme mit der Visualisierung der Möbelanordnung in den Gästezimmern, was sich negativ auf die Verkaufsleistung auswirkte. Homestyler stellte sich dieser Herausforderung, indem es eine maßgeschneiderte Designlösung anbot, die sich nahtlos in die Design- und Bauabläufe des Hotels einfügte und so die Effizienz des Designfeedbacks verbesserte. Die Plattform führte auch professionelle Vorlagen für die Gestaltung von Hotelzimmern und Gastronomiemöbeln ein und ermöglichte so ein Einkaufserlebnis aus einer Hand, das die Verkaufszahlen erheblich steigerte.

Beim Versuch, von einem 2D-Grafikdesign-Tool auf eine fortschrittlichere 3D-Raumgestaltungslösung umzusteigen, hatte eine führende italienische E-Commerce-Plattform für Fliesen mit einigen Hürden zu kämpfen. Homestyler unterstützte das Unternehmen technisch und half ihm dabei, seine 3D-Design-Fähigkeiten erheblich zu verbessern. So konnte es sich von einer Website, die sich hauptsächlich auf Fliesen konzentrierte, zu einer E-Commerce-Plattform für 3D-Einrichtungsgegenstände mit umfassendem Service entwickeln.

Ebenso hatte ein führendes brasilianisches Online-Architektur- und Innenarchitekturunternehmen mit dem Verlust von Designprojekten und Modellbeständen aufgrund von Personalfluktuation sowie mit Schwierigkeiten bei der Zusammenarbeit bei Designänderungen online zu kämpfen. Homestyler lieferte eine Lösung, die die Zusammenarbeit im Team bei der Bearbeitung von Entwürfen und der Verwaltung von Assets vereinfachte, die Effizienz der Projektabwicklung steigerte und den sicheren Schutz wichtiger Design-Assets gewährleistete.

