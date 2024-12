Hon Hai Technology Group (Foxconn) bekräftigt Unterstützung für Raumfahrtinnovation auf der TASTI

Titelsponsoring, 3-tägige Vortragspräsenz auf der von TASA organisierten Konferenz

TAIPEI, 1. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group („Foxconn") (TWSE:2317) eröffnete am Sonntag seine Teilnahme an der 2. jährlichen Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry (TASTI), indem es zum ersten Mal In-Orbit-Betriebstechnologien seines LEO-Satelliten und den Fußabdruck der Raumfahrtindustriekette des weltgrößten Elektronikherstellungsdienstleisters vorstellte.

Künftige Kommunikationstechnologien werden sich auf eine hohe Abdeckung, hohe Zuverlässigkeit, hohe Verbindungsdichte und geringe Latenzzeiten konzentrieren. Die TASTI 2024, bei der Foxconn als Titelsponsor auftritt, wird von der taiwanesischen Raumfahrtagentur (TASA) organisiert und präsentiert die neuesten Innovationen in der globalen Raumfahrttechnologie.

„Wir wollen die 'neue Generation der Weltraumkommunikation' in den Mittelpunkt stellen und die Fortschritte der engen Zusammenarbeit mit Industriepartnern aufzeigen, um ein umfassendes Ökosystem für die Satellitenindustrie zu schaffen", sagte Dr. Jen-Ming Wu, Mitglied des Beratungsausschusses für TASTI und Direktor des Next-Generation Communications Research Center am Hon Hai Research Institute von Foxconn.

„Wir sind entschlossen, die Entwicklung des Weltraum-Ökosystems von Taiwan bis hin zur globalen Bühne zu unterstützen", sagte Jesse Chao, Senior Director der B5G-Politikgruppe von Foxconn, der an einem Rundtischgespräch über öffentlich-private Kooperationen in diesem Sektor teilnehmen wird.

Foxconn wird ein maßstabsgetreues Modell des vor einem Jahr erfolgreich gestarteten PEARL CubeSat zeigen und seine Technologien für den Betrieb in der Umlaufbahn erörtern, einschließlich des Solar-Tracking-Modus, der Zielverfolgung bei Überflügen der Bodenstation, der stabilen Drei-Achsen-Steuerung, der Erdbeobachtung, der Kompensation der Frequenzverschiebung durch den Dopplereffekt für die Zwei-Wege-Kommunikation und der Analyse von experimentellen Daten aus der realen Weltraumumgebung, um seine Fähigkeiten zur Integration von Satellitensystemen zu demonstrieren.

Außerdem werden Innovationen aus den Partnerschaften der Gruppe mit der Satellitenkommunikationsbranche ausgestellt: ein von den Schlüsselunternehmen der Gruppe, FIH Mobile Ltd. und SHARP Corp., entwickeltes Satelliten-Terminal für niedrige Umlaufbahnen, ein Erdbeobachtungskameramodul der Tochtergesellschaft Rayprus Holding Ltd. sowie wetterfeste Verbindungskabel und weltraumtaugliche Steckverbinder und Kabel, die von Foxconn Interconnect Technology Ltd. hergestellt werden.

Der Technologiepartner MediaTek Inc. wird seinen Software Defined Radio (SDR)-Chip vorstellen, der nicht-terrestrische Netze (NTN) unterstützt, während das US-amerikanische Unternehmen Antaris seine innovative Softwareplattform für Weltraummissionen vorstellt.

Sie finden uns auf der TASTI 2024:

Weitere Informationen zu Foxconn finden Sie hier.