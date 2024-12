Hon Hai Technology Group (Foxconn) soutient fermement l'innovation spatiale à l'assemblée TASTI

En tant que sponsor principal, l'entreprise sera présente pendant trois jours lors d'une conférence organisée par la TASA

TAIPEI, 1er décembre 2024 /PRNewswire/ -- Hon Hai Technology Group (« Foxconn ») (TWSE : 2317) a donné le coup d'envoi de sa participation dimanche à la seconde Assemblée internationale annuelle de Taïwan sur la science, la technologie et l'industrie spatiales (Taiwan International Assembly of Space Science, Technology, and Industry, TASTI), en partageant pour la première fois les technologies d'exploitation en orbite de son satellite OTB et l'empreinte de la chaîne de l'industrie spatiale du plus grand fournisseur de services de fabrication électronique au monde.

Les futures technologies de communication s'orienteront autour d'une couverture élevée, d'une grande fiabilité, d'une forte densité de connexion et d'une faible latence. L'évènement TASTI 2024, dont Foxconn est le sponsor principal, est organisé par l'Agence spatiale taïwanaise (Taiwan Space Agency, TASA) qui présente les dernières innovations en matière de technologie spatiale mondiale.

« Nous voulons mettre l'accent sur les "communications spatiales de nouvelle génération" et présenter les progrès réalisés dans le cadre de collaborations étroites avec des partenaires industriels afin de créer un écosystème complet pour l'industrie des satellites », a déclaré le Dr Jen-Ming Wu, membre du comité consultatif de TASTI et directeur du Next-Generation Communications Research Center à l'Institut de recherche Hon Hai de Foxconn.

« Nous nous engageons à soutenir fermement le développement de l'écosystème spatial, depuis Taïwan jusqu'à la scène mondiale », a confié pour sa part Jesse Chao, directeur principal du groupe des politiques B5G de Foxconn, qui participera à une table ronde sur les collaborations entre le public et privé dans le secteur.

Foxconn présentera un modèle grandeur nature de la plateforme CubeSat PEARL, lancée avec succès il y a un an, et discutera de ses technologies d'exploitation en orbite, notamment le mode de traçage solaire, la poursuite de cibles pendant les survols des stations terrestres, le contrôle stable sur trois axes, l'observation de la Terre, la compensation du décalage de fréquence dû à l'effet Doppler pour les communications bidirectionnelles, et l'analyse des données expérimentales dans l'environnement spatial réel, démontrant les capacités d'intégration de ses systèmes satellitaires.

Des innovations issues des partenariats de la chaîne industrielle des communications par satellite du Groupe seront également exposées : un terminal utilisateur pour satellite en orbite basse développé par des entreprises clés du groupe, FIH Mobile Ltd et SHARP Corp ; un module de caméra d'observation de la Terre de la filiale Rayprus Holding Ltd ; des faisceaux de connexion résistants aux intempéries, ainsi que des connecteurs et des fils de qualité spatiale produits par Foxconn Interconnect Technology Ltd.

Le partenaire technologique MediaTek Inc. présentera sa puce SDR (Software Defined Radio ou radio logicielle), qui prend en charge les réseaux non terrestres (Non-Terrestrial Networks, NTN), tandis que la société américaine Antaris a choisi de présenter sa plateforme logicielle innovante pour les missions spatiales.

