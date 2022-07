Honda celebra 50 años del divertido, eficiente, icónico y éxito de ventas Civic

"El Civic encarna el compromiso de Honda por ofrecer productos limpios, seguros y divertidos de la más alta calidad para cada generación de compradores de automóviles. Esa ha sido la magia del Civic y la clave de su éxito durante 50 años", señaló Mamadou Diallo, vicepresidente de Ventas Automotrices de American Honda. "El Civic está profundamente enraizado en el tejido de la cultura automovilística estadounidense y estamos agradecidos de la lealtad y confianza que nuestros clientes han depositado en Honda y en el Civic durante las últimas cinco décadas".

El Civic también es uno de los automóviles de su generación más premiados del mundo, que gana constantemente los principales premios de la industria, entre los que se incluyen el North American Car of the Year tres veces, el reconocimiento "10Best" de la revista Car and Driver ocho veces y el premio Motor Trend Car of the Year. Y si bien el Civic logró su éxito gracias a la lealtad de la generación de los baby boomers, su popularidad continúa entre los compradores más jóvenes. Desde 2011, el Civic ha sido el vehículo N.° 1 entre los compradores millennials y ha capturado a la mayoría de los compradores de la generación Z, primerizos y multiculturales de la industria durante los últimos seis años.

Medio siglo de excelencia del Civic

El Civic es el modelo de mayor trayectoria en la historia de Honda, que se lanzó en Japón en 1972 y en los Estados Unidos en 1973.

Presentado en los Estados Unidos en marzo de 1973, el Civic es el tercer automóvil más vendido en los Estados Unidos en las últimas cinco décadas, con más de 12.3 millones de unidades vendidas.

El Civic fue el primer vehículo en equiparse con el motor CVCC (1975), el primer motor en cumplir con la norma de emisiones de los Estados Unidos sin el uso de un convertidor catalítico.

A lo largo de sus 11 generaciones, el Civic ha estado disponible en cinco estilos de carrocería: coupé de 2 puertas, hatchback de 3 puertas, sedán de 4 puertas, hatchback de 5 puertas y wagon.

El Civic Si, un ícono de rendimiento en el segmento de los deportivos compactos, se presentó por primera vez en 1986.

El primer Civic híbrido eléctrico se lanzó en Japón en 2001 y en los Estados Unidos en 2003.

El Civic Type R, la máxima expresión del desempeño del Civic, se lanzó en los Estados Unidos en 2017.

El Civic ha dominado el segmento de automóviles compactos de América durante 12 años consecutivos y, en 2021, consiguió una de cada cuatro ventas minoristas en la categoría.

El Civic ha sido el vehículo N.° 1 entre los compradores millennials desde 2011 y ha atraído a la mayoría de los compradores de la generación Z, primerizos y multiculturales de la industria durante los últimos seis años.

El nuevo Civic de 11.ª generación fue nombrado North American Car of the Year 2022

Honda ha producido* más de 11 millones de vehículos Civic en Norteamérica desde que se creó el primer Civic en Ohio en 1986.

en 1986. En la actualidad, el Civic se fabrica en plantas de Honda en Greensburg, Indiana , Alliston , (en Ontario , Canadá) y Japón*.

, , (en , Canadá) y Japón*. Nuevo para 2023, el Civic Type R será el Civic más poderoso jamás ofrecido en los Estados Unidos.

para 2023, el Civic Type R será el Civic más poderoso jamás ofrecido en los Estados Unidos. En el futuro se pondrá en marcha un nuevo Civic híbrido eléctrico.

Celebración del Civic en América con la comunidad Honda

Honda está compartiendo la celebración del 50.o aniversario del icónico Civic con su comunidad en los canales de redes sociales de la marca. Durante el mes de julio, los fanáticos de Honda pueden dar un "paseo por la historia" comenzando con el influencer de automóviles Omar Rana, quien destacará los 50 años de historia del Civic en 50 segundos. La campaña culmina con una serie de videos que presentan las cinco décadas del Civic a través de cinco capítulos diferentes, desde el debut del Civic en la década de 1970 hasta la nueva línea de la 11.a generación, narrada por John Cena, la voz de la marca Honda. Síganos en: https://honda.us/civic50.

Puede encontrar más información sobre el Honda Civic en Hondanews.com.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos ecológicos, seguros, divertidos y conectados, que se venden a través de más de 1,000 concesionarios Honda independientes en los Estados Unidos. Honda cuenta con la flota de vehículos de mayor ahorro promedio de combustible y con el más bajo nivel de emisiones de CO2 entre los fabricantes de línea completa de automóviles de los Estados Unidos, según la información más reciente de la Agencia de Protección Ambiental (EPA)1 de los Estados Unidos. La galardonada línea de Honda incluye las series Civic, Insight y Accord, además de los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La línea de vehículos eléctricos de Honda incluye el Accord Hybrid, el CR-V Hybrid, el Insight y, en el futuro, el Civic Hybrid. En 2024 se sumará a la línea el SUV Prologue, el primer vehículo Honda eléctrico de volumen impulsado por batería.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos durante 40 años y actualmente opera 18 importantes plantas de producción en Norteamérica. En 2021, más del 95 % de todos los vehículos Honda que se vendieron en los Estados Unidos se fabricaron en Norteamérica.

Encuentre más información sobre Honda en el Digital Fact Book.

*Utilizando piezas de origen nacional e importadas

