Honda proveerá la siguiente generación de unidades de potencia híbridas para INDYCAR

"En Honda, corremos para desarrollar a nuestra gente, para innovar en tecnologías y para cautivar a los fanáticos. Estamos orgullosos de nuestros 27 años de liderazgo ininterrumpido en INDYCAR, y esperamos poder ofrecer nuestra unidad de potencia híbrida Honda de 2,4 litros con más de 900 caballos de fuerza".

La fórmula híbrida es parte de una extensión de varios años que INDYCAR ha firmado con Honda y Chevrolet, que promete la continuación de la competencia entre fabricantes en la cima de la serie de carreras de monoplaza de América del Norte hasta la próxima década. El compromiso también ofrece oportunidades para que otros fabricantes se sumen a la serie, lo que Honda apoya encarecidamente.

El anuncio de INDYCAR alinea los programas de carreras de América del Norte de Honda con las actividades de desarrollo de productos de la empresa. A nivel mundial, Honda espera que dos tercios de sus nuevas ventas de vehículos utilicen energía eléctrica para el 2030.

"En American Honda y HPD estamos orgullosos de nuestra relación continuada y mutuamente beneficiosa con INDYCAR en América del Norte", afirmó Dave Gardner, vicepresidente ejecutivo de operaciones nacionales de American Honda Motor Co., Inc. "Los deportes de motor y la competencia nos ayudan a definir quiénes somos como empresa. La transición de INDYCAR a una fórmula eléctrica se alinea con la dirección de negocios que tenemos para esta región. Esperamos con ansias la llegada de esta nueva y emocionante era en los deportes a motor de América del Norte".

Las carreras de competición están arraigadas en la cultura de Honda y respaldan al espíritu desafiante de la empresa. El mismo fundador de la empresa, Soichiro Honda, era piloto de competición y creía en las competencias, en los más altos niveles, como forma de mejorar a las personas y los productos de Honda. En América del Norte, American Honda y Honda Performance Development han sido líderes en las carreras de Indy desde la formación de HPD en 1993.

Honda y HPD ingresaron a las competencias de Indy en 1994, y ganaron sus primeros campeonatos de fabricantes y pilotos en 1996. Ningún otro fabricante ha igualado el éxito de Honda en IndyCar, éxito que incluye 252 victorias en 457 carreras, 16 títulos de pilotos, ocho campeonatos de fabricantes y 13 victorias en las 500 millas de Indianápolis.

En 2020, Takuma Sato logró la 13ra victoria de Honda en las 500 millas de Indianápolis; Scott Dixon se ha anotado cuatro victorias y es el líder en puntos actual de la NTT INDYCAR SERIES; y Honda lidera el Campeonato de fabricantes con siete victorias en once carreras de esta temporada.

Acerca de Honda

Honda ofrece una línea completa de vehículos seguros, divertidos, conectados y de energía limpia a la venta en más de mil concesionarias de Honda independientes en los Estados Unidos. Honda tiene la flota con la más alta economía de combustible promedio y las más bajas emisiones de CO 2 de todos los fabricantes automotrices de línea completa en los Estados Unidos, según los últimos datos de la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA). La oferta de Honda incluye a los automóviles de pasajeros de las series Fit, Civic, Insight Accord y Clarity, así como los vehículos utilitarios deportivos HR-V, CR-V, Passport y Pilot, la camioneta Ridgeline y la minivan Odyssey. La oferta de vehículos eléctricos de Honda incluye al Accord híbrido, CR-V híbrido, sedán Insight híbrido-eléctrico, y la Clarity Fuel Cell y Clarity Plug-In Hybrid.

Honda ha estado produciendo automóviles en los Estados Unidos por 38 años y actualmente opera 19 fábricas importantes en América del Norte. En 2019, más del 90 % de todos los vehículos de Honda vendidos en los Estados Unidos estaban fabricados en América del Norte, con partes de origen local y global.

Acerca de Honda Performance Development:

Honda Performance Development, Inc., (HPD) cuenta con una rica herencia en la creación, fabricación y apoyo a los clientes de Honda Racing y Acura Motorsports desde 1993. Desde competir en grandes autos deportivos en la INDYCAR e IMSA hasta programas comerciales de carreras, HPD potencia los sueños de competidores profesionales y aficionados con edades entre cuatro y más de 40 años. HPD es una subsidiaria de American Honda Motor Co., Inc. y lidera todos los programas de competencias de alto rendimiento de Honda y Acura en Norteamérica. HPD se especializa en el diseño y desarrollo de motores de carreras, chasis y piezas de alto rendimiento, así como en asistencia técnica y en carreras. HPD ofrece asistencia en partes y en carreras para corredores aficionados y profesionales de Honda y Acura, y constantemente amplia su abanico de programas de carreras, haciendo que los productos de competencia Honda estén disponibles para todos los estilos de carreras, desde karts y Quarter Midgets hasta los más altos niveles de carreras profesionales.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1306685/Honda_IndyCar_Test.jpg

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/477245/HONDALOGO_Logo.jpg

FUENTE Honda

SOURCE Honda