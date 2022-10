Honeycomb bringt neue Service-Map auf den Markt, die es Entwicklern ermöglicht, problematische Muster in komplexen Cloud-nativen Anwendungen zu erkennen und zu korrigieren

In Kombination mit neuen Verbesserungen des maschinengestützten BubbleUp-Tools können Benutzer genau identifizieren, wo sie wertvolle Engineering-Zeit bündeln können, um Probleme schnell zu lösen.

SAN FRANCISCO, 27. Oktober 2022 /PRNewswire/ -- Honeycomb, eine führende Beobachtungsplattform, die verwendet wird, um Qualität und Leistung von Cloud-Anwendungen zu veranschaulichen, zu analysieren und zu verbessern, gab heute die Einführung der Service-Map und Verbesserungen seines maschinellen Analyse-Tools BubbleUp bekannt. Diese Innovationen setzen einen neuen Standard für die Einfachheit und Geschwindigkeit, mit der Entwickler die Milliarden von Datenzeilen verstehen und debuggen können, die erforderlich sind, um das Benutzererlebnis in den heutigen komplexen und unvorhersehbaren Cloud-Anwendungen vollständig abzubilden.

Gartner® definiert Beobachtbarkeit als „das Merkmal von Software und Systemen, das es ermöglicht, diese basierend auf ihren Ergebnissen zu verstehen, sowie Fragen zu ihrem Verhalten zu beantworten. Tools, die die Software-Beobachtbarkeit erleichtern, ermöglichen es Beobachtern, hohe Kardinalitäts-Telemetrie mit Techniken zu erfassen und schnell zu erkunden, die iterativ die möglichen Erklärungen für das fehlerhafte Verhalten eingrenzen.1"

Honeycomb hat die Beobachtbarkeit als alternative und disruptive Methode zu älteren Tools zur Überwachung der Anwendungsleistung (APM) entwickelt, indem es Entwicklern die Möglichkeit gab, Fragen zum Zustand ihres Systems zu stellen und Antworten innerhalb von Sekunden zu erhalten. APM-Tools sind dazu nicht in der Lage, da sie entweder wichtige Daten extrahieren oder Telemetrie in verschiedene Datentypen aufteilen, die nur separat untersucht werden können. Dies zwingt Entwickler dazu, manuell zusammenzustellen, was Ihrer Meinung nach vorliegt. Mit dem einzigartigen Datenspeicher von Honeycomb sind Entwickler jedoch in der Lage, einen einzigen UI- und iterativen Workflow zu verwenden, um die Telemetriedaten über ihre Systeme in aggregierter Form und bis hin zu einzelnen Benutzern und Transaktionen zu untersuchen.

„Leistungsstarke Ingenieurteams wenden sich an Honeycomb, weil sie alle Fragen zu ihren Systemen stellen und innerhalb von Sekunden Antworten bekommen können. Aber manchmal sind Probleme so komplex, dass nicht klar ist, welche Fragen zu stellen sind", so Christine Yen, CEO und Mitgründerin von Honeycomb. „Unsere neue Service-Map und die Verbesserungen, die wir bei BubbleUp vorgenommen haben, bieten einen schnellen Einblick in Ihr System sowie einfache Einstiegspunkte, um mit der Überprüfung zu beginnen."

Die neue Service-Map von Honeycomb durchbricht die Grenzen bestehender Service-Maps, die typischerweise nur die Topologie von Diensten und deren Beziehungen zeigen und Entwickler dazu zwingen, auf andere Tools zurückzugreifen, um untersuchen und debuggen zu können. Die neue Service-Map von Honeycomb ist jedoch ein interaktives, visuelles Debugging-Tool, das von unbegrenzten Dimensionen gefiltert werden kann und es Benutzern ermöglicht, die Beziehungen zwischen allen Diensten für bestimmte Benutzerklassen, Nutzungsszenarien oder Bedingungen wie Latenzzeiten oder Fehler zu erkennen und zu verstehen. Eine weitere einzigartige Funktion ist die Möglichkeit, dass Entwickler Untergruppen von Ablaufverfolgungen nahtlos in der Map überlagern können, um die zugrundeliegenden Probleme für ein schnelleres Debugging zügig zu erkennen. Dies ermöglicht es Benutzern, spezifischere Fragen zu stellen, um das Benutzererlebnis besser zu verstehen und Muster schnell zu erkennen, ohne die Tools zu wechseln und den Kontext zu verlieren.

„Wir haben Hunderte von Mikroservices und es kann einschüchternd sein, die Topologie des Systems als Ganzes zu verstehen", sagte Zach McCoy, Principal Staff Engineer bei Jack Henry™(Banno). „Die Service-Map von Honeycomb ermöglicht es uns, unsere Topologie zu veranschaulichen und uns darauf zu konzentrieren, welche Dienste in unserem System am besten miteinander verbunden sind."

Honeycomb hat außerdem wesentliche Verbesserungen bei BubbleUp vorgenommen, was den Benutzern dabei hilft, schneller und präziser zu debuggen; dabei wird die Maschinenanalyse eingesetzt, um alle Attribute in Milliarden von Telemetriezeilen durchzugehen, um zu ermitteln, was in problematischen Daten im Vergleich zu Baseline-Daten üblich ist; dies wiederum erklärt den Kontext des anormalen Codeverhaltens, indem genau das, was sich geändert hat, gezeigt wird, wenn Sie nicht wissen, welche Felder geprüft oder indiziert werden sollen. Dies beschleunigt den Debugging-Prozess erheblich, indem der zeitaufwändige und fehleranfällige APM-Workflow wegfällt, bei dem von Metrik-Dashboards zu einzelnen Protokollen und Ablaufverfolgungen gewechselt wird, um problematische Muster zu vermuten.

Mit den neuesten Verbesserungen von Honeycomb können Benutzer BubbleUp aus mehr Bereichen von Honeycomb nutzen, nicht nur aus Heatmaps. Das bedeutet, dass Benutzer die Mustererkennung von BubbleUp für bestimmte Benutzergruppen oder Bedingungen verwenden können, die über numerische Werte hinaus gehen, wie z. B. Benutzer aus einer bestimmten Region, indem spezifische Geräte oder Betriebssysteme eingesetzt werden, die eine bestimmte Fehlermeldung erhalten – oder einen einzigartigen Teil Ihrer Anwendung verwenden, wie z. B. einen Rabattcode. Diese Fähigkeit ermöglicht ein schnelleres und genaueres Debugging, da die Benutzer jetzt ein breiteres Spektrum an möglichen Problemursachen prüfen können, und das alles von der gleichen UI aus.

Die neue Service-Map und Verbesserungen von BubbleUp sind ab dem 26. Oktober 2022 erhältlich. Bis zum 31. Dezember 2022 wird die Service-Map für Free-, Pro- und Enterprise-Kunden verfügbar sein. Danach wird sie nur noch für Enterprise-Kunden zur Verfügung stehen. BubbleUp wird weiterhin in allen Abonnementstufen von Honeycomb verfügbar sein. Um mehr über beide Funktionen zu erfahren, besuchen Sie den Honeycomb-Blog für weitere Artikel zu Service-Map und BubbleUp.

Wenn Sie mehr über Service Map und BubbleUp erfahren möchten, registrieren Sie sich bitte für unsere Live-Diskussion, die am 9. November stattfindet und bei der wir über Best Practices und praktische Anwendungsfälle sprechen werden. Registrieren Sie sich hier. https://info.honeycomb.io/new-standard-launch-webinar-november

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und weltweit und wird hier mit Genehmigung des Unternehmens verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

