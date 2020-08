Hong Kong Aerospace and Technology Group e Intelli Global Corporation Ltd firmam acordo de parceria estratégica abrangente sobre satélites comerciais "Golden Bauhinia"

HONG KONG, 14 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- O Hong Kong Aerospace and Technology Group ("HKATG") e a Intelli Global Corporation Ltd. ("IGC") anunciaram conjuntamente que ambas as empresas firmaram um acordo de parceria estratégica abrangente baseado nas respectivas forças tecnológicas e redes de negócios para promover os sistemas de satélites comerciais "Golden Bauhinia".

No âmbito do acordo, o HKATG autorizou a IGC a revender e agregar às suas soluções de cidades inteligentes os dados obtidos dos satélites "Golden Bauhinia" com relação a regiões como a Área da Grande Baía de Guangdong-Hong Kong-Macau, outras cidades da China e países estrangeiros. O acordo também abrange cooperação em áreas como a cadeia de produção da indústria aeroespacial, o design e o planejamento de constelações, a fabricação de satélites e colaborações aeroespaciais internacionais, entre outras. Por meio da parceria, ambas as partes devem utilizar os respectivos recursos para promover em conjunto o desenvolvimento da indústria de satélites comerciais e as suas aplicações de big data, desenvolvendo ainda mais a Área da Grande Baía como um polo de cidades inteligentes. Ao mesmo tempo, ambas as partes expandirão conjuntamente os seus negócios em escala global.

Sobre o Hong Kong Aerospace Technology Group

O HKATG foi fundado por 11 destacados cientistas aeroespaciais globais e é o primeiro membro da Federação Internacional de Astronáutica em Hong Kong. O HKATG projeta, lança e opera a constelação de satélites "Golden Bauhinia", que cobre aglomerações urbanas e fornece dados em tempo quase real (menos de cinco minutos) com resolução de imagem de 0,5 metro em todas as condições meteorológicas.

Sobre a Intelli Global Corporation Limited

A Intelli Global Corporation Limited (IGC) foi fundada por Allen Yeung (ex-diretor de informação do Governo da Região Administrativa Especial de Hong Kong), Antoni Vives (ex-vice-prefeito de Barcelona) e Herbert Che (ex-vice-presidente da Alibaba), juntamente com vários especialistas em cidades inteligentes mundialmente famosos como consultores empresariais. A IGC almeja ajudar líderes de cidades em todo o mundo a concretizar o grande potencial do desenvolvimento de cidades inteligentes, especialmente nas áreas de design de alto nível, aplicações de big data e plataformas digitais de administração de cidades gêmeas. A IGC tem escritórios e centros de pesquisa e desenvolvimento em Hong Kong, Hengqin Zhuhai e Pequim.

FONTE Hong Kong Aerospace Technology Group

