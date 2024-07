HONGQI dévoile les modèles EH7 /EHS7 au Festival de vitesse de Goodwood : Début de la prévente en Europe

BEIJING, 16 juillet 2024 /PRNewswire/ -- La conférence de presse de HONGQI s'est déroulée comme prévu lors du Festival de vitesse de Goodwood 2024. Au cours de la conférence, Yang Dayong, président de la division des affaires d'outre-mer de China FAW Group Co. et président de China FAW Group Import & Export Co. a annoncé le lancement des préventes à l'aveugle des modèles HONGQI EH7 et EHS7 de la nouvelle énergie sur le marché européen.

Le Goodwood Festival of Speed tire ses origines des courses de côte créées en 1948 par le 9e duc de Richmond sur le domaine de Goodwood. Aujourd'hui, c'est devenu une grande fête qui rassemble des marques automobiles de renommée mondiale et des voitures de course légendaires, perpétuant ainsi l'héritage de la culture des voitures classiques. Les débuts de HONGQI au festival ont suscité beaucoup d'attention et de discussions parmi les passionnés d'automobiles européens. Au cours de l'événement, le 11e duc de Richmond, fondateur du Festival de vitesse de Goodwood, a visité l'exposition de HONGQI, découvrant personnellement les véhicules de la marque et exprimant un vif intérêt.

Lors de la conférence de presse, Yang Dayong a présenté aux invités l'histoire et la philosophie de la marque HONGQI. Il a souligné l'engagement de HONGQI en faveur d'un développement à long terme et d'une coopération approfondie sur le marché européen, ainsi que le développement actif de produits qui répondent mieux aux besoins des utilisateurs européens. Giles Taylor, vice-président du design mondial et directeur de la création du groupe FAW, a présenté la philosophie du design de HONGQI, tandis que Jiang Feng, directeur général de la ligne de produits des véhicules de la gamme 7, a présenté les principales caractéristiques des modèles EH7 et EHS7. L'autonomie de la batterie, la souplesse d'utilisation et la sécurité exceptionnelle de ces modèles ont été saluées par les participants, les utilisateurs et les médias.

Lors de cette conférence de presse, HONGQI a annoncé des avantages généreux pour les utilisateurs européens. Tout d'abord, HONGQI offre des « avantages de base » aux utilisateurs ayant des intentions d'achat. En visitant le site officiel de HONGQI dans votre région et en vous abonnant aux nouvelles EH7 et EHS7, vous deviendrez l'un de nos utilisateurs potentiels. En tant qu'utilisateur potentiel, vous pouvez participer aux activités suivantes :

Événement spécial : Sept utilisateurs potentiels seront sélectionnés pour participer au « HONGQI China Tour ». Soixante-dix-sept utilisateurs potentiels recevront des billets pour les Jeux olympiques de Paris. Soixante-dix-sept autres utilisateurs potentiels recevront des produits co-marqués de Hongqi et de marques renommées.

Avantages exclusifs pour les utilisateurs ayant passé une précommande : En versant un acompte de 77 euros avant le 15 septembre, les utilisateurs bénéficieront d'une extension de garantie de 7 ans, d'un entretien gratuit pendant 7 ans et d'un bon de personnalisation d'une valeur de 1 777 euros pour des services personnalisés sur les produits HONGQI. Nous garantissons des essais de conduite anticipés et une livraison prioritaire pour tous les clients ayant passé une commande préalable.

Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site web officiel : https://www.hongqi-auto.com

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2462145/image_5028817_21822574.jpg