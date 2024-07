HONGQI stellt EH7 /EHS7 beim Goodwood Festival of Speed vor: europäischer Vorverkauf beginnt

BEIJING, 17. Juli 2024 /PRNewswire/ -- Die HONGQI-Pressekonferenz wurde erfolgreich auf dem Goodwood Festival of Speed 2024 abgehalten. Während der Konferenz kündigte Yang Dayong, Präsident der Overseas Business Division der China FAW Group Co., Ltd. und Vorsitzender der China FAW Group Import & Export Co., Ltd. den Start des blinden Vorverkaufs für die HONGQI New Energy EH7 und EHS7 Modelle auf dem europäischen Markt an.

Das Goodwood Festival of Speed hat seinen Ursprung in den Bergrennen, die 1948 vom 9. Duke of Richmond auf dem Goodwood Estate ins Leben gerufen wurden. Heute ist es zu einem großen Fest geworden, das weltbekannte Automarken und legendäre Rennwagen zusammenbringt und das Erbe der Oldtimerkultur fortführt. Das Debüt von HONGQI auf dem Festival erregte unter den europäischen Auto-Fans große Aufmerksamkeit und Diskussionen. Während der Veranstaltung besuchte der 11. Duke of Richmond, der Gründer des Goodwood Festival of Speed, die HONGQI-Ausstellung, um sich persönlich von den Fahrzeugen der Marke zu überzeugen und sein großes Interesse zu bekunden.

Auf der Pressekonferenz hielt Yang Dayong eine Rede, in der er den Gästen die Geschichte und die Markenphilosophie von HONGQI vorstellte. Er betonte das Engagement von HONGQI für eine langfristige Entwicklung und intensive Zusammenarbeit auf dem europäischen Markt sowie die aktive Entwicklung von Produkten, die den Bedürfnissen der europäischen Nutzer besser entsprechen. Giles Taylor, Vizepräsident für globales Design und Kreativdirektor der FAW Group, präsentierte die Designphilosophie von HONGQI, während Jiang Feng, Geschäftsführer der Fahrzeugproduktlinie der Serie 7, die herausragenden Merkmale des EH7 und des EHS7 vorstellte. Die problemlose Akku-Reichweite, die flexible Handhabung und die außergewöhnliche Sicherheit dieser Modelle wurden von Teilnehmern, Anwendern und den Medien hoch gelobt.

Auf dieser Pressekonferenz kündigte HONGQI großzügige Vorteile für europäische Nutzer an. Erstens bietet HONGQI „grundlegende Vorteile" für Nutzer mit Kaufabsichten. Wenn Sie die offizielle Website von HONGQI besuchen und die EH7- und EHS7-Nachrichten abonnieren, werden Sie zu einem unserer potenziellen Nutzer. Als potenzieller Nutzer können Sie an den folgenden Aktivitäten teilnehmen:

Besondere Veranstaltung: 7 potenzielle Nutzer werden ausgewählt, um an der „HONGQI China Tour" teilzunehmen. 77 potenzielle Nutzer erhalten Eintrittskarten für die Olympischen Spiele in Paris. Weitere 77 potenzielle Nutzer erhalten Co-Branding-Produkte von Hongqi und bekannten Marken.

Exklusive Vorteile für Nutzer mit einer Vorbestellung: Bei Zahlung einer Anzahlung von 77 Euro vor dem 15. September erhalten Nutzer eine verlängerte Garantie von 7 Jahren, 7 Jahre kostenlose Wartung und einen Gutschein im Wert von 1777 Euro für personalisierte Dienstleistungen für HONGQI-Produkte. Wir garantieren allen Vorbestellern frühzeitige Probefahrten und eine bevorzugte Lieferung.

