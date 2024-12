HONGQI en 2024 : pionnier de l'innovation et de l'avenir de la mobilité de luxe

CHANGCHUN, Chine, 29 décembre 2024 /PRNewswire/ -- 2024 a été une année charnière pour HONGQI, la marque ayant fait des progrès significatifs sur le marché mondial de l'automobile de luxe. Avec la présentation de ses véhicules tout électriques phares, ses innovations technologiques révolutionnaires et sa participation active à des événements internationaux, HONGQI a renforcé sa position en tant qu'acteur clé dans le paysage en évolution de la mobilité durable.

La berline EH7 et le SUV EHS7 ont fait forte impression cette année au prestigieux Festival de vitesse de Goodwood, captivant le public et s'attirant de nombreuses louanges. Construit sur la plateforme électrique avancée TianGong, l'EH7 offre une autonomie WLTP de 655 km, tandis que l'EHS7 atteint 600 km. Les deux modèles sont dotés d'une technologie de charge ultra-rapide, qui permet de charger la batterie de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes. Cette innovation offre une commodité et une efficacité inégalées, répondant aux exigences de la mobilité électrique moderne.

Les revues internationales ont fait l'éloge de ces véhicules pour leur innovation et leur qualité de fabrication. L'EHS7 a été présenté comme « conçu pour répondre aux préférences européennes, avec une ingénierie de haute qualité et de nombreuses fonctionnalités ». Quant à l'EH7, il a été loué pour son « autonomie impressionnante, sa conduite souple et son mélange équilibré de luxe et de praticité ». Ces évaluations reflètent la reconnaissance croissante, par les médias et les utilisateurs du monde entier, de la capacité de HONGQI à fournir des véhicules de luxe sophistiqués répondant aux normes internationales.

Les nouveaux véhicules de HONGQI, construits sur la plateforme électrique révolutionnaire TianGong, décrite comme « une plateforme électrique pure très flexible capable de résoudre les problèmes pratiques des utilisateurs dans les régions froides », répondent aux divers besoins des conducteurs modernes tout en garantissant des performances fiables dans des conditions extrêmes.

Cette année, HONGQI a laissé une impression durable lors de deux grands salons automobiles internationaux. Au salon Automechanika de Francfort, les projecteurs étaient braqués sur ses modèles phares, l'EH7 et l'EHS7, qui ont été salués pour leur conception innovante, leur gamme remarquable et leurs performances exceptionnelles. Parallèlement, au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, HONGQI a présenté sa plateforme électrique révolutionnaire TianGong, réputée pour son adaptabilité et sa technologie de pointe. La collaboration de HONGQI avec SCABAL a démontré une fois de plus la fusion transparente de l'artisanat chinois et de l'esthétique du luxe européen, renforçant ainsi son engagement en faveur de l'innovation et de l'art.

Sur son chemin pour devenir la marque automobile de « nouveau luxe mondial », HONGQI continuera à promouvoir sa vision de la durabilité et de l'innovation, en gagnant une plus grande reconnaissance grâce à son engagement en faveur de la qualité. À l'avenir, HONGQI se concentrera sur l'amélioration continue de ses produits et services afin de répondre aux demandes changeantes du marché. Au cours des cinq prochaines années, HONGQI prévoit de lancer dix nouveaux modèles en Europe, élargissant ainsi les options sur le marché mondial et donnant un nouvel élan au développement du secteur de la mobilité de luxe.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2588124/image.jpg