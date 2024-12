HONGQI im Jahr 2024: Wegbereiter für Innovationen und die Zukunft der Luxusmobilität

CHANGCHUN, China,, 29. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- Das Jahr 2024 war ein Meilenstein für HONGQI, da die Marke auf dem globalen Luxusautomobilmarkt bedeutende Fortschritte machte. Mit der Vorstellung seiner Flaggschiff-Elektrofahrzeuge, bahnbrechenden technologischen Innovationen und der aktiven Teilnahme an internationalen Events hat HONGQI seine Position als wichtiger Akteur in der sich entwickelnden Landschaft der nachhaltigen Mobilität gestärkt.

Die Limousine EH7 und der SUV EHS7 hinterließen dieses Jahr beim prestigeträchtigen Goodwood Festival of Speed einen starken Eindruck, begeisterten das Publikum und ernteten viel Anerkennung. Der EH7 basiert auf der fortschrittlichen TianGong-Elektroplattform und hat eine WLTP-Reichweite von 655 km, der EHS7 von 600 km. Beide Modelle verfügen über eine ultraschnelle Ladetechnologie, mit der der Akku in nur 20 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden kann. Diese Innovation bietet unvergleichlichen Komfort und Effizienz und erfüllt die Anforderungen der modernen Elektromobilität.

In internationalen Testberichten werden diese Fahrzeuge für ihre Innovation und ihre hochwertige Verarbeitung gepriesen. Der EHS7 gilt als „auf europäische Vorlieben zugeschnitten, ausgestattet mit hochwertiger Technik und zahlreichen Funktionen". Unterdessen erhielt der EH7 viel Lob für seine „beeindruckende Reichweite, sein geschmeidiges Fahrverhalten und seine ausgewogene Mischung aus Luxus und Zweckmäßigkeit". Diese Bewertungen spiegeln die wachsende Anerkennung der weltweiten Medien und Nutzer für die Fähigkeit von HONGQI wider, anspruchsvolle Luxusfahrzeuge zu liefern, die internationale Standards erfüllen.

Die neuen Fahrzeuge von HONGQI, die auf der revolutionären TianGong-Elektroplattform aufgebaut sind, werden bewertet als „hochflexible, rein elektrische Plattform, die in der Lage ist, praktische Probleme für Benutzer in kalten Gebieten zu lösen", und erfüllen die vielfältigen Bedürfnisse moderner Fahrer und gewährleisten zugleich zuverlässige Leistung unter extremen Bedingungen.

In diesem Jahr hat HONGQI auf zwei großen internationalen Automobilmessen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Auf der Automechanika Frankfurt standen die Flaggschiff-Modelle EH7 und EHS7 im Mittelpunkt des Interesses, die mit ihrem innovativen Design, ihrer bemerkenswerten Reichweite und ihrer außergewöhnlichen Leistung Furore machten. Auf dem Pariser Autosalon 2024 stellte HONGQI seine bahnbrechende TianGong-Elektroplattform vor, die für ihre Anpassungsfähigkeit und wegweisende Technologie bekannt ist. Die Zusammenarbeit von HONGQI mit SCABAL ist ein weiteres Beispiel für die nahtlose Verschmelzung von chinesischer Handwerkskunst und europäischer Luxusästhetik und unterstreicht das Engagement des Unternehmens für Innovation und Kunstfertigkeit.

Auf dem Weg zur „World's New Luxury"-Automobilmarke wird HONGQI seine Vision von Nachhaltigkeit und Innovation weiterentwickeln und durch seinen Einsatz für Qualität wachsende Anerkennung gewinnen. Perspektivisch wird sich HONGQI auf kontinuierliche Verbesserungen konzentrieren und seine Produkte und Dienstleistungen kontinuierlich optimieren, um den sich entwickelnden Anforderungen des Marktes gerecht zu werden. In den nächsten fünf Jahren plant HONGQI die Markteinführung von 10 neuen Modellen in Europa, um das Angebot auf dem Weltmarkt zu erweitern und der Entwicklung des Luxusmobilitätssektors neuen Schwung zu verleihen.

