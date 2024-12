HONGQI exporte le premier lot de 600 véhicules EH7 et EHS7 vers l'Europe, marquant ainsi une nouvelle phase de développement à l'international

CHANGCHUN, Chine, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Novembre 2024 : HONGQI, la marque automobile « World's New Luxury », a franchi une étape clé de sa stratégie mondiale en expédiant son premier lot de 600 véhicules électriques, les modèles EH7 et EHS7, vers l'Europe. Ce nouveau jalon représente un progrès dans le développement de HONGQI sur les marchés internationaux.

En octobre 2024, HONGQI a fait une entrée remarquée au salon de l'automobile de Paris en présentant sa berline EH7 et son SUV EHS7 entièrement électriques. L'EH7, qui se caractérise par un design raffiné, une technologie de pointe et une autonomie WLTP impressionnante de 655 km, a reçu de nombreux éloges pour sa dynamique de conduite et son confort exceptionnels. Les deux modèles témoignent de l'engagement de HONGQI en faveur de l'innovation et de la durabilité, mais l'EHS7 se distingue par ses caractéristiques de sécurité de la batterie, à la pointe de l'industrie, qui offrent plusieurs niveaux de protection et une fiabilité inégalée dans des conditions extrêmes.

Parmi ces véhicules, le HONGQI EHS7, un SUV de luxe entièrement électrique, se distingue par les caractéristiques de sécurité exceptionnelles de sa batterie, conçues pour garantir fiabilité et durabilité dans des conditions extrêmes. Le système de batterie avancé adopte une structure hexagonale renforcée en nid d'abeille et une technologie d'étanchéité multicouche, garantissant une durabilité et une fiabilité inégalées dans diverses conditions. Grâce à des matériaux d'isolation thermique de qualité aérospatiale, la batterie résiste à des tensions allant jusqu'à 10 kV et à des températures atteignant 1 000 °C, empêchant efficacement la diffusion thermique. Cela permet au système de batterie de passer non seulement les tests extrêmes traditionnels tels que la perforation, l'impact sous la carrosserie, l'exposition au feu et l'immersion prolongée dans l'eau, mais aussi de supporter des conditions extrêmes, comme les décharges électriques et la radiation électromagnétique. Grâce à la technologie de triple étanchéité, la batterie atteint le niveau d'étanchéité IPX8 le plus élevé de l'industrie, conservant sa stabilité même après 60 heures d'immersion dans une eau d'un mètre de profondeur. Cette avancée permet d'atténuer les préoccupations liées à la conduite sous une pluie battante et d'assurer la tranquillité d'esprit des conducteurs en cas de conditions météorologiques défavorables.

Le lancement des HONGQI EH7 et EHS7 intervient à un moment où la demande pour des véhicules électriques de luxe en Europe est en constante augmentation. Ces nouveaux modèles énergétiques répondent à la demande croissante des consommateurs européens pour des solutions de mobilité écologiques, innovantes et de haute qualité. La livraison de l'EH7 et de l'EHS7 marque une nouvelle expansion de la présence de HONGQI sur le marché européen des véhicules à énergie nouvelle. À l'avenir, HONGQI continuera à renforcer sa présence sur les marchés étrangers, en proposant des produits et services de haute qualité afin d'offrir une expérience de mobilité exceptionnelle à un plus grand nombre de clients européens.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2576380/image.jpg