HONGQI exportiert erste Charge von 600 EH7- und EHS7-Fahrzeugen nach Europa und startet neue Phase der Entwicklung außerhalb des Heimatmarktes

CHANGCHUN, China, 10. Dezember 2024 /PRNewswire/ -- November 2024: HONGQI, die Automobilmarke „World's New Luxury", hat mit der Auslieferung der ersten Charge von 600 Elektrofahrzeugen nach Europa – darunter der EH7 und der EHS7 – einen wichtigen Meilenstein ihrer globalen Strategie erreicht. Dieser Erfolg ist das Ergebnis kontinuierlicher Fortschritte bei der Entwicklung von HONGQI auf dem internationalen Markt.

image

Im Oktober 2024 sorgte HONGQI auf dem Pariser Autosalon mit der Vorstellung der vollelektrischen Limousine EH7 und des SUV EHS7 für Aufsehen. Der EH7, der sich durch ein anspruchsvolles Design, modernste Technologie und eine beeindruckende WLTP-Reichweite von 655 km auszeichnet, wurde vielfach für seine außergewöhnliche Fahrdynamik und seinen Komfort gelobt. Beide Modelle demonstrieren die Anstrengungen von HONGQI für Innovation und Nachhaltigkeit. Der EHS7 zeichnet sich zudem durch seine branchenführenden Batteriesicherheitsfunktionen aus, die mehrere Schutzschichten und eine beispiellose Zuverlässigkeit unter extremen Bedingungen bieten.

Unter diesen Fahrzeugen sticht der HONGQI EHS7 hervor, ein vollelektrischer Luxus-SUV mit außergewöhnlichen Batteriesicherheitsmerkmalen, die Zuverlässigkeit und Langlebigkeit unter extremen Bedingungen gewährleisten. Das moderne Batteriesystem besteht aus einer verstärkten sechseckigen Wabenstruktur und einer mehrschichtigen Dichtungstechnologie, die eine branchenführende Haltbarkeit und Zuverlässigkeit unter verschiedenen Bedingungen gewährleistet. Durch die Verwendung von thermischen Isolationsmaterialien, die auch in der Luft- und Raumfahrt zum Einsatz kommen, widersteht die Batterie Spannungen von bis zu 10 kV und Temperaturen von bis zu 1.000 °C und verhindert so effektiv die thermische Diffusion. Dadurch kann das Batteriesystem nicht nur herkömmliche Extremtests wie Durchstich, Unterbodenaufprall, Feuereinwirkung und längeres Eintauchen in Wasser bestehen, sondern auch extremen Herausforderungen wie Stromstößen und elektromagnetischer Strahlung standhalten. Dank der dreifachen Versiegelungstechnologie erreicht die Batterie die branchenweit höchste Wasserdichtigkeitsklasse IPX8 und bleibt selbst nach 60 Stunden Eintauchen in ein Meter tiefes Wasser stabil. Dieser Durchbruch mindert die Bedenken bezüglich des Fahrens bei starkem Regen und gibt den Fahrern Sicherheit bei widrigen Wetterverhältnissen.

Die Markteinführung des HONGQI EH7 und EHS7 erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem die Nachfrage nach vollelektrischen Luxusfahrzeugen in Europa stetig steigt. Diese Neue-Energien-Modelle entsprechen der wachsenden Nachfrage der europäischen Verbraucher nach umweltfreundlichen, innovativen und hochwertigen Mobilitätslösungen. Die erfolgreiche Auslieferung des EH7 und des EHS7 bedeutet eine weitere Ausbau Expansion von HONGQI auf den europäischen Markt für Neue-Energien-Fahrzeuge. In Zukunft wird HONGQI seine Präsenz auf den Überseemärkten weiter verstärken und hochwertige Produkte und exzellente Dienstleistungen anbieten, um mehr europäischen Kunden ein außergewöhnliches Mobilitätserlebnis zu bieten.

