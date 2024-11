HONGQI fait sensation avec ses modèles phares et sa technologie avancée à l'Auto Guangzhou 2024

GUANGZHOU, Chine, 28 novembre 2024 /PRNewswire/ -- Événement automobile parmi les plus prestigieux de Chine, l'Auto Guangzhou 2024 a refermé ses portes le 24 novembre après avoir attiré les plus grandes marques mondiales et les médias internationaux. HONGQI s'est distingué avec sa série à plateforme électrique TianGong, qui témoigne de l'engagement indéfectible de la marque en faveur de l'excellence dans le domaine du savoir-faire et de l'innovation technologique.

HONGQI

Construit sur la plateforme électrique TianGong, le SUV électrique de luxe EHS7 est devenu le centre de l'attention. Il prend en charge la charge ultra-rapide, permettant à la batterie de passer de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes, ce qui permet aux utilisateurs de la recharger pendant une pause-café pendant les trajets sur de longues distances. L'EHS7 est doté de roues arrière directrices, un atout rare dans cette catégorie, et d'un contrôle dynamique du châssis avec une suspension à amortissement variable. Ces technologies avancées, associées à des systèmes de conduite intelligents tels que le système avancé d'aide à la conduite L2 ADAS, offrent une expérience souple et moderne.

La sécurité est la pierre angulaire de la marque HONGQI et une garantie fondamentale pour ses véhicules. L'EHS7 adopte une structure de carrosserie « 9H4M », 74 % du véhicule étant composé d'acier à haute résistance, tandis que les zones clés atteignent une limite d'élasticité maximale de 2 000 MPa, offrant aux passagers une véritable forteresse protectrice. En outre, le système de batterie de l'EHS7 utilise une structure en nid d'abeille et une technologie d'étanchéité multicouche, obtenant un indice d'étanchéité IPX8 pour garantir la durabilité et la fiabilité, même dans des environnements extrêmes. Ces caractéristiques illustrent l'engagement de HONGQI à offrir à ses utilisateurs un SUV électrique sûr et luxueux.

Modèle incontournable dans le segment des VE de luxe, le HONGQI EH7 affiche des performances de supercar et une technologie intelligente avancée. Équipé d'une chaîne de traction électrique haute performance atteignant 22 500 tr/min, il délivre une puissance de 455 kW et un couple de 756 Nm, garantissant une accélération exaltante et une conduite dynamique. Avec une autonomie WLTP de 655 km, il offre une endurance exceptionnelle pour les longs trajets.

HONGQI prévoit de lancer dix nouveaux modèles en Europe au cours des cinq prochaines années, afin de répondre aux besoins des consommateurs européens et mondiaux à la recherche de véhicules de qualité supérieure, intelligents et respectueux de l'environnement. Les précommandes pour les EH7 et EHS7 ont déjà commencé en Europe à partir du 14 octobre. En mettant l'accent sur l'innovation et la durabilité, HONGQI s'efforce d'offrir aux utilisateurs du monde entier un luxe exceptionnel et une expérience de mobilité inégalée.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2568427/HONGQI.jpg