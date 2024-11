HONGQI glänzt mit Flaggschiff-Modellen und fortschrittlicher Technologie auf der Auto Guangzhou 2024

GUANGZHOU, China, 28. November 2024 /PRNewswire/ -- Am 24. November ging die Auto Guangzhou 2024, eine der renommiertesten Automobilveranstaltungen Chinas, an der führende globale Marken und internationale Medien teilgenommen hatten, zu Ende. HONGQI stach mit seiner fortschrittlichen elektrischen Plattformserie TianGong hervor, die das kontinuierliche Engagement der Marke für erstklassige Handwerkskunst und technologische Innovation unter Beweis stellte.

HONGQI

Der auf der TianGong-Elektroplattform aufgebaute Luxus-Elektro-SUV EHS7 stand im Zentrum der Aufmerksamkeit. Er unterstützt ultraschnelles Aufladen, so dass der Akku in nur 20 Minuten von 10 % auf 80 % aufgeladen werden kann, was das Aufladen während einer Kaffeepause und das Reisen über große Entfernungen ermöglicht. Der EHS7 verfügt über eine in seiner Klasse seltene Hinterradlenkung und eine dynamische Fahrwerksregelung mit variabler Dämpfung. Diese fortschrittlichen Technologien, kombiniert mit intelligenten Fahrsystemen wie L2 ADAS (Advanced Driver Assistance System), sorgen für ein angenehmes und modernes Fahrerlebnis.

Sicherheit ist der Eckpfeiler der Marke HONGQI und eine grundlegende Garantie für die Fahrzeuge der Marke. Der EHS7 verfügt über eine „9H4M"-Käfigstruktur, die zu 74 % aus hochfestem Stahl besteht. Die Schlüsselbereiche erreichen eine maximale Streckgrenze von 2000 MPa und bieten Fahrzeuginsassen einen „festungsartigen" Schutz. Darüber hinaus verfügt das Batteriesystem des EHS7 über eine Wabenstruktur und eine mehrschichtige Versiegelungstechnologie, die eine Wasserdichtheitsklasse von IPX8 erreicht, um auch in extremen Umgebungen Langlebigkeit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten. Diese Merkmale verdeutlichen das Engagement von HONGQI, den Nutzern seiner Fahrzeuge ein sicheres und luxuriöses Elektro-SUV-Erlebnis zu bieten.

Außerdem wird der HONGQI EH7 vorgestellt, ein Premiumfahrzeug im Segment der Luxus-Elektrofahrzeuge mit Leistungen auf Supersportwagen-Niveau und fortschrittlicher intelligenter Technologie. Ausgestattet mit einem Hochleistungs-Elektroantrieb, der eine Drehzahl von 22.500 U/min erreicht, liefert er 455 kW Leistung und 756 Nm Drehmoment und sorgt so für begeisternde Beschleunigung und Fahrdynamik. Mit einer WLTP-Reichweite von 655 km bietet er eine außergewöhnliche Ausdauer für Langstreckenfahrten.

In den nächsten fünf Jahren plant HONGQI die Einführung von zehn neuen Modellen in Europa, die auf die Bedürfnisse der europäischen und weltweiten Verbraucher zugeschnitten sind, die hochwertige, intelligente und umweltfreundliche Fahrzeuge suchen. Vorbestellungen für den EH7 und den EHS7 sind in Europa bereits seit dem 14. Oktober möglich. Mit einem starken Fokus auf Innovation und Nachhaltigkeit strebt HONGQI danach, Nutzern seiner Fahrzeuge weltweit außergewöhnlichen Luxus und ein unvergleichliches Mobilitätserlebnis zu bieten.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2568427/HONGQI.jpg