Hongqi führt Pioneer Rental Service in Frankfurt ein und sucht Priority Experience Officers

CHANGCHUN, China, 28. März 2024 /PRNewswire/ -- In der Klassikstadt Frankfurt eröffnete Hongqi am 25. März 2024 seinen Pioneer Rental Service und begann gleichzeitig mit der Rekrutierung von Priority Experience Officers, die an Testfahrten teilnehmen.

Während der Testfahrt lud Hongqi mehr als 60 Partner ein und gewährte ihnen exklusiven Zugang zu Erfahrungen mit den neuesten Fahrzeugmodellen. Die Partner genossen den Luxus und die Innovation, für die die Marke Hongqi steht. Bei der Fahrt durch die Straßen waren sie von der Leistung, dem Komfort und den fortschrittlichen Funktionen der Fahrzeuge beeindruckt und bekräftigten ihr Vertrauen in Hongqis Engagement für Spitzenleistungen.

Der begeisterte Empfang von Hongqi kam nicht über Nacht. Seit seiner Gründung ist HONGQI eine der bekanntesten Automarken in China und steht für das hohe Niveau und den technologischen Vorsprung der chinesischen Automobilindustrie. Seit 2020 hat sich HONGQI über die heimischen Grenzen hinausgewagt und sich zum Ziel gesetzt, den globalen Markt zu erobern. Das ist jetzt 4 Jahre her. HONGQI tritt mit einer neuen Identität auf die internationale Bühne, um der Welt den Ehrgeiz und die Innovationskraft der chinesischen Automobilindustrie vor Augen zu führen. Der Erfolg von HONGQI in Europa bedeutet einen bedeutenden Durchbruch auf der internationalen Bühne und legt den Grundstein für seine globale Expansion.

Die Markenvision und -identität von HONGQI mit den Begriffen „fortschrittlich, hochtechnologisch und stilvoll" deckt sich mit den europäischen Fortschritten bei Elektrofahrzeugen und umweltbewussten Verbrauchern, was ein ideales Umfeld für die Expansion von HONGQI darstellt. Das zunehmende Interesse der europäischen Verbraucher an Umweltschutz und nachhaltiger Entwicklung hat dazu geführt, dass sie immer mehr umweltfreundliche Transportmöglichkeiten bevorzugen. Mit der Einführung des E-HS9, eines umweltfreundlichen Fahrzeugmodells, kommt HONGQI den Wünschen der europäischen Verbraucher entgegen und trägt der steigenden Nachfrage nach nachhaltigen Transportlösungen Rechnung. Dieser Schritt unterstreicht die Innovationskraft und das Engagement von HONGQI, den sich wandelnden Marktanforderungen gerecht zu werden.

Mit Blick auf die Zukunft ist HONGQI bestrebt, umweltfreundliche Autos anzubieten, die die Erwartungen der Verbraucher übertreffen, und sich für eine grünere und nachhaltigere Zukunft der Mobilität in Europa einzusetzen.

