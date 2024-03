Hongqi présente son service de location Pioneer à Francfort et recherche des responsables d'expériences prioritaires

CHANGCHUN, Chine, 28 mars 2024 /PRNewswire/ -- Au Klassikstadt de Francfort, le 25 mars 2024, Hongqi a lancé son service de location Pioneer, tout en commençant à recruter des agents d'expériences prioritaires pour participer à des essais routiers.

Lors de l'événement, Hongqi a invité plus de 60 partenaires et leur a offert un accès exclusif à des expériences de première main avec les derniers modèles de véhicules. Les partenaires se sont adonnés au luxe et à l'innovation synonymes de la marque Hongqi. En parcourant les routes, ils ont été impressionnés par les performances, le confort et les fonctionnalités avancées des véhicules, réaffirmant ainsi leur confiance dans l'engagement de Hongqi en faveur de l'excellence.

L'accueil fervent réservé à Hongqi ne s'est pas fait du jour au lendemain. Depuis sa création, HONGQI a été l'une des marques automobiles les plus emblématiques en Chine, représentant le haut niveau et les prouesses technologiques de l'industrie automobile chinoise. Depuis 2020, HONGQI s'est aventurée au-delà de ses frontières nationales pour conquérir le marché mondial. Cela fait 4 ans. HONGQI adopte une nouvelle identité alors qu'elle se positionne sur la scène internationale, mettant en valeur l'ambition et l'innovation de l'industrie automobile chinoise dans le monde entier. Le succès de HONGQI en Europe marque une percée significative sur la scène internationale, jetant les bases de son expansion mondiale.

La vision et l'identité de marque de HONGQI, à savoir « Avancé, high-tech et élégant », coïncident avec les progrès réalisés en Europe dans le domaine des véhicules électriques et avec une clientèle soucieuse de l'environnement, ce qui constitue un paysage idéal pour l'expansion de HONGQI. La préoccupation croissante des consommateurs européens pour la protection de l'environnement et le développement durable les a amenés à préférer de plus en plus des modes de transport respectueux de l'environnement. Le lancement par HONGQI de l'E-HS9, un modèle de véhicule respectueux de l'environnement, s'aligne parfaitement sur les préférences des consommateurs européens et répond à la demande croissante de solutions de transport durables. Cette décision souligne l'innovation et l'engagement de HONGQI à répondre aux besoins changeants du marché.

Pour l'avenir, HONGQI s'engage à fournir des voitures respectueuses de l'environnement qui dépassent les attentes des consommateurs et à promouvoir un avenir plus écologique et plus durable pour la mobilité en Europe.