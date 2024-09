HONGQI kündigt auf dem Pariser Autosalon 2024 die Markteinführung an und präsentiert chinesische Luxusmobilität

CHANGCHUN, China, 29. September 2024 /PRNewswire/ – Vom 14. bis 20. Oktober wird HONGQI, die „World's New Luxury"-Automobilmarke, ihr Debüt auf dem Pariser Autosalon 2024 geben und ihre neuesten Elektrofahrzeuge vorstellen: die Limousine EH7 und den Geländewagen EHS7. Beide Modelle werden während der Veranstaltung in Europa bestellt werden können und stellen einen bedeutenden Meilenstein in der Expansion von HONGQI auf dem europäischen Markt dar.

HONGQI

Die beiden auf dieser Veranstaltung vorgestellten vollelektrischen Modelle EH7 und EHS7 vereinen chinesische Handwerkskunst mit modernster Technik. Die auf der „TianGong"-Elektroplattform aufgebauten Fahrzeuge integrieren nahtlos „beyong driving", „beyong comfort" und „beyong technology" und spiegeln damit die Vision von HONGQI für die Zukunft der Mobilität wider.

Die neuen Modelle von HONGQI sollen ein kraftvolles und zugleich sanftes Fahrerlebnis bieten und sich durch außergewöhnliche Fahrdynamik und Komfort auszeichnen. Sowohl der EH7 als auch der EHS7 sind mit einem Elektromotor mit 22.500 U/min ausgestattet, der Spitzengeschwindigkeiten von bis zu 200 km/h ermöglicht. Der EHS7 beschleunigt in nur 3,9 Sekunden von 0 auf 100 km/h, während der EH7 die gleiche Geschwindigkeit in bemerkenswerten 3,5 Sekunden erreicht und damit Leistungen auf Supersportwagen-Niveau bietet. Die Hinterradlenkung und das fortschrittliche Bremssystem (mit einem Bremsweg von nur 36 Metern bei 100 km/h) tragen zu einem präzisen Handling bei und sorgen für ein aufregendes und reaktionsschnelles Fahrerlebnis.

Im Innenraum bietet das Fahrzeug eine Welt voller Komfort und Luxus. Mit den handgenähten NAPPA-Ledersitzen genießen die Passagiere auf jeder Fahrt höchsten Komfort. Die erstklassige Verarbeitung, die sich mit der von Luxusfahrzeugen der Oberklasse messen kann, strahlt überall ein Gefühl von Prestige und Eleganz aus. Darüber hinaus passen sich die fortschrittlichen „iDCS Self-Adjusting Continuous Damping Shock Absorber" problemlos an verschiedene Geländeformen an und sorgen für ein sanftes Fahrgefühl.

Beide Modelle verfügen über Dual-Screen-Displays und ein 63-Zoll-AR-HUD sowie über umfassende Fahrerassistenz. Die Schnellladefunktion ermöglicht eine Aufladung von 10 % auf 80 % in nur 20 Minuten – ideal für Langstreckenreisen. Ihr schlankes, von der Natur inspiriertes Äußeres vereint Kraft und Eleganz, während die beeindruckende Reichweite – bis zu 655 km beim EH7 und 600 km beim EHS7 – für Nachhaltigkeit sorgt, ohne Kompromisse bei der Leistung einzugehen, und die neuen Modelle von HONGQI an die Spitze der Luxus-Elektrofahrzeugtechnologie stellt.

HONGQI bietet nicht nur erstklassige Lösungen für die Elektromobilität an, sondern hat auch ein solides Kundendienstnetz in mehreren europäischen Ländern aufgebaut, das den Kunden einen umfassenden Service und Support bietet. HONGQI lädt europäische Nutzer ein, auf dem Pariser Autosalon 2024 die verschiedenen Bestelloptionen zu erkunden und die Zukunft des Autofahrens zu erleben.

Website: https://www.hongqi-auto.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2517869/HONGQI.jpg