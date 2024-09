HONGQI prendra des commandes et présentera la mobilité de luxe chinoise au Mondial de l'Automobile de Paris 2024

CHANGCHUN, Chine, 29 septembre 2024 /PRNewswire/ -- Du 14 au 20 octobre, HONGQI, la marque automobile du « nouveau luxe mondial », fera ses débuts au Mondial de l'Automobile de Paris 2024, en présentant ses derniers véhicules électriques : la berline EH7 et le SUV EHS7. Les deux modèles seront disponibles à la commande en Europe pendant l'événement, marquant ainsi une étape importante dans l'expansion de HONGQI sur le marché européen.

Les deux modèles entièrement électriques, l'EH7 et l'EHS7 présentés lors de cet événement allient le savoir-faire chinois à une ingénierie de pointe. Construits sur la plateforme électrique « TianGong », ces véhicules intègrent parfaitement les notions de « beyong driving », « beyong comfort » et « beyong technology », reflétant ainsi la vision de HONGQI pour l'avenir de la mobilité.

Les nouveaux modèles de HONGQI visent à offrir une expérience de conduite à la fois puissante et souple, avec une dynamique de conduite et un confort exceptionnels. L'EH7 et l'EHS7 sont tous deux équipés d'un moteur électrique de 22 500 tours/minute, ce qui leur permet d'atteindre une vitesse de pointe de 200 km/h. L'EHS7 accélère de 0 à 100 km/h en seulement 3,9 secondes, tandis que l'EH7 atteint la même vitesse en 3,5 secondes, ce qui lui confère des performances dignes d'une supercar. Les roues arrière directrices et le système de freinage avancé (avec une distance de freinage de seulement 36 mètres à 100 km/h) améliorent encore la précision de la tenue de route, garantissant une expérience de conduite palpitante et réactive.

À l'intérieur, le véhicule offre un monde de confort et de luxe. Grâce aux sièges en cuir NAPPA cousus à la main, les passagers bénéficient d'un confort optimal lors de tous les trajets. Les finitions haut de gamme, comparables à celles des véhicules de luxe, dégagent un air de prestige et d'élégance. De plus, les amortisseurs « iDCS Self-Adjusting Continuous Damping Shock Absorbers » s'adaptent facilement aux différents terrains, offrant une expérience de conduite fluide.

Les deux modèles sont dotés d'un double écran et d'un AR-HUD de 63 pouces, ainsi que d'une assistance complète à la conduite. Les capacités de charge rapide permettent une charge de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes, idéale pour les longs trajets. Leur extérieur épuré, inspiré de la nature, allie puissance et élégance, tandis que les impressionnantes autonomies (jusqu'à 655 km pour l'EH7 et 600 km pour l'EHS7) garantissent la durabilité sans compromettre les performances, positionnant les nouveaux modèles de HONGQI à l'avant-garde de la technologie des véhicules électriques de luxe.

Outre la fourniture de solutions de mobilité électrique de classe mondiale, HONGQI a mis en place un solide réseau d'après-vente dans plusieurs pays européens, offrant à ses clients un service et une assistance complets. HONGQI invite les utilisateurs européens à explorer les options de commande ouvertes et à découvrir l'avenir de la conduite au Mondial de l'Automobile de Paris 2024.

