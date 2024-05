HONGQI schließt sich mit Familien aus Übersee für eine China-Tour zusammen

CHANGCHUN, China, 27. Mai 2024 /PRNewswire/ -- Während des "HONGQI Global Partners Gathering 2024" lud HONGQI drei Familien aus Europa, dem Nahen Osten und Zentralasien nach China ein, um die tiefgründige Kultur der Marke HONGQI zu erleben und eine außergewöhnliche Reise anzutreten.

Nach ihrer Ankunft in Changchun besuchten die Familien zunächst das HONGQI-Werk in Changqing, die FAW-Zentrale und das HONGQI Cultural Exhibition Center, um sich aus erster Hand von der Fertigungseffizienz und Leistungsfähigkeit von HONGQI zu überzeugen. Anschließend reisten sie nach Peking, wo sie zahlreiche historische Stätten erkundeten und die Schönheit der chinesischen Zivilisation, die Tradition und Moderne miteinander verbindet, zu schätzen wussten. Diese Reise hat nicht nur das kulturelle Erbe und den Innovationsgeist von HONGQI gezeigt, sondern auch die Anerkennung und Bewunderung der Familien für die Marke vertieft. Während ihres Besuchs überzeugten sie sich von den Errungenschaften von HONGQI in den Bereichen Produktion und technologische Innovation und waren beeindruckt von dem raschen weltweiten Wachstum, dem Einfluss des Unternehmens und seinem Engagement für die Qualität seiner Produkte und Dienstleistungen.

Diese Reise nach China hat nicht nur die Stärke und den einzigartigen Charme der Marke HONGQI gezeigt, sondern auch HONGQI seinen weltweiten Nutzern näher gebracht. HONGQI wird auch weiterhin den Grundsatz beibehalten, dass die Benutzer im Mittelpunkt stehen, und sich bemühen, weltweit Produkte und Dienstleistungen von höherer Qualität anzubieten. Die eingeladenen Familien hatten ein freundliches Gespräch mit Giles Taylor, Vice President of Global Design und Chief Creative Officer der FAW Group. Später überreichte Liu Changqing, stellvertretender Präsident der China FAW Group Co., Ltd. und Vizepräsident des HONGQI Brand Operation Committee, den Familien Geschenke mit chinesischen Merkmalen, die das Engagement und die Fürsorge von HONGQI für seine Nutzer unterstrichen und gleichzeitig die Atmosphäre der Veranstaltung auflockerten.

Diese Veranstaltung ist ein wichtiger Teil des "HONGQI Global Partners Gathering 2024" und ein glorreiches Kapitel in der Geschichte der Marke HONGQI. Durch die erfolgreiche Ausrichtung der Veranstaltung konnten der Einfluss und die Anerkennung von HONGQI auf dem internationalen Markt kontinuierlich gesteigert werden. Mit Blick auf die Zukunft wird HONGQI die umfassende Gestaltung der Produkte, des Netzwerks und der Produktionsstätten beschleunigen und sich bemühen, die Märkte in Übersee zu erkunden und zu expandieren, um letztlich größere Höhen zu erreichen und seine Position als globale Luxusmarke zu festigen. Darüber hinaus strebt HONGQI die Zusammenarbeit mit globalen Partnern an, um das Wachstum der Marke voranzutreiben und eine Markenumwandlung zu erreichen und sich von "Chinas echter Luxusmarke" zu "der neuen Luxusmarke der Welt" zu entwickeln. Auf diesem Weg wird HONGQI die Benutzerkonzepte "Alles ist für den Benutzer" und "Alle Dienstleistungen sind benutzerzentriert" befolgen und jeden Benutzer als die Kernkraft der Markenentwicklung betrachten. Wir verpflichten uns, die Benutzerzufriedenheit zu erhöhen, die Markengeschichte mit den globalen Benutzern zu teilen und gemeinsam eine glänzende Zukunft zu schaffen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2422289/HONGQI_Teams_Up_with_Overseas_Families_for_a_China_Tour.jpg