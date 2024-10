HONGQIs neue Elektromodelle EH7 und EHS7 begeistern auf dem Pariser Autosalon 2024

CHANGCHUN, China, 20. Oktober 2024 /PRNewswire/ -- Im Oktober 2024 sorgte HONGQI auf dem Pariser Autosalon 2024 mit der Einführung der vollelektrischen Limousine EH7 und des vollekektrischen SUVs EHS7 für Aufsehen. Die Markteinführung markiert einen entscheidenden Moment in der Expansion der Marke in den europäischen Markt und unterstreicht ihr Engagement für Spitzentechnologie, fortschrittliche Leistung, raffiniertes Design und Nachhaltigkeit – was sie zu eine neuen Option für Kundinnen und Kunden macht, die Premium-Elektrofahrzeuge suchen.

Der HONGQI EH7 und der EHS7 sind mit einem Hochleistungs-Elektroantrieb ausgestattet, der eine Drehzahl von 22.500 U/min erreicht und eine Leistung von bis zu 455 kW bei einem Drehmoment von 756 Nm liefert. Diese Werte sorgen für eine Beschleunigung, die mit der von Supersportwagen vergleichbar ist. Bei einer klassenbesten WLTP-Reichweite von 655 km für den EH7 und robusten 600 km für den EHS7 unterstützen beide Modelle das Schnellladen von 10 % auf 80 % in nur 20 Minuten – ideal für Langstreckenfahrten, bei denen man in einer einfachen Kaffeepause genügend Energie für die Weiterreise aufladen kann.

Die Fahrdynamik wird durch ein fortschrittliches Fahrwerkskontrollsystem mit variabler Dämpfung weiter verbessert, das Unannehmlichkeiten durch Fahrbahnunebenheiten effektiv minimiert. Der geräumige Innenraum und der Radstand von drei Metern bieten viel Beinfreiheit, insbesondere für die Fondpassagiere, und macht die Fahrzeuge familientauglich. Die Technologie steht im Mittelpunkt, mit Funktionen wie L2 ADAS, AR-HUD und dem maßgeschneiderten HONGQI-Audiosystem, wobei sich alles um maximale Bequemlichkeit und den Komfort für den Fahrer dreht.

Der EH7 und der EHS7 von HONGQI sind seit dem 14. Oktober offiziell bestellbar. Der Startpreis für den EH7 liegt bei 49.999 Euro und für den EHS7 bei 53.999 Euro.

Um den Kundendienst zu gewährleisten, baut HONGQI ein umfassendes Kundendienstnetz in ganz Europa auf. Mit Servicezentren in 29 Ländern bietet HONGQI einen umfassenden Support, der von der routinemäßigen Wartung bis hin zur Notfallhilfe reicht und Kundinnen und Kunden ein sicheres Gefühl gibt. Durch die Kombination von exzellenten Fahrleistungen, überragendem Komfort und fortschrittlicher Technologie freut sich HONGQI darauf, europäischen Kundinnen und Kunden bessere Optionen bieten zu können.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2534499/image_5028817_33215398.jpg