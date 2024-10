Les chefs-d'œuvre d'énergie nouvelle EH7 et EHS7 de HONGQI séduisent au Mondial de l'Auto de Paris 2024

CHANGCHUN, Chine, 20 octobre 2024 /PRNewswire/ -- En octobre 2024, HONGQI a eu un impact significatif au Mondial de l'Auto de Paris 2024, avec la présentation de sa berline EH7 et de son SUV EHS7 entièrement électriques. Ce lancement a marqué un tournant dans l'expansion de la marque sur le marché européen, soulignant son engagement en faveur d'une technologie de pointe, de performances avancées, d'un design raffiné et du développement durable - offrant une nouvelle option aux clients à la recherche de véhicules électriques haut de gamme.

Les HONGQI EH7 et EHS7 sont équipés de groupes motopropulseurs électriques haute performance capables d'atteindre 22 500 tours/minute, délivrant jusqu'à 455 kW de puissance et 756 Nm de couple, ce qui permet une accélération comparable à celle des supercars. Offrant une autonomie WLTP de 655 km pour l'EH7 et de 600 km pour l'EHS7, les deux modèles prennent en charge la recharge rapide, passant de 10 % à 80 % en seulement 20 minutes, ce qui les rend idéaux pour les voyages longue distance, avec une charge suffisante durant une simple pause-café.

La dynamique de conduite est encore renforcée par un système avancé de contrôle du châssis avec une suspension à amortissement variable, qui minimise efficacement l'inconfort dû aux imperfections de la route. L'intérieur spacieux, avec un empattement de 3 mètres, offre un large espace pour les jambes, en particulier pour les passagers arrière, ce qui rend les véhicules adaptés à une utilisation familiale. La technologie occupe le devant de la scène, avec des fonctionnalités telles que L2 ADAS, AR-HUD et un système audio HONGQI personnalisé, toutes combinées pour améliorer la commodité et le confort du conducteur.

Les commandes des HONGQI EH7 et EHS7 ont été officiellement ouvertes le 14 octobre. Le prix de départ de l'EH7 est fixé à 49 999 euros et celui de l'EHS7 à 53 999 euros.

Pour assurer le service après-vente, HONGQI met en place un vaste réseau de service après-vente dans toute l'Europe. Avec des centres de service dans 29 pays, HONGQI offre une assistance complète, allant de la maintenance de routine à l'assistance d'urgence, garantissant ainsi la tranquillité d'esprit des clients. En combinant d'excellentes performances de conduite, un confort supérieur et une technologie avancée, HONGQI espère offrir aux clients européens de meilleurs choix.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2534499/image_5028817_33215398.jpg