HONOR annonce la stratégie Dual Flagship, les systèmes MagicOS 7.0, et lance le HONOR 70, le HONOR MagicBook 14 et le HONOR Pad 8 à l'IFA 2022

Sur la scène de la convention de l'IFA pour la première fois depuis l'indépendance, le PDG de HONOR, George Zhao, souligne l'engagement de la marque envers l'innovation et la collaboration ouverte

BERLIN, 5 septembre 2022 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a réaffirmé aujourd'hui son engagement envers les marchés internationaux lors de sa présentation liminaire à l'IFA, intitulée « Embrasser l'avenir connecté ». Au cours de l'événement, la marque a annoncé une nouvelle stratégie Dual Flagship pour apporter les prochains smartphones phares pliables et polyvalents en Europe et sur d'autres marchés internationaux. La marque a également présenté en avant-première MagicOS 7.0, un futur système d'exploitation de collaboration intelligente tous scénarios, basé sur Android ainsi que sur les systèmes d'exploitation pour PC et IoT, adoptant des normes ouvertes pour faciliter une collaboration transparente entre smartphones, tablettes, PC et autres produits IoT. Pour renforcer son portefeuille de produits innovants, HONOR a présenté trois nouveaux produits : le HONOR 70, le HONOR MagicBook 14 et le HONOR Pad 8, la première tablette HONOR disponible en dehors de la Chine. Les trois produits devraient arriver sur certains marchés européens dans les semaines à venir.

Portant HONOR Talents sur la scène mondiale, HONOR a également dévoilé Gateway to the Future, une initiative mondiale pilotée à Hambourg, en Allemagne, dans le but d'inspirer les talents créatifs du monde entier à utiliser le pouvoir de la technologie pour connecter les gens à la culture à l'ère du métavers.

« Depuis notre création, HONOR a toujours aspiré à apporter de grandes contributions à l'industrie pour permettre un avenir meilleur pour tous. Pour atteindre cet objectif, nous sommes restés concentrés sur notre engagement envers l'innovation », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co, Ltd., « Avec l'introduction de notre stratégie Dual Flagship, MagicOS 7.0 et une solution de fitness et de santé, nous sommes impatients de proposer des options attrayantes aux consommateurs européens et internationaux qui recherchent les meilleurs smartphones pliables et les expériences utilisateur les plus optimales du marché. »

Embrasser l'avenir connecté avec la nouvelle stratégie Dual Flagship et MagicOS

En tant que technologie mondiale, HONOR s'est toujours efforcé d'innover dans un but précis et d'offrir aux utilisateurs des avantages qui comptent. Pour la première fois, HONOR présentera ses smartphones pliables sur les marchés internationaux. Annoncée lors de l'IFA 2022, la stratégie Dual Flagship verra HONOR apporter ses prochains smartphones phares pliables et smartphones phares polyvalents en Europe et dans d'autres régions du monde.

HONOR a également dévoilé MagicOS 7.0, un nouveau système d'exploitation conçu pour offrir une expérience transparente sur plusieurs plateformes et appareils. Il est basé sur Android ainsi que sur les systèmes d'exploitation pour PC et IoT, de sorte que les appareils exécutant différents systèmes d'exploitation peuvent se connecter aux appareils MagicOS au niveau du système. Parallèlement aux nouvelles modifications de l'interface utilisateur, MagicOS 7.0 permettra aux utilisateurs de contrôler un ordinateur portable, un smartphone et une tablette HONOR à l'aide d'un seul clavier et d'une seule souris. Grâce à cette fonctionnalité, les utilisateurs peuvent faire glisser des fichiers d'un appareil à l'autre en toute simplicité, mais aussi saisir du texte sur le smartphone ou la tablette avec le clavier de leur ordinateur portable. MagicOS 7.0 sera officiellement annoncé au quatrième trimestre 2022.

Conformément à son engagement à contribuer à l'industrie au sens large, HONOR a annoncé que la marque avait rejoint divers consortiums IoT, dont Matter et Ola, aidant à formuler des normes industrielles communes qui favorisent la collaboration ouverte. De plus, la nouvelle plateforme de service pour développeurs HONOR fournira une assistance et des services directs aux développeurs. Parmi les nombreux services disponibles, les développeurs peuvent soumettre leurs applications sur App Market et Game Center via la plateforme. Il fournira également aux développeurs un accès à diverses fonctionnalités du système leur permettant de développer à l'avenir des fonctionnalités inter-appareils pour les utilisateurs d'appareils HONOR. Les développeurs intéressés peuvent visiter le site suivant pour plus d'informations : https://developer.hihonor.com.

Marquant une fois de plus l'engagement de la marque envers la fonctionnalité inter-appareils, HONOR étend son partenariat avec Microsoft pour apporter Phone Link aux utilisateurs internationaux d'appareils HONOR. Auparavant uniquement disponible pour les utilisateurs d'appareils HONOR en Chine, Phone Link permet aux utilisateurs de connecter certains smartphones HONOR à des PC Windows pour débloquer de nouvelles fonctionnalités multi-appareils, notamment la possibilité d'afficher des notifications, de passer et de recevoir des appels sur leur PC et d'utiliser des applications mobiles sur Windows. Le HONOR Magic4 Pro est l'un des premiers modèles internationaux de smartphones HONOR à prendre en charge Phone Link[1], tandis que le HONOR 70 prendra également en charge Phone Link après une mise à jour OTA.

De plus, à partir d'octobre, l'application HONOR Health mise à niveau fournira des interfaces utilisateur personnalisées et proposera des suggestions de remise en forme et des cours de formation en fonction des habitudes des utilisateurs, aidant les utilisateurs de smartphones à atteindre leurs objectifs en matière de santé.

Présentation du HONOR 70 sur les marchés mondiaux, un chef-d'œuvre de vlogging

Conçu pour les passionnés de vlogging, le HONOR 70 est le dernier ajout de HONOR à sa gamme de smartphones haut de gamme de la série N. L'appareil élégant fait ses débuts avec le mode Solo Cut, permettant aux utilisateurs de produire facilement des vlogs qui mettent en lumière une personne spécifique dans un groupe grâce à la technologie intégrée de réidentification de la personne. Avec le double flux vidéo, le HONOR 70 peut enregistrer deux vidéos simultanément, l'une présentant un seul sujet et l'autre capturant l'ensemble du groupe.

Capturer des vlogs de haute qualité est facile avec le HONOR 70, grâce à sa puissante caméra principale double qui comprend une caméra principale à super détection IMX800 de 54 MP avec un grand capteur IMX800 de 1/1,49 pouce et une caméra ultra-large et macro de 50 MP. Le nouveau smartphone est alimenté par Qualcomm Snapdragon 778G Plus 5G et prend en charge le GPU Turbo X et le système OS Turbo X, offrant des performances fluides et une expérience réactive sur une gamme de tâches lourdes, y compris le montage vidéo pour les vloggers qui sont toujours en mouvement.

Le HONOR 70 est le premier smartphone HONOR de la série N à exécuter l'interface HONOR Magic UI 6.1 basée sur Android 12 et est disponible dans une gamme d'options de couleurs à la mode, notamment Midnight Black, Crystal Silver et Emerald Green[2].

En reconnaissance de l'excellente expérience utilisateur du HONOR 70, l'Expert Imaging and Sound Association (EISA) a décerné au smartphone le prix EISA BEST BUY SMARTPHONE 2022-2023. L'EISA est une communauté d'experts comprenant plus de 60 des magazines, sites Web et commentateurs de médias sociaux parmi les plus respectés au monde en matière d'électronique grand public dans 29 pays.

Le HONOR 70 sera disponible sur certains marchés européens à partir d'aujourd'hui pour un prix de départ de 549 EUR.

HONOR MagicBook 14, un concentré de productivité mobile

Doté d'OS Turbo pour la toute première fois sur un ordinateur portable HONOR, le tout nouveau HONOR MagicBook 14 offre des améliorations significatives de la durée de vie de la batterie et une efficacité énergétique jusqu'à 20,8 %[3] supérieure à celle de son prédécesseur. L'ordinateur portable est alimenté par un processeur Intel® Core™ i5-12500H de 12e génération et peut être configuré avec une carte graphique dédiée NVIDIA® GeForce RTX™ 2050[4], offrant des performances rapides, que ce soit au bureau ou à la maison. Avec une batterie de 75 Wh, le HONOR MagicBook 14 offre jusqu'à 17 heures d'autonomie en veille et prend en charge le chargement rapide pour fournir jusqu'à 3,5 heures de disponibilité lors de l'exécution d'un logiciel de productivité après seulement 15 minutes de charge [5]. Proposé dans un coloris Space Grey élégant et élégant, le HONOR MagicBook 14 devrait arriver sur certains marchés européens en précommande à partir d'aujourd'hui, au prix de départ de 1099 EUR.

Permettre des expériences audiovisuelles haut de gamme avec le HONOR Pad 8

Le HONOR Pad 8 est un appareil intelligent polyvalent et abordable qui répond aux besoins de productivité et de divertissement des étudiants et des jeunes professionnels. La nouvelle tablette HONOR combine un écran FullView 2K HONOR de 12 pouces avec un rapport écran/corps de 87 %[6] et prend en charge une résolution de 2 000 x 1 200[7] pixels et 1 milliard de couleurs avec huit haut-parleurs intégrés pour offrir des expériences multimédias immersives lors de vos déplacements. Fonctionnant sous l'interface HONOR Magic UI 6.1 avec Google Play Services, le HONOR Pad 8 est doté d'une batterie haute capacité de 7 250 mAh[8] pour une connectivité toute la journée, permettant aux utilisateurs de rester connectés en permanence. Arrivant sur certains marchés européens en précommande à partir d'aujourd'hui, le HONOR Pad 8 est disponible en Blue Hour et sera vendu au prix de départ de 329 EUR.

Le lancement de la tablette représente l'achèvement du portefeuille mondial de produits de la marque ; les consommateurs de certains marchés européens et internationaux auront bientôt accès à toutes les séries de smartphones et de produits IoT HONOR, marquant une nouvelle étape pour HONOR.

Entrez dans la Gateway to the Future

En tant que marque, HONOR investit constamment dans les technologies Spatial Audio, d'IA et d'AR, pour débloquer des expériences immersives et se préparer à la prochaine révolution numérique.

Dévoilé lors de la session d'ouverture de l'IFA de HONOR, Gateway to the Future est une nouvelle initiative de HONOR Talents qui vise à enrichir le patrimoine culturel grâce au pouvoir de la technologie. En collaboration avec ARLOOPA, HONOR a mis au défi deux artistes renommés, Yunuene et Timo Helgert, de réinventer de manière créative l'emblématique bâtiment Wasserschloss situé dans la Speicherstadt de Hambourg, un site classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. L'expérience AR est désormais en direct sur place à Speicherstadt, et est également disponible pour les utilisateurs à la maison via l'application ARLOOPA, offrant aux utilisateurs de smartphones une nouvelle façon de découvrir des trésors culturels grâce à l'AR immersive. La vidéo de la campagne est disponible ici : https://youtu.be/7rwwZQw2C4M.

Présentation de la technologie HONOR Spatial Audio

Annoncée lors de l'IFA 2022, la solution Spatial Audio de HONOR est conçue pour permettre au casque de produire des effets sonores 3D larges et cinématographiques qui créent le sentiment d'immersion requis pour les expériences AR et VR de nouvelle génération.

La solution Spatial Audio de HONOR est conçue, à la base, pour fournir un son surround et un son 3D par le biais d'un casque en utilisant l'accéléromètre et les gyroscopes dans les écouteurs pour suivre le mouvement de la tête de l'utilisateur et remodeler le champ sonore afin d'offrir aux utilisateurs une expérience audio immersive et délicieuse dans tous scénarios tels que des films, de la musique et des jeux. Grâce à l'algorithme, il est possible de simuler au passage les changements de son de la source à l'oreille de l'auditeur. Ces effets incluent la localisation des sources sonores au-dessus, en dessous, derrière et devant l'auditeur.

La technologie Spatial Audio de HONOR est la première à prendre en charge le réglage de la distance d'externalisation du son, permettant aux utilisateurs de régler dynamiquement la distance des sources sonores virtuelles de 0,15 à 10 mètres pour s'adapter à une expérience d'écoute plus personnalisée.

HONOR Talents : les candidatures pour la catégorie des œuvres d'art interactives en AR sont désormais ouvertes

En complément de cette initiative, HONOR a introduit une catégorie dédiée aux œuvres d'art interactives en AR dans le cadre de son concours mondial de design HONOR Talents. Dans cette catégorie, les candidats sont invités à produire des œuvres d'art numériques AR qui transforment leurs quartiers de manière créative, y compris des superpositions numériques pour les bâtiments, les murs, les parcs et d'autres espaces publics, aidant à rapprocher les communautés de la culture. Les artistes intéressés par le concours peuvent trouver de plus amples informations ici : https://www.hihonor.com/honor-talents/fr/

HONOR s'est également associé à l'Académie centrale des beaux-arts (CAFA) en Chine pour créer une nouvelle œuvre d'art en AR intitulée INFINITY. L'expérience phy-gitale présente une interprétation artistique de l'univers, que l'équipe créative composée de professeurs et d'étudiants du CAFA utilise comme analogie pour promouvoir le dialogue interculturel. L'œuvre d'art est disponible sur le stand HONOR de l'IFA via l'application ARLOOPA.

[1] Nécessite un PC exécutant Windows 10 (avec la mise à jour de mai 2019 ou ultérieure) ou Windows 11. [2] La disponibilité des couleurs varie selon les régions. [3] Données fournies par HONOR Labs. Les scénarios de test sont le travail quotidien à l'aide du logiciel Microsoft Office, les appels vidéo, la navigation Web, la lecture vidéo en ligne, la lecture de musique, la messagerie instantanée, le développement et la conception de programmes avec un volume par défaut sous une luminosité de 250 nits à une température ambiante de 25 °C. Les données peuvent varier en raison des différences individuelles dans les produits, les habitudes d'utilisation et les facteurs environnementaux. [4] Des modèles équipés de la carte graphique Intel® Iris Xe sont également disponibles. [5] Les données de charge proviennent de HONOR Labs. Des tests ont été effectués avec le HONOR SuperCharger 135 W intégré connecté à un appareil avec 2 % de batterie. La durée du travail de bureau est basée sur le test PCMark Modern Office. L'expérience réelle peut varier selon le modèle, l'utilisation, les conditions de charge et d'autres facteurs. [6] Données de HONOR Labs. [7] La résolution est mesurée comme un rectangle standard ; ainsi, les pixels effectifs sont légèrement inférieurs. [8] Données de HONOR Labs. Capacité nominale de la batterie.

À propos de HONOR

HONOR est un fournisseur mondial de premier plan d'appareils intelligents. Son objectif est de devenir une marque technologique mondiale emblématique et de créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses puissants produits et services. Avec un accent inébranlable sur la R&D, la société s'engage à développer une technologie qui permet aux personnes du monde entier de se dépasser, en leur donnant la liberté d'accomplir et de faire plus. Proposant une gamme de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et dispositifs prêts-à-porter de haute qualité, adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet de devenir une meilleure version de soi-même.

Pour plus d'informations, veuillez visiter HONOR en ligne sur www.hihonor.com ou envoyer un e-mail à [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890737/MagicOS_7_0_coming.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890738/Introducing_New_HONOR_N_Family.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1890739/HONOR_Gateway_To_Future_campaign.jpg

SOURCE HONOR