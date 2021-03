HONOR Band 6 kommt mit größerem Display und erstklassigen Funktionen zur Gesundheitsüberwachung auf den Markt

Großes Display mit stilvollem Design

Das HONOR Band 6 bietet ein klares und komfortables Seherlebnis an Ihrem Handgelenk. Es verfügt über ein großes und lebendiges 1,47-Zoll-AMOLED-Display mit einer Auflösung von 194 x 368, das im Vergleich zu seinem Vorgänger eine um 148 % vergrößerte Anzeigefläche bietet. Das HONOR Band 6 verfügt über ein gewölbtes 2,5 D-Glas-Display mit Anti-Fingerprint-Beschichtung und ein ikonisches, schlankes Design mit einem auffälligen HONOR Logo auf der linken Seite und einer praktischen Seitentaste auf der rechten Seite. Das HONOR Band 6 verfügt über eine umfangreiche Bibliothek von Zifferblättern und ist so konzipiert, dass es mit den Silikonkautschukarmbändern ganztägigen Komfort bietet. Erhältlich in drei atemberaubenden Farben, Meteorite Black, Sandstone Grey und Coral Pink, ist das HONOR Band 6 ein modisches Accessoire, das den einzigartigen Stil des Benutzers zum Ausdruck bringt.

Rundumversorgung für ein besseres Gesundheitsmanagement[1]

[1] Dieses Produkt ist NICHT als Medizinprodukt vorgesehen. Die Messdaten und -ergebnisse dienen nur als Anhaltspunkte und sind nicht als Grundlage für eine Diagnose oder Behandlung geeignet.

Das HONOR Band 6 ist ideal für gesundheitsbewusste Menschen und bietet eine Fülle von wichtigen Funktionen zur Gesundheitsüberwachung, die es dem Benutzer ermöglichen, seinen Körper besser zu verstehen. Durch die Überwachung der Pulssauerstoffsättigung (SpO2)[2] kann das HONOR Band 6 den Blutsauerstoffgehalt des Benutzers erkennen, was für diejenigen wichtig ist, die auf ihre Atemwegsgesundheit achten oder gerne in großen Höhen wandern oder klettern. Dank eines optischen Herzfrequenzsensors und eines präzisen KI-Algorithmus unterstützt das HONOR Band 6 auch eine kontinuierliche Herzfrequenzüberwachung in Echtzeit rund um die Uhr, die den Benutzer alarmiert, wenn eine abnormale Herzfrequenz erkannt wird.

Durch die Aufzeichnung der Herzfrequenzvariabilität überwacht das HONOR Band 6 mühelos das Stressniveau des Anwenders über den Tag hinweg und hilft ihm, Stress und Anspannung durch geführte Atemübungen abzubauen.

Eine gute Nachtruhe ist ebenso wichtig wie die Überwachung Ihrer Gesundheit und Fitness während des Tages. Als solches ist das HONOR Band 6 mit einer Reihe von Schlaftracking-Funktionen ausgestattet, die Daten über den täglichen Schlafstatus des Benutzers identifizieren und aufzeichnen, einschließlich wie viel Tiefschlaf, Leichtschlaf, REM-Schlaf, Wachzeit und Nickerchen Sie jeden Tag machen. Das HONOR Band 6 bietet außerdem personalisierte Bewertungen und Vorschläge, die auf die Verbesserung der Schlafqualität des Benutzers zugeschnitten sind.

Mühelose Fitnessverfolgung für ein optimiertes Trainingserlebnis

Für begeisterte Fitnessfans, die gerne regelmäßig trainieren, ist das HONOR Band 6 der perfekte Fitnessbegleiter. Es unterstützt 10 Trainingsmodi, darunter Laufen im Freien und in der Halle, Gehen im Freien und in der Halle, Radfahren im Freien und in der Halle[3], Schwimmen in der Halle, Crosstrainer, Rudern und freies Training. Während des Trainings liefert das HONOR Band 6 umfassende Echtzeitdaten, die dem Benutzer helfen, seine Leistung zu verfolgen und Erkenntnisse zu gewinnen, die ihm helfen, seine Fitnessziele zu erreichen.

Ausgestattet mit einer Wasserdichtigkeit von bis zu 50 Metern ist das HONOR Band 6 ideal für Schwimmer, da es die Aktivität unter Wasser aufzeichnen kann, wie z.B. Ihren SWOLF-Score und Ihre Schwimmzugraten, was dem Benutzer hilft, seine Schwimmeffizienz zu steigern. Das HONOR Band 6 kann auch automatisch sechs verschiedene Trainingsmodi erkennen und erinnert den Benutzer daran, mit der Aufzeichnung seiner Aktivität zu beginnen, damit er die Aufzeichnung seiner Trainingsdaten nicht verpasst.

Bleiben Sie mit überlegener Akkulaufzeit und verbesserten Smart Life-Funktionen in Verbindung

Das HONOR Band 6 wurde für eine lange Akkulaufzeit entwickelt, die den Benutzer den ganzen Tag über mit Strom versorgt. Mit einer einzigen Ladung hält das HONOR Band 6 bis zu 14 Tage unter typischen Nutzungsbedingungen und 10 Tage bei starker Nutzung[4]. Ausgestattet mit der Schnellladetechnologie ermöglicht das HONOR Band 6 dem Nutzer eine unglaubliche Nutzungsdauer von 3 Tagen mit einer schnellen 10-minütigen Aufladung[5].

Wenn das HONOR Band 6 mit dem Telefon des Benutzers verbunden ist, bietet es eine Reihe von Life Hacks, die alltägliche Aufgaben zum Kinderspiel machen. Mit der Fernauslöserfunktion kann der Benutzer beispielsweise seine Smartphone-Kamera starten und ein Foto direkt vom Handgelenk aus aufnehmen[6]. Weitere praktische Funktionen sind die nahtlose Steuerung der Musikwiedergabe[7], Benachrichtigungen, wenn ein Benutzer Anrufe oder Nachrichten erhält, Wettervorhersagen, Alarme und eine Funktion zum Auffinden des Telefons, die dem Benutzer rund um die Uhr unvergleichlichen Komfort bietet.

[2] Das HONOR Band6 ist kein medizinisches Gerät. Das Messergebnis kann nur eine persönliche Referenz sein, es ist nicht für medizinische Zwecke bestimmt. Der Blutsauerstoffgehalt-Monitor ist in Japan, Korea und Taiwan nicht erhältlich. Diese Funktionen funktionieren nur mit der Health-App. [3] Der Fahrradmodus im Freien unterstützt nur HONOR-Geräte mit MagicUI 2.0 oder höher und iOS-Geräte mit iOS 9.0 oder höher. [4] Die Akkudaten basieren auf Testergebnissen in HONOR-Laboren. Bitte beachten Sie die HONOR Testumgebung: Typische Verwendung: Die Herzfrequenzüberwachung ist aktiviert; die Schlafüberwachung ist aktiviert. Der Bildschirm wird 200 Mal pro Tag kurz überprüft, 50 Nachrichten, 3 Anrufe und 3 Alarme erinnern in 24 Stunden, und 30 Minuten pro Woche wird trainiert. Starker Gebrauch: Die Herzfrequenzüberwachung ist aktiviert, TruSleep™ ist aktiviert. Der Bildschirm wird 500 Mal pro Tag kurz überprüft, 50 Nachrichten, 3 Anrufe und 3 Alarme erinnern in 24 Stunden, und 60 Minuten pro Woche wird trainiert. [5] Daten aus HONOR-internen Labors. Die tatsächliche Ladegeschwindigkeit kann aufgrund unterschiedlicher Umgebungen und Situationen variieren. [6] Diese Funktion ist nur bei HONOR Telefonen mit MagicUI 2.0 oder höher verfügbar. [7] Die Musikwiedergabefunktion ist auf iOS-Geräten nicht verfügbar und einige intelligente Funktionen werden möglicherweise nur von HONOR-Telefonen mit Magic UI 2.0 oder höher unterstützt. [8] Das Verkaufsdatum kann von Land zu Land variieren, bitte kontaktieren Sie das HONOR-Team für weitere Details.

Preise und Verfügbarkeit

Mit einer UVP von 49,90 € wird das HONOR Band 6 ab dem 28. März in den globalen Märkten über AliExpress erhältlich sein.

Das HONOR Band 6 wird ab April[8] auch in lokalen HIHONOR Online-Stores erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.hihonor.com.

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Es hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale, ikonische Technologiemarke zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unerschütterlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen rund um den Globus befähigen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen und zu tun. HONOR bietet eine Reihe von hochwertigen Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für jedes Budget. Das Portfolio an innovativen, hochwertigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen zu HONOR finden Sie im Internet unter www.hihonor.com oder per E-Mail [email protected]

