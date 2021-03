Lancement du HONOR Band 6, doté d'un écran plus grand et de fonctions supérieures de suivi de la santé

« Le lancement de notre dernier moniteur d'activité physique, le HONOR Band 6, témoigne de notre engagement indéfectible à fournir des produits haut de gamme qui permettent aux gens de mener une vie plus saine et plus productive, a déclaré George Zhao, président de HONOR. Combinant un écran plus grand et plus performant avec des fonctions avancées de gestion de la santé, le HONOR Band 6 vous aide à réaliser vos objectifs de santé et de bien-être d'une manière simple, amusante et abordable. »

Grand écran et design élégant

Le HONOR Band 6 offre une expérience visuelle claire et confortable à votre poignet. Son grand écran AMOLED de 1,47 pouce affiche une résolution de 194 x 368, présentant une surface d'affichage 148 % plus grande que celle du modèle précédent. Encastré dans un écran de verre 2,5D incurvé et recouvert d'un revêtement anti-empreintes digitales, le HONOR Band 6 arbore une silhouette emblématique et élégante qui recèle un logo HONOR attrayant sur le côté gauche et un bouton latéral pratique sur le côté droit. Le HONOR Band 6 propose une vaste sélection de cadrans de montre et ses sangles en caoutchouc de silicone permettent aux utilisateurs de le porter confortablement toute la journée. Proposé en trois magnifiques couleurs, Meteorite Black, Sandstone Grey et Coral Pink, le HONOR Band 6 est un accessoire à la mode qui exprime le style unique des utilisateurs.

Une gamme de fonctionnalités complète pour une meilleure gestion de la santé[1]

[1] Ce produit n'est pas un appareil médical. Les données de mesure et les résultats sont fournis à titre indicatif uniquement et ne peuvent servir de base pour établir un diagnostic ou un traitement médical.

Idéal pour les personnes soucieuses de leur santé, le HONOR Band 6 offre un large éventail de fonctions essentielles de suivi de la santé qui permettent aux utilisateurs de mieux comprendre leur corps. Grâce au suivi du taux de saturation en oxygène (SpO2)[2], le HONOR Band 6 peut détecter les niveaux d'oxygène sanguin des utilisateurs. Pour ceux qui font attention à leur santé respiratoire ou qui aiment la randonnée ou l'escalade à haute altitude, il s'agit d'une fonction incontournable. À l'aide d'un capteur de fréquence cardiaque optique et d'un algorithme d'IA précis, le HONOR Band 6 est capable de surveiller la fréquence cardiaque en continu et en temps réel, 24 h/24 et 7 j/7. Cette fonction alerte les utilisateurs lorsque le bracelet détecte une fréquence cardiaque anormale.

En suivant les variations de la fréquence cardiaque, le HONOR Band 6 surveille sans effort le niveau de stress des utilisateurs tout au long de la journée. Le bracelet aide aussi les utilisateurs à libérer le stress et les tensions grâce à des exercices de respiration guidés.

En plus d'avoir l'œil sur sa santé et sa forme physique pendant la journée, il est tout aussi important de passer une bonne nuit de sommeil. Le HONOR Band 6 est bien équipé à cet égard : sa suite de fonctions de suivi du sommeil analyse et enregistre les données liées au sommeil quotidien des utilisateurs, y compris la quantité de sommeil profond, de sommeil léger et de sommeil paradoxal, le temps de veille et la durée des siestes chaque jour. Le HONOR Band 6 fournit également des rapports d'évaluation et des conseils personnalisés destinés à améliorer la qualité du sommeil des utilisateurs.

Suivi facile de la condition physique pour des séances de sport optimisées

Le HONOR Band 6 est le compagnon idéal pour les amateurs de fitness qui font de l'exercice régulièrement, proposant dix modes d'entraînement : course en extérieur et en intérieur, marche en extérieur et en intérieur, cyclisme en extérieur et en intérieur[3], natation en intérieur, elliptique, rameur et entraînement libre. Pendant les séances d'entraînement, le HONOR Band 6 fournit des données complètes en temps réel pour aider les utilisateurs à suivre leurs performances et consulter des informations qui les aideront à atteindre leurs objectifs d'entraînement.

Le HONOR Band 6 est aussi le bracelet idéal pour les nageurs. En plus d'être résistant à l'eau jusqu'à une profondeur de 50 mètres, il suit l'activité aquatique des utilisateurs, fournissant des données comme le score SWOLF et la cadence pour rendre leur nage plus efficiente. Le HONOR Band 6 peut également reconnaître automatiquement six différents modes d'entraînement et rappellera aux utilisateurs de commencer à suivre leur activité pour qu'ils n'oublient pas d'enregistrer leurs données d'entraînement.

Rester connecté, grâce à une autonomie supérieure et de meilleures fonctions de vie intelligente

Le HONOR Band 6 a été conçu pour atteindre une autonomie prolongée qui permet aux utilisateurs de se servir du bracelet toute la journée. Avec une seule charge, l'autonomie du HONOR Band 6 peut atteindre 14 jours dans des conditions d'utilisation typiques et dix jours dans des conditions d'utilisation intensives[4]. De plus, sa technologie de recharge rapide lui permet d'atteindre une autotomie incroyable de trois jours après seulement dix minutes de recharge[5].

Lorsqu'il est connecté au téléphone d'un utilisateur, le HONOR Band 6 offre un assortiment de fonctions pratiques qui facilitent grandement les tâches du quotidien et fournissent une commodité inégalée, par exemple : le déclencheur à distance lance qui permet de lancer l'appareil photo et de prendre une photo directement au poignet[6], le contrôle de la musique [7], les notifications d'appels et de messages, les prévisions météorologiques, les alarmes ou encore la fonction de localisation du téléphone.

[2] Le HONOR Band 6 n'est pas un appareil médical. Le résultat de la mesure peut seulement servir à titre de référence personnelle et non à des fins médicales. La fonction de suivi du niveau d'oxygène sanguin n'est pas disponible sur les marchés japonais, coréen et taïwanais. Ces fonctions peuvent seulement fonctionner avec l'application Health App (Huawei Santé). [3] Le mode vélo en extérieur est uniquement compatible avec les appareils HONOR dotés de MagicUI 2.0 ou d'une version ultérieure et avec les appareils iOS dotés d'iOS 9.0 ou d'une version ultérieure. [4] Les données d'autonomie sont basées sur les tests réalisés dans les laboratoires de HONOR. Informations sur l'environnement d'essai de HONOR : Utilisation typique : La surveillance de la fréquence cardiaque et le suivi du sommeil sont activés. L'écran est consulté brièvement 200 fois par jour ; le bracelet émet 50 notifications de messages, 3 notifications d'appels et 3 alarmes en 24 heures ; l'utilisateur effectue 30 minutes d'entraînement par semaine. Utilisation intensive : La surveillance de la fréquence cardiaque et la fonction TruSleep™ sont activées. L'écran est consulté brièvement 500 fois par jour ; le bracelet émet 50 notifications de messages, 3 notifications d'appels et 3 alarmes en 24 heures ; l'utilisateur effectue 60 minutes d'entraînement par semaine. [5] Données provenant des laboratoires internes de HONOR. La vitesse de rechargement réelle peut varier en fonction de l'environnement et des conditions. [6] Cette fonction est uniquement compatible avec les téléphones HONOR dotés de MagicUI 2.0 ou d'une version ultérieure. [7] La fonction de lecture de musique n'est pas disponible sur les appareils iOS. Certaines fonctions intelligentes ne peuvent être compatibles qu'avec les téléphones HONOR dotés de Magic UI 2.0 ou d'une version ultérieure. [8] La date de mise en vente peut varier d'un pays à l'autre, veuillez contacter l'équipe HONOR pour en savoir plus.

Prix et disponibilité

Le HONOR Band 6 sera vendu au prix conseillé de 49,9 € à partir du 28 mars. Il sera disponible sur les marchés mondiaux par l'intermédiaire d'AliExpress.

Le HONOR Band 6 sera également en vente sur les boutiques en ligne locales de HIHONOR à partir du 8 avril[8].

Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter le site Web www.hihonor.com.

À propos de HONOR

HONOR est un des principaux fournisseurs mondiaux de dispositifs intelligents. Elle s'est donné pour mission de devenir une marque emblématique mondiale de technologie et de créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses puissants produits et services. Par sa concentration inébranlable sur la recherche et le développement, HONOR s'engage à mettre au point des technologies qui permettent aux personnes du monde entier d'aller plus loin, en leur donnant les moyens de réussir et de se surpasser. Regroupant une gamme de smartphones, de tablettes, d'ordinateurs portables et de dispositifs portables de haute qualité qui conviennent à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, supérieurs et fiables de HONOR aident les gens à devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

Pour en savoir plus, veuillez visiter le site de HONOR à l'adresse www.hihonor.com ou envoyer un e-mail à [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Photo – https://mma.prnewswire.com/media/1471804/HONOR_Band_6.jpg

Related Links

www.hihonor.com



SOURCE HONOR