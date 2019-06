HONOR dá início à disponibilidade global do HONOR 20 e continua com desempenho de vendas recorde na China

* Não é a lista completa, consulte as páginas locais para mais informações

A HONOR também apareceu como a marca número 1 em desempenho pelo quinto ano consecutivo no 618 Sales Day anual da JD.com, uma das maiores plataformas de comércio eletrônico da China.[1] Este ano, a marca ficou em primeiro no volume de vendas e receita na categoria de smartphones Android.[2] O HONOR 20, a estrela da série HONOR 20, também foi o produto mais vendido na categoria de smartphones Android dentro do preço de RMB 2.000 - 2.999 na JD.com.[3]

A série HONOR 20, que inclui a HONOR 20 LITE, HONOR 20 e HONOR 20 PRO, foi lançada em Londres no dia 21 de maio. Elogiado por seu design superior e recursos incomparáveis de fotografia, o HONOR 20 recebeu uma resposta muito positiva dos principais meios de tecnologia, incluindo GSMArena, Tech Advisor, Stuff e Mashable. Além da excelente AI Quad Camera e seu desempenho incomparável, o HONOR 20 está atraindo muitos elogios de consumidores e da mídia.

"É uma ocasião importante para a HONOR, já que atingimos um desempenho recorde de vendas da HONOR 20", disse George Zhao, presidente da HONOR. "Aproveitando esse momento, estamos entusiasmados em anunciar a disponibilidade global da HONOR 20 aos nossos fãs que têm sido incansáveis em seu apoio à marca e aos nossos produtos inovadores. Estamos em uma posição privilegiada para alcançar o sucesso com o HONOR 20 em nossos mercados no exterior e quero muito que todos experimentem este produto".

O HONOR 20 PRO, que atualmente está disponível na China, alcançou um surpreendente volume de vendas combinadas de RMB 100 milhões três segundos após seu lançamento ontem. Os usuários fora da China logo poderão colocar as mãos nesse smartphone tão esperado. No começo do mês passado, ele já havia recebido dois prêmios da Android Authority e da Android Police por serem "Editors' Choice" e "Most Wanted", respectivamente. Além disso, ganhou a classificação máxima (ou seja, 5/5) da Android Authority e uma classificação 4/5 da Tech Advisor e da Android Central. Esses elogios impressionantes de especialistas da indústria atestam o compromisso da marca em oferecer uma experiência cheia de recursos e premium para seus usuários. A espera acabou e fiquem atentos às atualizações sobre a disponibilidade global do HONOR 20 PRO.

[1] A categoria de mais vendido para cada ano pode variar [2] Mais vendidos em termos de volume e receita na categoria smartphone Android de 1 de junho de 2019 a 18 de junho de 2019 [3] Mais vendidos em termos de volume e receita na categoria smartphone Android de 1 de junho de 2019 a 18 de junho de 2019

