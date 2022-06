HONOR discute futuro das imagens móveis em webinário da Counterpoint Research

"Fotografia de smartphones não tem a ver apenas com hardware ou software. Na HONOR, nos destacamos por utilizar a fusão da fotografia computacional e várias câmeras para conseguir o que chamamos de sinergia 'um por todos e todos por um', elevando a qualidade da imagem dos smartphones a níveis que podem rivalizar até mesmo com o que algumas câmeras DSLR oferecem", disse o Dr. Weilong Hou, especialista técnico da HONOR Imaging. "A série HONOR Magic4 exemplifica o trabalho de nossa equipe de P&D, apresentando o HONOR Image Engine, que não só permite aos usuários aproveitar todos os recursos de cada câmera de um smartphone HONOR, mas também torna a qualidade incrível de imagem acessível aos usuários do dia a dia."

O webinário foi moderado por Peter Ricardson, vice-presidente de pesquisa da Counterpoint Research, com um painel de veteranos do setor e especialistas no assunto, como o Dr. Hou; Hervé Macudzinski, diretor de ciência da imagem da DXOMARK; Judd Heape, vice-presidente de gestão de produtos da Qualcomm; e Eugenio Recuenco, fotógrafo profissional de renome, diretor de cinema e ganhador de dois prêmios Cannes Lion, que também fez recentemente um filme inteiro utilizando o HONOR Magic4 Pro. O evento complementa um artigo da Counterpoint Research que está sendo publicado hoje.

HONOR Image Engine: o centro da câmera dos smartphones da HONOR

Em sua apresentação, o Dr. Hou apresentou o HONOR Image Engine, a solução de câmera de ponta da HONOR que permite que o hardware funcione em uníssono com IA e algoritmos para gerar visuais de alta qualidade. Sustentando a experiência da câmera, a solução ajuda os usuários a elevar simples capturas de câmera para interpretações artísticas de sua visão criativa. Como os principais smartphones mais recentes da HONOR, o HONOR Magic4 Pro e o HONOR Magic4 Ultimate são uma prova da eficácia da solução, com o último obtendo uma pontuação de 146 na Classificação Geral da Câmera da DXOMARK, a pontuação mais alta já concedida pela consagrada organização de avaliação de produtos.

Resolvendo pontos problemáticos para o usuário relacionados à fotografia móvel e à captura de vídeo, os dois smartphones foram lançados com uma ampla gama de recursos de ponta, incluindo a capacidade de tirar fotos de alta qualidade ao mesmo tempo que gravam um vídeo. Em relação ao futuro, de acordo com o Dr. Hou, a HONOR continuará se esforçando para capacitar os consumidores a produzir imagens excelentes a qualquer hora, em qualquer lugar, por meio de P&D, com foco em conseguir a paridade de desempenho entre câmeras móveis e dedicadas, melhorar a qualidade da imagem e aproveitar uma gama mais ampla de sensores com softwares mais avançados para melhorar de forma abrangente os resultados das imagens.

Atualmente, todos os smartphones das séries HONOR Magic e da HONOR N vêm com o HONOR Image Engine, que trabalha em segundo plano para garantir melhores resultados de captura de fotos e vídeos.

Avaliando as câmeras dos smartphones

Do ponto de vista de um especialista confiável em avaliação de produtos, Macudzinski compartilhou sua visão sobre os requisitos para uma ótima fotografia – a habilidade de um fotógrafo para identificar e enquadrar a cena, a ocorrência de um momento decisivo a ser capturado com nitidez e os recursos da câmera para entender a intenção do usuário e modificar as imagens de acordo. Para que a câmera de um smartphone seja considerada excepcional, de acordo com Macudzinski, ela precisa suportar esses recursos no modo de captura padrão da câmera. O especialista ilustrou seus pontos de vista com o HONOR Magic4 Ultimate, que permanece no topo das classificações de câmeras de smartphones da DXOMARK desde que seu relatório de testes foi publicado em março. Elogiando o principal smartphone da HONOR por sua experiência de usuário excepcional, capacidade de captura e processamento de IA, Macudzinski discutiu os principais destaques do relatório da DXOMARK, concentrando-se no desempenho do zoom do HONOR Magic4 Ultimate em vários comprimentos focais e na fusão entre hardware e software que permite que as várias lentes de câmera trabalhem em conjunto e produzam uma qualidade de imagem objetivamente melhor.

Fotografia de smartphones do ponto de vista de um profissional

Conhecido por seus trabalhos como fotógrafo e diretor de cinema, Recuenco gravou recentemente seu filme Kaleidoscope inteiro com um HONOR Magic4 Pro. Ao narrar sua experiência durante a apresentação, Recuenco disse que filmar com o smartphone HONOR parecia familiar, já que a variedade de recursos profissionais, como o poderoso sistema de câmeras e o Magic-Log, ofereceu a ele a liberdade criativa que ele tem com os equipamentos profissionais, mas em um fator de forma muito mais compacto. Como um dos juízes da competição HONOR Magic Moments, Recuenco também selecionou alguns trabalhos de participantes do concurso deste ano e comentou sobre as infinitas possibilidades que as câmeras de smartphones de hoje oferecem para que as pessoas sejam mais expressivas do que nunca em suas capturas.

Integração tecnológica

Representando a Qualcomm, Heape compartilhou percepções sobre a colaboração que deu vida ao HONOR Image Engine. A série HONOR Magic4 aproveitou ao máximo a plataforma móvel Qualcomm Snapdragon 8 de primeira geração e o mais recente mecanismo de IA da Qualcomm para fotografia de ultrafusão, permitindo que imagens tiradas por diferentes lentes e processadas por vários ISP se complementem para conseguir uma melhoria na qualidade da imagem. O algoritmo inovador que a HONOR desenvolveu viabilizou plenamente os recursos de fotografia computacional de domínio RAW. Com a estrutura flexível do HONOR Image Engine, o ISP da Qualcomm pode suportar o alto rendimento de processamento de multi-threading e paralelo, o que resulta em funções e experiências do usuário inovadoras como "sessão de fotos avançada durante a gravação de um vídeo".

Artigo complementar da Counterpart Research

O webinário é um complemento a um novo artigo da Counterpart Research, que oferece uma visão holística sobre as tendências mais amplas do setor com contribuições dos palestrantes do webinário. O artigo está disponível para download no site da Counterpoint Research.

Sobre a HONOR

A HONOR é uma fornecedora líder global de dispositivos inteligentes. Ela se dedica a se tornar uma marca global de tecnologia icônica e a criar um novo mundo inteligente para todos por meio de seus produtos e serviços poderosos. Com foco inabalável em P&D, está comprometida em desenvolver tecnologias que capacitem as pessoas em todo o mundo a ir além, dando-lhes a liberdade de alcançar e fazer mais. Oferecendo uma linha de smartphones, tablets, laptops e dispositivos vestíveis de alta qualidade para atender a todos os orçamentos, o portfólio da HONOR de produtos de primeira linha, inovadores e confiáveis permite que as pessoas se tornem uma versão melhor de si mesmas.

Para mais informações, acesse o site da HONOR em www.hihonor.com ou envie um e-mail para [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836151/image_5003200_8974304.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1836152/image_5003200_8974430.jpg

FONTE HONOR

SOURCE HONOR