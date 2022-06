Společnost HONOR diskutuje na webináři společnosti Counterpoint Research o budoucnosti mobilních fotoaparátů

Webinář moderoval Peter Ricardson, viceprezident pro výzkum společnosti Counterpoint Research, a zúčastnil se ho panel veteránů tohoto oboru a odborníků na danou problematiku, včetně dr. Houa; Hervé Macudzinskiho, ředitele pro obrazovou vědu společnosti DXOMARK; Judda Heapeho, viceprezidenta pro produktový management společnosti Qualcomm, a Eugenio Recuenca, renomovaného profesionálního fotografa, filmového režiséra a dvojnásobného držitele ceny Zlatý Lev na festivalu v Cannes, který nedávno natočil film výhradně prostřednictvím mobilního telefonu HONOR Magic4 Pro. Tato akce doplňuje dnes zveřejněnou bílou knihu společnosti Counterpoint Research.

HONOR Image Engine: Podstata fotoaparátů pro chytré telefony značky HONOR

Ve své prezentaci dr. Hou představil systém HONOR Image Engine, špičkové fotografické řešení společnosti HONOR, které umožňuje hardwaru pracovat v součinnosti s umělou inteligencí a algoritmy a vytvářet tak vysoce kvalitní snímky. Řešení, které je základem pro práci s fotoaparátem, pomáhá uživatelům jednoduché snímky pořízené fotoaparátem proměnit v umělecké ztvárnění jejich tvůrčí vize. Nejnovější vlajkové smartphony HONOR, modely HONOR Magic4 Pro a HONOR Magic4 Ultimate, jsou důkazem účinnosti tohoto řešení, přičemž druhý jmenovaný získal v celkovém hodnocení fotoaparátů v testu DXOMARK dohromady 146 bodů, což je nejvyšší skóre, jaké kdy tato významná organizace pro hodnocení fotoaparátů udělila.

Oba chytré telefony, které řeší problémy uživatelů v oblasti mobilního fotografování a pořizování videí, byly vybaveny širokou škálou špičkových funkcí, a to včetně možnosti pořizovat vysoce kvalitní fotografie a zároveň natáčet video. Podle dr. Houa bude společnost HONOR i nadále usilovat o to, aby spotřebitelům umožnila pořizovat skvělé snímky kdykoliv a kdekoliv, a to prostřednictvím výzkumu a vývoje se zaměřením na dosažení výkonnostní rovnosti mezi mobilními a samostatnými fotoaparáty, zlepšení kvality obrazu a využití širšího spektra snímačů s pokročilejším softwarem, což bude mít za následek celkové zlepšení kvality výsledných snímků.

V současné době jsou technologií HONOR Image Engine, která pracuje na pozadí a zajišťuje lepší výsledky při pořizování fotografií a videí, vybaveny všechny smartphony řady HONOR Magic a HONOR N.

Hodnocení fotoaparátů chytrých telefonů

Z pohledu důvěryhodného odborníka na hodnocení fotoaparátů se Macudzinski podělil o své názory na požadavky na výjimečnou fotografii – dovednost fotografa identifikovat a komponovat záběr, výskyt rozhodujícího okamžiku, který je třeba kvalitně zaznamenat, a schopnosti fotoaparátu pochopit záměr uživatele a podle toho snímky upravit. Aby byl fotoaparát smartphonu považován za výjimečný, musí podle Macudzinského tyto funkce podporovat ve výchozím režimu záznamu snímků. Svůj názor tento odborník ilustroval fotoaparátem HONOR Magic4 Ultimate, který se od březnového zveřejnění testovací zprávy společnosti DXOMARK drží na vrcholu žebříčku fotoaparátů pro chytré telefony. Macudzinski pochválil vlajkový smartphone HONOR za jeho výjimečné uživatelské prostředí, možnosti záznamu obrazu a jeho zpracování umělou inteligencí, a pohovořil o hlavních bodech zprávy společnosti DXOMARK, přičemž se zaměřil na kvalitu zoomu HONOR Magic4 Ultimate při různých ohniskových vzdálenostech a na spojení hardwaru a softwaru, které umožňuje spolupráci více různých objektivů fotoaparátu a v důsledku tak objektivně lepší kvalitu obrazu.

Fotografování chytrým telefonem z pohledu profesionála

Recuenco, který se proslavil jako fotograf a filmový režisér, nedávno natočil svůj film Kaleidoscope výhradně prostřednictvím mobilního telefonu HONOR Magic4 Pro. Během své prezentace Recuenco vyprávěl o svých zkušenostech a uvedl, že natáčení s chytrým telefonem HONOR mu bylo velice blízké, protože řada profesionálních funkcí, jako je výkonný systém objektivů nebo funkce Magic-Log, mu poskytla tvůrčí svobodu, kterou mu nabízí profesionální vybavení, ale v mnohem kompaktnějším formátu. Recuenco jako jeden z porotců soutěže HONOR Magic Moments také vybral několik příspěvků z letošního ročníku a vyjádřil se k nesčetným možnostem, kterými dnešní fotoaparáty chytrých telefonů lidem umožňují vyjádřit se svými snímky lépe než kdykoliv předtím.

Technologická integrace

Zástupce společnosti Qualcomm Heape se podělil o informace o spolupráci, která vedla ke vzniku obrazového enginu společnosti HONOR. Řada HONOR Magic4 plně využila mobilní platformu Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 a nejnovější Qualcomm AI Engine k vytvoření funkce Ultra Fusion Photography, která umožňuje, aby se snímky pořízené různými objektivy a zpracované více obrazovými procesory vzájemně doplňovaly s cílem dosažení lepší kvality obrazu. Inovativní algoritmus vyvinutý společností HONOR plně zpřístupnil možnosti výpočetní fotografie i při použití formátu RAW. Díky flexibilní práci s rámcem HONOR Image Engine může obrazový procesor Qualcomm zajistit podporu vícevláknového a paralelního zpracování dat s vysokou propustností, což zpřístupňuje inovativní funkce a uživatelské zážitky, jako je například „Advanced Photoshoot While Video Recording" (pokročilé fotografování při nahrávání videa).

Doplněk bílé knihy společnosti Counterpoint Research

Webinář je doplňkem nové bílé knihy společnosti Counterpoint Research, která nabízí ucelený pohled na širší trendy v tomto oboru s příspěvky samotných účastníků webináře. Bílá kniha je k dispozici ke stažení na webových stránkách společnosti Counterpoint Research.

