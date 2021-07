HONOR gab die Verwendung von Qualcomm Snapdragon 888 Plus bekannt und enthüllte das Designkonzept der HONOR Magic3-Serie

HONOR und Qualcomm diskutieren beim Global CEO Tech Talk, wie KI und 5G ein intelligentes vernetztes Leben ermöglichen

SHENZHEN, China, 21. Juli 2021 /PRNewswire/ -- HONOR, eine führende international erhältliche Smart Device-Marke, hat heute am Global CEO Tech Talk[1] teilgenommen, um im Zeitalter von 5G und KI seine Zukunftsvision für ein intelligentes und vernetztes Leben zu teilen. Benjamin Lim, der ehemalige Leiter des Reuters Büro in Peking und Chefkorrespondent für Nordasien, fungierte als Moderator, während George Zhao, CEO von HONOR Device Co., Ltd, Cristiano Amon, President und CEO von Qualcomm Incorporated, Sitao Xu, Chief Economist und Partner bei Deloitte China, und Nathan Midler, China Director bei Harvard Business Publishing an der Diskussion teilnahmen, um wertvolle Erkenntnisse darüber auszutauschen, wie KI und 5G ein intelligenteres, vernetzteres Leben für alle ermöglichen können.