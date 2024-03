HONOR gewinnt 45 Medienpreise auf dem MWC 2024

BARCELONA, Spanien, 1. März 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR hat mit der Ankündigung der weltweiten Markteinführung des HONOR Magic6 Pro und des KI-PCs HONOR MagicBook Pro 16 auf dem MWC 2024 in Barcelona ihre neue KI-gestützte All-Szenario-Strategie vorgestellt. Mit der absichtsbasierten Benutzeroberfläche und der OS-übergreifenden Zusammenarbeit bietet HONOR KI-gestützte Funktionen wie Magic Portal und MagicRing, die von den Medien weltweit anerkannt werden.

photo

In diesem Jahr erhielt HONOR auf dem MWC insgesamt 45 Auszeichnungen von globalen Medien. Zum ersten Mal bei der weltweiten Einführung des HONOR Magic6 Pro wurde es von den Medien gelobt. Android Headlines zeichnete das HONOR Magic6 Pro als „Best of MWC 2024" aus: „Das HONOR Magic6 Pro ist ein Schritt nach vorne im Vergleich zu seinem Vorgänger, und es bietet nicht nur großartige Kameras, sondern glänzt auch in vielen anderen Aspekten." Android Police sagte, dass „HONOR mit dem Magic 6 Pro seine Hardware deutlich verbessert und die Konkurrenz in einigen Schlüsselbereichen überholt." Die Tech-Medien CNET kommentierte ebenfalls, dass „das Magic 6 Pro zu den überzeugendsten Android-Flaggschiffen gehört, die dieses Jahr erhältlich sind." Beeindruckt von der großartigen Leistung des HONOR Magic6 Pro sagte das bekannte Modemedium GQ Spain: „Die Magic Pro Serie von HONOR ist die prestigeträchtigste von HONOR und bietet die beste Hardware und Software."

Der erste KI-PC in der Geschichte von HONOR, das HONOR MagicBook Pro 16, wurde zum ersten Mal weltweit vorgestellt und von den Medien weltweit gelobt. Mashable hat das HONOR MagicBook Pro 16 in die Liste der "Besten Laptops des MWC 2024" aufgenommen. Android Authority zeichnete das HONOR MagicBook Pro 16 als „Best of MWC 2024" aus und kommentierte: „Das HONOR MagicBook 16 Pro ist ein leistungsstarkes Notebook für das Zeitalter der KI." Auch Trusted Reviews verlieh dem HONOR MagicBook Pro 16 den „Best in Show"-Award mit den Worten: „Funktionen wie Smart Picture Search, Smart Document Summary, Text Comprehension, AI Subtitle und Magic Text deuten auf eine produktive Zukunft hin, in der KI hilft, einen Teil der täglichen Aufgaben zu erleichtern."

Der PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR wurde von den Medien weltweit als Ikone der globalen und hochwertigen Designinspiration gewürdigt. Der prestigeträchtige Branchenpreis „GLOMO Best in Show", der auf der Grundlage der besten ausgestellten Produkte vergeben wird, ging in diesem Jahr an den PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR. In der Modewelt hat das globale Modemedium COSMOPOLITAN dieses faltbare Telefon in seinen Editor's Tip für die Londoner Modewoche aufgenommen und gesagt, dass das „Porsche Design HONOR Magic V2 RSR ein totaler Game-Changer ist."

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR Online-Shop unter www.hihonor.com.

