HONOR remporte 45 prix des médias au MWC 2024

BARCELONE, Espagne, 1er mars 2024 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a présenté sa nouvelle stratégie tous scénarios alimentés par l'IA avec l'annonce du lancement mondial de HONOR Magic6 Pro et du PC IA HONOR MagicBook Pro 16 au MWC 2024 de Barcelone. Avec l'interface utilisateur basée sur l'intention et la collaboration entre les systèmes d'exploitation, HONOR apporte les fonctionnalités activées par l'IA comme Magic Portal et MagicRing, largement acclamées par les médias mondiaux.

Cette année au MWC, HONOR a reçu un total de 45 prix de la part des médias internationaux. C'est la première fois que les médias le saluent depuis le lancement mondial du HONOR Magic6 Pro. Android Headlines a décerné au HONOR Magic6 Pro le prix du « Meilleur du MWC 2024 », en déclarant que « Le HONOR Magic6 Pro est un pas en avant par rapport à son prédécesseur, et non seulement il offre de grands appareils photo, mais il brille dans divers autres aspects. » Android Police a déclaré que « Avec le Magic6 Pro, HONOR augmente considérablement son jeu matériel, dépassant la concurrence dans certains domaines clés. » Le média technologique CNET a également affirmé que « Le Magic6 Pro est parmi les produits phares Android les plus convaincants disponibles de cette année. » Impressionné par la grande performance du HONOR Magic6 Pro, le célèbre média de mode GQ Spain a déclaré : « La série Magic Pro est la plus prestigieuse de HONOR en termes de matériel et de logiciel. »

Pour le premier PC IA de l'histoire de HONOR, le HONOR MagicBook Pro 16 a été présenté pour la première fois au niveau mondial, remportant les avis favorables des médias internationaux. Mashable a proclamé que le HONOR MagicBook Pro 16 représentait l'un des « Meilleurs ordinateurs portables du MWC 2024 ». Android Authority a décerné au HONOR MagicBook Pro 16 le titre de « Meilleur du MWC 2024 » et a déclaré que le « HONOR MagicBook 16 Pro est un ordinateur portable puissant conçu pour l'ère de l'IA. » En outre, Trusted Reviews a décerné au HONOR MagicBook Pro 16 le prix « Meilleure présentation » et a expliqué que « Des fonctionnalités telles que Smart Picture Search, Smart Document Summary, Text Comprehension, AI Subtitle et Magic Text augurent un avenir productif où l'IA aide à alléger certaines des tâches quotidiennes. »

En termes d'inspiration de design de pointe, en tant qu'identité emblématique du luxe, le PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR a également été cautionné par les médias internationaux. Le prestigieux prix de l'industrie « GLOMO Best in Show », qui récompense les meilleurs produits présentés, a été décerné au PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR cette année. Dans le monde de la mode, le média de mode international COSMOPOLITION a inclus ce téléphone pliable dans son conseil de la rédaction pour la Fashion Week de Londres, déclarant que le « Porsche Design HONOR Magic V2 RSR a complètement changé la donne. »

