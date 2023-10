HONOR Magic6 Apresentará o LLM no Dispositivo Alimentado pela Plataforma Móvel Snapdragon 8 Geração 3

HONOR Reafirma o Compromisso com a Colaboração Aberta na Snapdragon Summit 2023

MAUI, Havaí, 25 de outubro de 2023 /PRNewswire/ -- A marca Global de tecnologia HONOR anunciou hoje que seu próximo HONOR Magic6 será impulsionado pela revolucionária Plataforma Móvel SnapBlade® 8 Gen 3 e apresentou o poder do modelo de linguagem grande (large language model, LLM) no dispositivo com um tamanho de parâmetro de sete bilhões, conforme revelado na Snapdragon Summit 2023 no Havaí. A colaboração entre a HONOR e a Qualcomm Technologies aproveita a experiência de ambas as empresas para dar suporte ao LLM no dispositivo e criar um ecossistema centrado no ser humano que permita interações inteligentes e perfeitas em vários dispositivos. No evento, a HONOR também apresentou vários recursos aprimorados de conectividade MagicRing para destacar os esforços colaborativos entre as duas empresas.

"Na HONOR, estamos empenhados em expandir os limites da inovação e criar uma experiência de usuário mais inteligente e intuitiva," disse George Zhao, CEO da HONOR Device Co. Ltd."Estamos comprometidos em aproveitar o poder da IA para transformar a forma como as pessoas interagem com a tecnologia, tornando-a mais fluída, personalizada e impactante em suas vidas, sem comprometer a privacidade do usuário. Estamos entusiasmados em colaborar com a Qualcomm Technologies, que compartilha nossa visão de nos esforçar pela excelência centrada no ser humano. Continuaremos a impulsionar a inovação, trabalhando com parceiros em colaboração aberta para moldar um futuro onde a IA capacite e enriqueça a vida de indivíduos em todo o mundo."

"Estamos entusiasmados em trabalhar com a HONOR para impulsionar os avanços tecnológicos com tecnologias de ponta", comentou Alex Katouzian, Vice-Presidente Sênior e Diretor Geral de Dispositivos Móveis, Computação e XR Devices da Qualcomm Technologies, Inc.

"Esperamos trabalhar mais de perto com a HONOR para revolucionar a forma como as pessoas vivem, trabalham e se conectam, criando experiências transformadoras que abrirão novas possibilidades no mundo em constante evolução da IA".

Diferentemente de LLMs em nuvem, que são treinados com conjuntos de dados acessíveis ao público, o LLM no dispositivo da HONOR baseia-se em sua compreensão do usuário do dispositivo para prestar serviços personalizados de acordo com suas preferências. Para desenvolver um LLM no dispositivo que possa ser utilizado em benefício dos consumidores cotidianos, a HONOR e a Qualcomm Technologies trabalharam em conjunto com foco em três áreas principais: desempenho, eficiência e privacidade do usuário. Os esforços conjuntos resultaram em otimizações que permitem que a plataforma móvel aproveite efetivamente o LLM sem extrair uma quantidade excepcional de energia, bem como a proteção de dados que garante que os dados permaneçam seguros e protegidos no dispositivo.

Com a plataforma móvel Snapdragon 8 geração 3, o HONOR Magic6 será alimentado por um LLM no dispositivo com sete bilhões de parâmetros para iniciar uma nova era de IA generativa. Ilustrando o potencial de seus recursos de IA, a HONOR também apresentou uma demonstração de criação de vídeo com IA (AI) durante sua apresentação. Ao oferecer instruções de comando ao assistente por comando de voz do dispositivo, YOYO, os usuários podem facilmente criar vídeos curtos com fotos e filmagens armazenados em seus dispositivos. Modelos, temas e música dos vídeos gerados também podem ser personalizados com comandos adicionais para resultados personalizados.

Na Snapdragon Summit 2023, a HONOR também demonstrou uma interação multimodal baseada em rastreamento ocular chamada Magic Capsule, bem como três recursos-chave do MagicRing: câmera conectada, entrada conectada e compartilhamento de tela em vários dispositivos. Aproveitando a mais recente tecnologia Snapdragon Seamless, o MagicRing permite que uma maior variedade de dados seja perfeitamente trocada entre dispositivos, ao mesmo tempo em que é mais estável e mais eficiente em termos energéticos do que nunca.

Daqui em diante, a HONOR permanecerá aberta para colaborar com parceiros globais à medida que continua cultivando um ecossistema de tecnologia de IA no dispositivo, ao mesmo tempo em que contribuirá para o setor mais amplo com inovação centrada no ser humano para um futuro inteligente.

