Le Magic6 de HONOR offrira grand modèle de langage sur appareil propulsé par la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3

MAUI, Hawaï, 26 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La marque de technologie mondiale HONOR a annoncé aujourd 'hui que son prochain Magic6 de HONOR sera propulsé par la plateforme mobile révolutionnaire Snapdragon® 8 Gen 3 et qu 'il mettra en valeur la puissance du grand modèle de langage sur appareil avec sept milliards de paramètres, comme cela a été dévoilé au Sommet Snapdragon 2023 à Hawaï. La collaboration entre HONOR et Qualcomm Technologies tire parti de l 'expertise des deux entreprises pour soutenir le grand modèle de langage sur appareil et créer un écosystème centré sur l 'humain qui permet des interactions intelligentes transparentes entre de multiples appareils. Lors de l 'événement, HONOR a également présenté plusieurs fonctionnalités de connectivité MagicRing améliorées pour souligner les efforts de collaboration entre les deux entreprises.

« Chez HONOR, nous nous engageons à repousser les limites de l 'innovation et à créer une expérience utilisateur plus intelligente et intuitive, a déclaré George Zhao, PDG de HONOR Device Co. Ltd. Nous sommes déterminés à exploiter le pouvoir de l 'IA pour transformer la façon dont les gens interagissent avec la technologie, la rendre plus transparente, personnalisée et percutante dans leur vie, sans compromettre la vie privée des utilisateurs. Nous sommes ravis de collaborer avec Qualcomm Technologies, qui partage notre vision de l 'excellence axée sur l 'être humain. Nous continuerons de faire progresser l 'innovation en collaborant ouvertement avec nos partenaires pour façonner un avenir où l 'IA renforce et enrichit la vie des gens partout dans le monde. »

« Nous sommes ravis de travailler avec HONOR pour faire progresser les technologies de pointe, a déclaré Alex Katouzian, premier vice-président et directeur général, Appareils mobiles, de calcul et appareils de réalité étendue, Qualcomm Technologies, Inc.

Nous nous réjouissons à l 'idée de collaborer plus étroitement avec HONOR pour révolutionner la façon dont les gens vivent, travaillent et établissent des liens, créant ainsi des expériences transformatrices qui ouvriront de nouvelles possibilités dans le monde en constante évolution de l 'IA. »

Contrairement aux grands modèles de langage de cloud, qui sont formés avec des ensembles de données accessibles au public, les grands modèles de langage sur appareil de HONOR s 'appuient sur sa compréhension de l 'utilisateur de l 'appareil pour fournir des services personnalisés selon ses préférences. Pour mettre au point un grand modèle de langage sur appareil qui peut être utilisé au profit des consommateurs de tous les jours, HONOR et Qualcomm Technologies ont travaillé ensemble dans trois domaines clés, soit le rendement, l 'efficacité et la protection des renseignements personnels des utilisateurs. Les efforts conjoints ont donné lieu à des optimisations qui permettent à la plateforme mobile de tirer parti efficacement du grand modèle de langage sans utiliser une puissance démesurée, ainsi qu 'à une protection des données qui garantit que les données demeurent sûres et sécurisées sur l 'appareil.

Doté de la plateforme mobile Snapdragon 8 Gen 3, le Magic6 de HONOR sera propulsé par un grand modèle de langage sur appareil avec sept milliards de paramètres pour inaugurer une nouvelle ère d 'IA générative. Illustrant le potentiel de ses capacités en matière d 'IA, HONOR a également présenté une démonstration de création vidéo sur l 'IA au cours de sa présentation. En fournissant des invites de commande à l 'assistant vocal intelligent YOYO sur appareil, les utilisateurs peuvent facilement créer de courtes vidéos contenant des photos et des images stockées sur leurs appareils. Les modèles, les thèmes et la musique des vidéos produites peuvent également être personnalisés à l 'aide d 'invites supplémentaires pour obtenir des résultats personnalisés.

Au Sommet Snapdragon 2023, HONOR a également démontré une interaction multimodale basée sur le suivi oculaire appelée Magic Capsule, ainsi que trois caractéristiques clés de MagicRing : caméra connectée, entrée connectée et partage d 'écran sur de multiples appareils. Grâce à la toute dernière technologie Snapdragon Seamless, MagicRing permet d 'échanger harmonieusement une plus grande variété de données entre les appareils tout en étant plus puissant et plus efficace que jamais.

À l 'avenir, HONOR demeurera ouverte à la collaboration avec des partenaires mondiaux alors qu 'elle continue de cultiver un écosystème de technologie d 'IA sur appareil, tout en contribuant à l 'industrie en général grâce à l 'innovation centrée sur l 'humain pour un avenir intelligent.

À propos de HONOR

HONOR est l 'un des principaux fournisseurs mondiaux d 'appareils intelligents. Elle se consacre à devenir une marque technologique emblématique mondiale et à créer un nouveau monde intelligent pour tous grâce à ses produits et services puissants. En mettant sans cesse l'accent sur la R&D, l'entreprise s'engage à développer une technologie qui permet aux individus du monde entier d'aller au-delà, en leur donnant la liberté de réaliser et de faire plus. Offrant une gamme de smartphones, tablettes, ordinateurs portables et appareils portables de haute qualité adaptés à tous les budgets, le portefeuille de produits innovants, haut de gamme et fiables de HONOR permet aux gens de devenir une meilleure version d'eux-mêmes.

