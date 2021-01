HONOR MagicBook Pro avec puce Intel lancé dans le monde entier lors des soldes d'hiver HIHONOR

LONDRES, 22 janvier 2021 /PRNewswire/ -- La marque technologique HONOR a annoncé aujourd'hui la disponibilité mondiale du HONOR MagicBook Pro, après le succès des ventes de la série HONOR MagicBook en 2020. Le HONOR MagicBook Pro est la dernière offre de la série HONOR MagicBook, disposant du processeur Core™ i5-10210U de 10e génération Intel® avec une carte graphique distincte NVIDIA® GeForce® MX350. Il permet un multitâche puissant, une meilleure efficacité énergétique et des vitesses plus rapides, même lorsqu'il s'agit de tâches exigeantes.

Le HONOR MagicBook Pro récompensé parmi les « Best of CES » devient mondial

Doté d'un écran FullView de 16,1 pouces, le HONOR MagicBook Pro présente un ratio écran-corps de 90 % et une gamme de couleurs 100 % sRGB, le tout dans un boîtier compact. Pesant seulement 1,7 kg et doté de bords ultra fins de seulement 4,9 mm d'épaisseur sur trois côtés, l'ordinateur portable HONOR MagicBook Pro est à la fois mince et élégant, adapté à ceux qui travaillent ou étudient en déplacement. Grâce à une UC puissante et à un processeur graphique distinct, le HONOR MagicBook Pro est parfait pour les tâches créatives et les jeux occasionnels. Il est disponible en Mystic Silver avec un fini mat givré ; un accessoire à la mode pour chaque occasion.

Le nouveau HONOR MagicBook Pro est un ordinateur portable de niveau professionnel offrant d'excellentes performances, une expérience de visionnage époustouflante et un design super léger et tendance, sans atteindre un prix trop élevé. Le nouveau HONOR MagicBook Pro sera mis en prévente au prix de 949,99 £ sur HIHONOR Royaume-Uni à partir du 21 janvier et arrivera sur d'autres marchés au premier trimestre 2021.

Le tout dernier HONOR MagicBook Pro équipé d'un processeur Core™ i5-10210U de 10e génération Intel® et de l'innovant HONOR Band 6, qui redéfinit la catégorie avec son écran AMOLED 1,47 pouce en couleur, a reçu de bonnes critiques et s'est vu décerner 16 prix « Best of CES 2021 » de la part de médias spécialisés dans la technologie, y compris Android Authority, Android Headlines, Newsweek, PocketNow, Phandroid, Ubergizmo, Tech Advisor et Tech Radar, etc.

Réductions exclusives pendant les soldes d'hiver chez HIHONOR : jusqu'à 69 % de réduction sur les produits HONOR

HONOR a annoncé des promotions sur les offres d'hiver HONOR 2021 avec des offres alléchantes et des lots pour les wearables et les smartphones, disponibles pour les utilisateurs enregistrés sur la boutique HIHONOR . Du 18 au 29 janvier, les utilisateurs peuvent bénéficier de réductions allant jusqu'à 60 % sur HIHONOR Italie , HIHONOR Allemagne et HIHONOR Royaume-Uni .

Les offres d'hiver de HONOR UK comprennent le lot HONOR Watch GS Pro (179,99 £), livré avec le bracelet HONOR EasyFit de 22 mm et les écouteurs HONOR Classic, ce qui permet d'économiser 70 £. Le lot HONOR Watch Magic (Moonlight Silver) coûte seulement 74,99 £ après une remise de 105 £, et il est livré avec la balance HONOR Scale 2 et les écouteurs HONOR Classic.

En Allemagne, la montre HONOR Watch GS Pro est disponible au prix de 169,9 € après une remise de 80 €, tandis que l'Italie propose le smartphone HONOR 9A à 119,9 € après une remise de 30 € et HONOR 9X Lite à 159,9 € après une remise de 40 €.

HIHONOR France propose jusqu'à 69 % de réduction, du 20 janvier au 16 février. HONOR Watch Magic (Meteorite Black) est vendue avec les écouteurs HONOR Classic et le bracelet HONOR Watch Magic à un prix réduit de 79,9 € après 120 € de remise sur les offres d'hiver de HONOR France .

De plus, entre 20 h et 2 h du matin jusqu'au 29 janvier, HIHONOR Espagne réalisera des ventes flash en proposant notamment la montre HONOR Watch Magic au prix de 69,9 € et jusqu'à 69 % de réduction sur d'autres offres.

Related Links

https://www.hihonor.com



SOURCE HONOR