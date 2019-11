HONOR oficialmente apresenta o novíssimo MagicWatch 2 da HONOR: um relógio inteligente personalizável que ativa uma vida saudável e inteligente

15 modos de condicionar o físico com o acompanhamento de treino de confiança

Para promover um estilo mais pessoal, diverso e eficaz de condicionar o físico, o MagicWatch 2 da HONOR suporta 15 modos de condicionamento físico com base em metas, entre elas, 8 esportes ao ar livre e 7 de área coberta, desde o modo ao livre – como corridas, longas caminhadas, ciclismo e triátlon – ao nado em piscina coberta, treino livre e equipamento de remo, etc.

Para completar esses 15 modos de condicionar o físico, o MagicWatch 2 da HONOR é também apoiado por 13 cursos profissionais de corrida ao ar livre e em área coberta, do nível iniciante até o avançado. Esteja o usuário ainda iniciando ou seja já um corredor experiente buscando por algo mais profissional, o MagicWatch 2 da HONOR está capacitado para cursos e motivações perfeitos para que continue. O MagicWatch 2 HONOR é também equipado como marca-passo virtual com dispositivo acionável, de tempo real, para auxiliar na melhora dos esforços físicos no ritmo do corredor.

Monitoramento avançado de saúde como o conselheiro de bem-estar

Ao incorporar três tecnologias líderes da indústria apresentando conselhos e dicas de saúde precisas e informativas que ajudam usuários a viverem com mais saúde e melhorarem a qualidade de vida em vários aspectos, o MagicWatch 2 da HONOR redefine o rastreamento de saúde.

Equipado com a tecnologia TruSleep™2.0 da HUAWEI, o MagicWatch 2 da HONOR pode acuradamente rastrear e diagnosticar 6 tipos comuns de desordens do sono e oferecer 200 sugestões correspondentes, talhadas para o hábito de sono do usuário, melhorando sua qualidade. O MagicWatch 2 da HONOR também pode detectar o nível de estresse do usuário tenso, dando sugestões de exercícios respiratórios para ajudá-lo a ganhar alguma paz de espírito com o apoio da tecnologia TruRelax™ da HUAWEI. Habilitado com a TruSeen™ da HUAWEI, o MagicWatch 2 HONOR pode manter um olho no ritmo cardíaco 24 horas, 7 dias por semana, e enviar um alerta quando ele ficar acima ou abaixo dos níveis normais. Com algoritmo adaptável para melhorar a recepção do sinal, da HONOR. Com resistência à água de até 50 metros, o MagicWatch 2 possui também bom desempenho debaixo d'água em termos do monitoramento do ritmo cardíaco do usuário e registrar a pontuação SWOLF, distâncias, velocidade e calorias queimadas. Todos os dados pessoais de saúde podem ser sincronizados com o pré-instalado APP de saúde da HUAWEI, que ajuda usuários a manterem registros e aprenderem mais sobre si mesmos.

Recursos inteligentes como o assistente inteligente

O MagicWatch 2 da HONOR permite chamadas Bluetooth em trânsito, seja através de fones de ouvidos ou com uso do autofalante e microfone embutidos, mesmo quando o usuário estiver até 150 m de distância do telefone. Ele também suporta notificações de mensagens de SMS, e-mails, calendários e todos os conteúdos aparecerão na tela quando o MagicWatch 2 da HONOR estiver conectado ao telefone. Aplicativos embutidos, entre eles, de previsão do tempo, alarme, cronômetro, encontre meu telefone e muito mais, estão disponíveis para fácil acesso. O MagicWatch 2 da HONOR também oferece 4GB de armazenagem interna, das quais 2GB podem ser usados para armazenamento de música, permitindo até 500 títulos, de modo que os usuários poderão curtir suas músicas favoritas sem levar seus telefones.

Ostentando AMOLED, uma tela de toque em cores de a 1,39 polegadas, tecnologias bem embaladas para monitoramento de saúde e bem-estar, uma bateria de longa duração e mostruários customizados, o MagicWatch 2 da HONOR vem em dois tamanhos – 46mm e 42mm, com preços iniciais recomendados de varejo (RRP, em inglês) de 189 euros e 179 euros, respectivamente. A partir de 12 de dezembro de 2019, o MagicWatch 2 da HONOR será disponibilizado na República Checa, Egito, Finlândia, França, Alemanha, Índia, Indonésia, Itália, Malásia, Países Baixos, Polônia, Rússia, Arábia Saudita, Singapura, Espanha, Tailândia, Filipinas, Turquia, Ucrânia, Emirados Árabes Unidos e no Reino Unido.

[1] Somente aplicável ao MagicWatch 2(46mm) da HONOR, a vida da bateria do MagicWatch 2(42mm) da HONOR pode durar até 7 dias. [2] Somente aplicável ao MagicWatch 2(46mm) da HONOR, a vida da bateria do MagicWatch 2(42mm) da HONOR pode durar até 7 dias.

