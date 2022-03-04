HONOR ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ МИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2022 ГОДУ И ПОДТВЕРЖДАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ КОМПАНИИ ЗАНЯТЬ КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ, РЕАЛИЗУЯ СТРАТЕГИЮ БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМАМИ УЯЗВИМОСТИ

г-н Чжао связывает непрерывный успех HONOR с подходом HONOR Can Do, воплощенным в сотрудниках и ведущих инновациях компании. Г-н Чжао заявил, что упорство и настойчивость персонала вдохновляют их на непрерывное стремление к совершенству и расширение горизонтов. С другой стороны, взяв на себя ответственность за производственные процессы, HONOR может обеспечивать высокое качество своей продукции и обладает гибкостью, позволяющей идти в ногу с инновациями.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце компанией Counterpoint Research, компания Honor была вторым по величине производителем смартфонов на китайском рынке по состоянию на 4-й квартал 2021 года. «Мы наблюдаем невероятный рост, и новые продукты, о которых мы только что объявили в ходе конференции MWC 2022, будут способствовать дальнейшему продвижению бренда к более широкой аудитории.

Сегодня у нас больше возможностей для разработки собственной стратегии и создания глобального бренда», — заявил г-н Чжао. Для поддержания устойчивого роста на фоне общеотраслевых проблем, таких как глобальная нехватка чипов, компания HONOR сосредоточит свое внимание на ключевых международных рынках, где мы заложили прочную основу с обширной базой поклонников и знанием бренда. В настоящее время HONOR сотрудничает с более чем 200 крупнейшими операторами и торговыми партнерами, 98 из которых находятся в Европе, включая Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues и SFR. Используя эти партнерские отношения, HONOR реализует свою продукцию в глобальном масштабе. Помимо предложения HONOR 50 клиентам в 49 странах компания планирует в этом году представить в других странах мира свои новые продукты, включая серии HONOR Magic, HONOR N и HONOR X.

В основе бренда HONOR — новаторство. Среди более чем 11 тысяч сотрудников компании HONOR более 55% являются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работниками, что способствует непрерывному технологическому развитию компании. С этой целью компания HONOR также имеет шесть научно-исследовательских центров, в том числе один во Франции и один в Японии, а также более 100 инновационных лабораторий.

Информация о компании HONOR

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, подходящих для любого бюджета, позволяет людям стать лучшей версией себя.

Более подробную информацию можно найти на сайте HONOR по адресу www.hihonor.com или запросить по электронной почте [email protected]

http://community.hihonor.com/

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Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1759481/HONOR_CEO_George_Zhao.jpg

SOURCE HONOR