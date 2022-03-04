HONOR ПЛАНИРУЕТ УДВОИТЬ МИРОВОЙ ОБЪЕМ ПРОДАЖ В 2022 ГОДУ И ПОДТВЕРЖДАЕТ СТРЕМЛЕНИЕ КОМПАНИИ ЗАНЯТЬ КЛЮЧЕВЫЕ РЫНКИ, РЕАЛИЗУЯ СТРАТЕГИЮ БОРЬБЫ С ПРОБЛЕМАМИ УЯЗВИМОСТИ

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HONOR

Mar 04, 2022, 16:49 ET

Генеральный директор HONOR излагает свои планы по сосредоточению усилий на обеспечении новых инноваций и пользовательского опыта для потребителей на ключевых мировых рынках 

ШЭНЬЧЖЭНЬ (Китай), 5 марта 2022 г. /PRNewswire/ -- Компания HONOR, являющаяся международным технологическим брендом, получившим независимость в 2020 году, характеризуется своей целеустремленностью в достижении отраслевых эталонов и разработке решений, помогающих пользователям справляться с проблемами. С момента своего основания в 2022 году компания HONOR объявила о выпуске HONOR Magic V — тончайшего в мире смартфона с раскладным экраном [1] — в качестве подтверждения своих научно-исследовательских и производственных возможностей. На MWC 2022 компания HONOR представила широкий ассортимент продукции, включая HONOR Magic4 Series, HONOR Watch GS 3 и HONOR Earbuds 3 Pro, что является очередным свидетельством ее стремления к внедрению инноваций для большего числа потребителей по всему миру. В последних интервью глава HONOR Device Co, Ltd. Джордж Чжао (George Zhao) выразил уверенность в эффективности работы компании, ожидая, что в 2022 году общемировой объем продаж удвоится.

HONOR CEO George Zhao unveils the all-new HONOR Magic4 Series
HONOR CEO George Zhao unveils the all-new HONOR Magic4 Series

[1] Как и на презентации HONOR Magic V,  

г-н Чжао связывает непрерывный успех HONOR с подходом HONOR Can Do, воплощенным в сотрудниках и ведущих инновациях компании. Г-н Чжао заявил, что упорство и настойчивость персонала вдохновляют их на непрерывное стремление к совершенству и расширение горизонтов. С другой стороны, взяв на себя ответственность за производственные процессы, HONOR может обеспечивать высокое качество своей продукции и обладает гибкостью, позволяющей идти в ногу с инновациями.

Согласно отчету, опубликованному в прошлом месяце компанией Counterpoint Research, компания Honor была вторым по величине производителем смартфонов на китайском рынке по состоянию на 4-й квартал 2021 года. «Мы наблюдаем невероятный рост, и новые продукты, о которых мы только что объявили в ходе конференции MWC 2022, будут способствовать дальнейшему продвижению бренда к более широкой аудитории.

Сегодня у нас больше возможностей для разработки собственной стратегии и создания глобального бренда», — заявил г-н Чжао. Для поддержания устойчивого роста на фоне общеотраслевых проблем, таких как глобальная нехватка чипов, компания HONOR сосредоточит свое внимание на ключевых международных рынках, где мы заложили прочную основу с обширной базой поклонников и знанием бренда. В настоящее время HONOR сотрудничает с более чем 200 крупнейшими операторами и торговыми партнерами, 98 из которых находятся в Европе, включая Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues и SFR. Используя эти партнерские отношения, HONOR реализует свою продукцию в глобальном масштабе. Помимо предложения HONOR 50 клиентам в 49 странах компания планирует в этом году представить в других странах мира свои новые продукты, включая серии HONOR Magic, HONOR N и HONOR X.

В основе бренда HONOR — новаторство. Среди более чем 11 тысяч сотрудников компании HONOR более 55% являются научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими работниками, что способствует непрерывному технологическому развитию компании. С этой целью компания HONOR также имеет шесть научно-исследовательских центров, в том числе один во Франции и один в Японии, а также более 100 инновационных лабораторий.  

Информация о компании HONOR  

Компания HONOR является одним из ведущих мировых поставщиков интеллектуальных устройств. Она стремится стать легендарным мировым технологическим брендом и создать новый интеллектуальный мир для всех за счет своих продуктов и услуг. Уделяя особое внимание научно-исследовательской и опытно-конструкторской деятельности, компания стремится к разработке технологий, позволяющих людям по всему миру выходить за узкие рамки привычного, что дает им свободу в достижении своих целей и раскрывает возможности для большего. Предлагаемый компанией HONOR ассортимент высококачественных смартфонов, планшетов, ноутбуков и других устройств, подходящих для любого бюджета, позволяет людям стать лучшей версией себя. 

Более подробную информацию можно найти на сайте HONOR по адресу www.hihonor.com или запросить по электронной почте [email protected] 
http://community.hihonor.com/
https://www.facebook.com/honorglobal/ 
https://twitter.com/Honorglobal 
https://www.instagram.com/honorglobal/ 
http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

Фото — https://mma.prnewswire.com/media/1759481/HONOR_CEO_George_Zhao.jpg

SOURCE HONOR

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