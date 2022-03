HONOR zamierza podwoić wielkość sprzedaży globalnej w 2022 r. Firma potwierdza, że spółka jest zainteresowana realizowaniem strategii reagowania na problemy użytkowników na kluczowych rynkach zbytu

Prezes HONOR nakreśla plany skoncentrowania wysiłków na udostępnieniu nowych innowacyjnych produktów i poszerzeniu doświadczeń użytkowników z kluczowych rynków globalnych.

SHENZHEN, Chiny, 4 marca 2022 r. /PRNewswire/ -- HONOR, globalna marka technologiczna, która niezależność uzyskała w 2020 r., słynie w branży z gorliwego zapału do przełamywania standardów branżowych i opracowywania nowych rozwiązań będących odpowiedzią na bolączki użytkowników. W związku z zapoczątkowanym w 2022 r., intensywnym rozwojem, HONOR ogłosiła wprowadzenie na rynek modelu HONOR Magic V, najcieńszego na świecie, składanego smartfona [1], który ma być świadectwem badawczo-rozwojowych i produkcyjnych zdolności spółki. Spółka HONOR ogłosiła również, że podczas udziału w Kongresie MWC 2022 zaprezentuje też szeroką gamę innych produktów, między innymi produkty z serii HONOR Magic 4, zegarek HONOR GS 3 i słuchawki douszne HONOR Earbuds 3 Pro, które również potwierdzają jej zaangażowanie w dostarczenie innowacyjnych produktów klientom z całego świata. W ostatnio udzielonych wywiadach George Zhao, prezes HONOR Device Co, Ltd., wyrażał niezachwianą wiarę w sukces spółki oraz oczekiwanie, że w 2022 r. wielkość sprzedaży ulegnie podwojeniu.