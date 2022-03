HONOR ESTABECECE SUA VISÃO DE DOBRAR AS VENDAS GLOBAIS ATÉ 2022, REAFIRMA O FOCO DA COMPANHIA NOS PRINCIPAIS MERCADOS COM UMA ESTRATÉGIA PARA ELIMINAR PONTOS PROBLEMÁTICOS

[1] No lançamento do HONOR Magic V.

Zhao atribuiu o sucesso contínuo da HONOR à atitude "HONOR Can Do" que engloba a equipe e as principais inovações da empresa. Zhao destacou que a tenacidade e a perseverança dos funcionários os capacita a lutar continuamente pela excelência e superar os limites. Por outro lado, ao assumir o controle dos processos de fabricação, a HONOR pode garantir a alta qualidade de seus produtos e conta com a agilidade para acompanhar o ritmo da inovação.

De acordo com um relatório publicado pela Counterpoint Research no mês passado, a Honor foi a segunda maior fabricante de smartphones do mercado chinês no quarto trimestre de 2021. "Estamos experimentando um crescimento incrível, e os novos produtos que acabamos de anunciar durante o MWC 2022 impulsionarão ainda mais a marca para alcançar um público mais amplo", comentou Zhao.

"Hoje contamos com mais espaço para desenvolver nossa própria estratégia e criar uma marca global", explicou Zhao. Para manter um crescimento constante no contexto dos desafios de todo o setor, como a escassez mundial de chips, a HONOR se concentrará nos principais mercados internacionais onde construímos uma estrutura sólida com uma sólida base de seguidores e reconhecimento da marca. Atualmente, a HONOR é parceira de mais de 200 operadores e parceiros de canal importantes, dentre os quais 98 estão sediados na Europa, incluindo Vodafone, Orange, Telefonica, H3G, Bouygues e SFR. Aproveitando essas parcerias, a HONOR distribui seus produtos em escala mundial. Além de oferecer o HONOR 50 a clientes em 49 países, a HONOR planeja trazer mais produtos HONOR para o restante do mundo este ano, incluindo o HONOR Magic Series, o HONOR N Series e o HONOR X Series.

A inovação está no coração da HONOR. Mais de 55% dos mais de 11 mil funcionários que atualmente fazem parte da HONOR são funcionários de P&D, o que contribui para o crescimento tecnológico contínuo da empresa. Para esse fim, a HONOR também opera seis centros de P&D, incluindo um na França e outro no Japão, bem como mais de 100 laboratórios de inovação.

