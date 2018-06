Honor s'associe à Central Saint Martins pour explorer l'avenir du design avec le Honor 10

Lancé autour du thème « La beauté dans le domaine de l'IA », le Honor 10 est doté d'une caméra IA exceptionnelle, et jouera un rôle clé lors de l'événement en tant qu'appareil photo utilisé par les étudiants sélectionnés de Central Saint Martins pour documenter et partager leurs projets finaux. Une vidéo documentaire explorant l'inspiration autour du modèle de couleurs Phantom du Honor 10 diffusera les récits des étudiants au sujet de leur travail avec la technologie et le design. Découvrez la vidéo ici : https://youtu.be/IW2UJOzmwdg

Le partenariat avec la célèbre école d'art et de design de Londres dans le cadre de plusieurs projets inclut désormais le nouveau prix Honor Art, une récompense des travaux pour le diplôme de fin d'études, qui célèbre l'utilisation innovante de la couleur et de la technologie dans la pratique artistique. Le prix inaugural 2018 a été accordé à Marco Pantaleoni, étudiant en MA Fine Art, pour sa série d'œuvres dans les domaines du balayage 3D, de la photographie et de la peinture.

Lors de la remise de son prix, Marco a déclaré : « Je suis honoré et reconnaissant de recevoir ce prix, qui constitue une reconnaissance inspirante confirmant les concepts sur lesquels repose ma recherche artistique. Tout comme Honor, la technologie est un élément essentiel de ma pratique, et grâce à la couleur, elle revêt des formes sensibles et pleines de sens. »

Dans le cadre de la compétition Global Theme Design Contest d'Honor, un thème de collaboration Honor x CSM sera présenté. M. Alex Schady, directeur du programme des beaux-arts à Central Saint Martins, fera partie des membres clés du jury. Bénéficiant d'une large pratique interdisciplinaire incluant le dessin, la vidéo, la sculpture et le spectacle, M. Schady sélectionnera les vainqueurs pour leurs concepts de design d'Internet mobile de pointe.

« Chez Honor, nous réunissons le meilleur de l'innovation, du savoir-faire tendance et de l'ingénierie, pour créer des appareils qui se démarquent et vous aident à exprimer votre individualité intense. Nous sommes également honorés et fiers de parrainer Central Saint Martins, afin de fournir un exutoire créatif pour une génération de jeunes talents créatifs », a déclaré George Zhao, président d'Honor.

Stephen Beddoe, directeur des relations externes à Central Saint Martins, a déclaré : « Ce fut un plaisir pour nos étudiants créatifs de travailler avec Honor l'an dernier à l'occasion des Central Saint Martins Graduate Degree Shows. Nos étudiants, qui nous rejoignent du monde entier, sont des individus talentueux qui repoussent en permanence les limites de leurs œuvres artistiques et de design, ainsi que de leur expression personnelle. Ils font preuve d'audace dans tous les aspects de leur vie créative. La technologie puissante et le magnifique design du Honor 10 ont permis à nos étudiants de réaliser de nouvelles œuvres, ainsi que d'enregistrer et de diffuser leur processus créatif à travers le monde. »

En tant que sponsor technologique des Central Saint Martins Degree Shows, Honor collaborera avec l'école afin d'explorer les intersections entre art, design et innovation technologique. Un espace de découverte photo Honor 10 sera créé à l'occasion du Central Saint Martins Degree Show Two, du 20 au 24 juin, et présentera quelques unes des œuvres de design les plus exceptionnelles au monde.

Le lancement du Honor 10, smartphone phare d'Honor en 2018, a dévoilé au grand public deux principales technologies de smartphone révolutionnaires et leaders du secteur. La première n'est autre que la technologie avancée d'IA 2.0, qui a été principalement intégrée à l'appareil photo à double focale du smartphone. La deuxième est la conception Honor 10 CMF[1], une face arrière en verre 3D dotée d'un superbe revêtement optique à l'échelle nano composé de 15 couches de couleurs éclatantes. Le Honor 10 a enregistré un volume de ventes de plus d'1 million d'unités, un mois seulement après son lancement initial en Chine, et une semaine après son lancement mondial à Londres.

[1] Couleur, fabrication et finition (Color, Manufacturing, Finish, CMF) en design industriel

À propos d'Honor

Honor est une e-marque de smartphone leader appartenant à Huawei Group. Conformément à son slogan « For the Brave » (pour les plus courageux), la marque a été créée afin de répondre aux besoins de la génération numérique, grâce à des produits optimisés Internet qui offrent des expériences utilisateur supérieures, incitent à l'action, favorisent la créativité et donnent aux jeunes la possibilité de réaliser leurs rêves. En faisant cela, Honor se démarque et met en avant son propre courage qui est de faire les choses différemment et de prendre les mesures nécessaires pour mettre à la disposition de ses clients les toutes dernières technologies et innovations.

À propos de Central Saint Martins, UAL

Central Saint Martins, UAL est mondialement reconnue pour l'énergie créative de ses étudiants, de son personnel et de ses diplômés. Sa réputation éducative en matière d'art, de design et de spectacle s'illustre par les accomplissements toujours croissants de ses élèves qui incluent, entre autres, Grace Wales Bonner, Terence Conran, Michael Fassbender, Antony Gormley, Craig Green, Tom Hardy, Isaac Julien, Jean Jullien, Christopher Kane, Mary Katrantzou, Helen Marten, Stella McCartney, Alexander McQueen, Morag Myerscough, Laure Prouvost et Raqib Shaw.

En 2016, Central Saint Martins a lancé Creative Unions, une initiative regroupant des projets qui prouvent en quoi la créativité ne connaît aucune limite - géographique, sociale ou disciplinaire - et peut défier et façonner notre monde.

Central Saint Martins fait partie de l'Université des arts de Londres (University of the Arts London, UAL), centre international d'enseignement innovant et de recherche dans les domaines des arts, du design, de la mode, de la communication et des arts du spectacle. L'Université compte six facultés : Camberwell College of Arts, Central Saint Martins, Chelsea College of Arts, London College of Communication, London College of Fashion et Wimbledon College of Arts.

www.arts.ac.uk/csm

