HONOR stellt das HONOR MagicBook Pro 16 vor: Ein KI-gesteuerter Laptop der nächsten Generation für ein unvergleichliches Benutzererlebnis

BARCELONA, Spanien, 28. Februar 2024 /PRNewswire/ -- Die globale Technologiemarke HONOR stellte heute das HONOR MagicBook Pro 16 vor, ein revolutionäres KI-gesteuertes Notebook, das die traditionelle Notebook-Landschaft neu definieren wird. Basierend auf HONORs KI-Fähigkeiten auf Plattformebene und gemeinsamen Bemühungen mit Technologiepartnern wie Microsoft, Intel und NVIDIA bringt HONOR PCs in die Ära der KI-PCs und markiert damit einen bedeutenden Meilenstein im Bereich der Computertechnik, der Nutzern ein unvergleichliches KI-Erlebnis bietet und die Interaktion mit ihren Geräten verändert.

„Bei HONOR liegt unser Engagement in der offenen Zusammenarbeit mit Industriepartnern, um ein florierendes Ökosystem zu fördern. Wir glauben fest an die transformative Kraft der kollaborativen Synergie, insbesondere im Zeitalter der KI. Indem wir das kollektive Fachwissen der Top-Branchenakteure nutzen, sind wir bestrebt, außergewöhnliche Produkte zu entwickeln und den Verbrauchern weltweit ein unvergleichliches Erlebnis zu bieten", sagte George Zhao, Geschäftsführer von HONOR.

In Zusammenarbeit mit Microsoft bietet das HONOR MagicBook Pro 16 Ressourcenoptimierung in Echtzeit, Multi-Device-Konnektivität und eine Reihe von KI-Funktionen. „In dieser sich schnell entwickelnden Welt der Technologie ermöglicht uns die Zusammenarbeit mit Partnern wie HONOR, die globale Konnektivität zu revolutionieren. KI eröffnet ungeahnte Möglichkeiten in der Cloud, auf Geräten und in alltäglichen Anwendungen. Mit der Markteinführung des MagicBook Pro 16 von HONOR bringen wir die Leistungsfähigkeit von Windows und Azure Speech Services zu den Kunden und zeigen das Potenzial der KI auf dem Gerät und der cloudbasierten KI, die zusammenarbeiten, damit Einzelpersonen und Unternehmen mehr erreichen können", so Mark Linton, VP für Device Partner Sales bei Microsoft.

Durch die langjährige Zusammenarbeit mit Intel nutzt HONOR die Vorteile der neuen Intel Core Ultra Prozessoren, um Produkte mit überragender Benutzerfreundlichkeit zu liefern. „Mit fortschrittlicher Leistung und Energieeffizienz läutet der Intel Core Ultra Prozessor die Ära der KI-PCs mit 3 KI-Engines ein: die CPU, GPU und die neue NPU. Zusammen mit HONOR erschließen wir eine unendliche Menge an KI-Erlebnissen, von der Produktivität über die Erstellung von Inhalten bis hin zu Spielen und darüber hinaus, während wir gleichzeitig die Messlatte für das Systemdesign immer höher legen", erklärte David Feng, Vizepräsident, Client Computing Group und General Manager, Client Segments bei Intel.

KI-gestützte nahtlose geräteübergreifende Zusammenarbeit für jedes Szenario

Mit der Leistung von KI auf Plattformebene können HONOR-Benutzer ihre Geräte jetzt mühelos über verschiedene Plattformen hinweg verbinden und so eine nahtlose Zusammenarbeit ermöglichen. Ein beispielhaftes Merkmal dieser Innovation ist die Fähigkeit von HONOR, den Prozess der Übertragung eines Fensters von einem Android-Smartphone auf einen Windows-PC oder von einem Windows-PC auf ein Android-Tablet zu vereinfachen, was bei anderen Geräten normalerweise mehrere Schritte erfordert. Dank der künstlichen Intelligenz, die im Hintergrund arbeitet, können die Benutzer diese Aufgabe jetzt mit einem einzigen Zug erledigen. So können sie beispielsweise Fenster wie Messaging-Apps nahtlos von ihrem HONOR-Smartphone auf ihren PC übertragen und direkt beantworten, was einen unterbrechungsfreien Arbeitsablauf über alle Geräte hinweg gewährleistet. Die außergewöhnliche geräteübergreifende Zusammenarbeit von HONOR macht es zum einzigen System, das dieses Maß an Effizienz und Komfort bieten kann.

MagicOS 8.0 von HONOR revolutioniert die Art und Weise, wie Menschen mit Geräten interagieren, indem es fortschrittliche KI-Funktionen nutzt und eine nahtlose Zusammenarbeit und Konnektivität innerhalb des Ökosystems ermöglicht. Mit dem Laptop als Herzstück ermöglicht MagicRing die Synchronisierung und Zusammenarbeit von Aufgaben und Benachrichtigungen zwischen verschiedenen Geräten und sorgt so für ein nahtloses Erlebnis, das Komfort und Zugänglichkeit vereint. MagicRing ist in der Lage, mehrere gleichzeitige Streams, einschließlich Audio/Video, Dateien und Nachrichten, zu verarbeiten und dabei bis zu acht miteinander verbundene Funktionen nahtlos zu integrieren, darunter Tethering, Connected Screen, Connected Input, Connected File, Connected Call, Connected Notification, Connected Camera und Connected APP, so dass der Benutzer auch in Multitasking-Szenarien ein unterbrechungsfreies Erlebnis hat. Dieser KI-PC enthält auch intelligente Funktionen wie HONOR Global Favorites Space, HONOR Device Clone und HONOR Share, die das volle Potenzial des Geräts freisetzen, alles dank der KI-Fähigkeiten der HONOR-Plattform.

Neudefinition des PC-Erlebnisses mit KI

Das HONOR MagicBook Pro 16 hebt die Produktivität dank der KI-Kapazitäten auf ein außergewöhnliches Niveau. Funktionen wie die intelligente Bildersuche, die intelligente Dokumentenzusammenfassung, das Textverständnis, KI-Untertitel und Magic Text machen das HONOR MagicBook Pro 16 zu einem unverzichtbaren Begleiter für mehr Effizienz. Ob bei der Suche nach Bildern oder bei der Erstellung prägnanter Dokumentenzusammenfassungen, das HONOR MagicBook Pro 16 setzt einen neuen Standard für intelligente Computer.

Optimierte Hardwareleistung zur Verbesserung der KI auf Plattformebene

Das HONOR MagicBook Pro 16 wird von dem leistungsstarken Intel® Core™ Ultra 7 Prozessor 155H angetrieben, der mit sechs leistungsstarken Kernen, acht effizienten Kernen und zwei stromsparenden Kernen eine außergewöhnliche Rechenleistung bietet. Mit dem dedizierten NVIDIA GeForce RTX 40 Laptop-Grafikprozessor bietet das HONOR MagicBook Pro 16 eine unvergleichliche Leistung und nahtlose Multitasking-Fähigkeiten, während es gleichzeitig atemberaubende Bilder erzeugt.

Zur weiteren Verbesserung der Robustheit verfügt das HONOR MagicBook Pro 16 über das KI-basierte OS Turbo X, das es dem Benutzer ermöglicht, mühelos den Hochleistungsmodus zu aktivieren, der die volle Leistung des Prozessors freisetzt und gleichzeitig die Latenzzeit minimiert und eine hervorragende Grafikqualität bietet. Das HONOR MagicBook Pro 16 verfügt außerdem über intelligente Planungs- und Optimierungsfunktionen, die es ihm ermöglichen, verschiedene Nutzungsszenarien intelligent zu erkennen und sich dynamisch anzupassen, um die Leistung zu optimieren. Die Nutzer können eine nahtlose und maßgeschneiderte Computererfahrung erwarten, die ihre Erwartungen übertrifft.

Exzellentes audiovisuelles Erlebnis

Ausgestattet mit einem 16-Zoll HONOR FullView Display bietet das HONOR MagicBook Pro 16 dem Benutzer ein ultraklares visuelles Erlebnis mit einer hohen Auflösung von 3072 x 1920, 100% DCI-P3 und 100% sRGB Wide Color Gamut Unterstützung, was eine atemberaubende Farbgenauigkeit und lebendige visuelle Darstellung gewährleistet. Dank einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 165 Hz bietet das Notebook außerdem ein extrem reaktionsschnelles und flüssiges Spielerlebnis.

Zusätzlich hat das HONOR MagicBook Pro 16 sowohl die TÜV Rheinland Low Blue Light (Hardware Solution) Zertifizierung als auch die TÜV Rheinland Flicker Free Zertifizierung erhalten.

Das HONOR MagicBook Pro 16 ist mit sechs Lautsprechern ausgestattet, darunter vier Tieftöner und zwei Hochtöner, die mit modernster Audiotechnologie die Breite, Tiefe und Höhe des Klangbilds effektiv verbessern. Es ist außerdem der weltweit erste Laptop mit räumlichem Klang auf einem Windows-basierten PC, der ein noch intensiveres Erlebnis beim Spielen und Videogucken bietet, insbesondere beim Spielen und Videogucken.

Exquisites Design

Mit seinem atemberaubenden 3D Coloring Spray Technology Metallic Vollmetall-Design ist das HONOR MagicBook Pro 16 eine wahre Verkörperung von Eleganz und Raffinesse. Durch die nahtlose Verschmelzung von modernstem Design und herausragender Leistung setzt das HONOR MagicBook Pro 16 einen völlig neuen Standard im Bereich der Hochleistungs-Notebooks.

Farbe und Verfügbarkeit

Das HONOR MagicBook Pro 16 basiert auf Windows 11 und ist in zwei Farbvarianten erhältlich: Weiß und Lila. Es wird zunächst in China auf den Markt kommen und voraussichtlich im zweiten Quartal weltweit erhältlich sein.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte den HONOR-Onlineshop unter https://www.hihonor.com/global/laptops/honor-magicbook-pro-16/

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von intelligenten Geräten. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine globale Technologiemarke mit Kultcharakter zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt in die Lage versetzen, über sich hinauszuwachsen, und ihnen die Freiheit geben, mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für alle Ansprüche an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht Menschen, eine bessere Version ihrer selbst zu werden.

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte HONOR online unter www.hihonor.com oder senden Sie eine E-Mail an [email protected]

