HONOR présente le HONOR MagicBook Pro 16 : un ordinateur portable de niveau supérieur alimenté par l'IA pour une expérience utilisateur inégalée

HONOR s'associe à des partenaires de l'industrie pour redéfinir le paysage des ordinateurs portables

BARCELONE, Espagne, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- La marque technologique mondiale HONOR a dévoilé aujourd'hui le HONOR MagicBook Pro 16, un ordinateur portable révolutionnaire alimenté par l'IA qui redéfinit le paysage traditionnel des ordinateurs portables. En s'appuyant sur les capacités d'IA de la plateforme HONOR et les efforts conjoints déployés avec des partenaires technologiques tels que Microsoft, Intel et NVIDIA, HONOR fait entrer les PC dans l'ère de l'IA, marquant une étape importante dans l'informatique, offrant aux utilisateurs une expérience d'IA inégalée et transformant leurs interactions avec les appareils.

« Chez HONOR, notre engagement consiste à adopter une collaboration ouverte avec les partenaires du secteur pour favoriser un écosystème florissant. Nous croyons fermement au pouvoir transformateur de la synergie collaborative, en particulier à l'ère de l'IA. En tirant parti de l'expertise collective des principaux acteurs de l'industrie, nous sommes déterminés à concevoir des produits exceptionnels et à offrir des expériences inégalées aux consommateurs du monde entier », a déclaré George Zhao, PDG de HONOR.

En collaboration avec Microsoft, le HONOR MagicBook Pro 16 offre une optimisation des ressources en temps réel, une connectivité multi-appareils et une gamme de fonctions d'intelligence artificielle. « Dans ce monde technologique en évolution rapide, la collaboration avec des partenaires comme HONOR nous permet de révolutionner la connectivité mondiale. L'IA débloque des capacités sans précédent dans le cloud, les appareils et les applications quotidiennes. Avec le lancement du MagicBook Pro 16 de HONOR, nous mettons la puissance de Windows et d'Azure Speech Services à la disposition des clients, en montrant comment l'IA sur appareil et l'IA basée sur le cloud peuvent fonctionner ensemble pour permettre aux individus et aux organisations d'accomplir davantage,» a déclaré Mark Linton, vice-président chargé des ventes des partenaires périphériques chez Microsoft.

Grâce à la collaboration de longue date avec Intel, HONOR exploite les avantages des nouveaux processeurs Intel Core Ultra pour proposer des produits offrant une expérience utilisateur supérieure. « Avec ses performances avancées et son efficacité énergétique, le processeur Intel Core Ultra inaugure l'ère du PC alimenté à l'IA avec 3 moteurs d'IA : le CPU, le GPU et le nouveau NPU. Avec HONOR, nous débloquons une quantité infinie d'expériences d'IA, de la productivité à la création de contenu, en passant par les jeux et bien plus, tout en continuant à élever le niveau de conception des systèmes », a déclaré David Feng, vice-président du Client Computing Group et directeur général de Segments clients chez Intel.

Collaboration sans faille entre appareils pour chaque scénario

Grâce à la puissance de l'IA au niveau de la plateforme, les utilisateurs HONOR peuvent désormais connecter sans effort leurs appareils sur différentes plateformes, ce qui permet une collaboration transparente. Une caractéristique exemplaire de cette innovation est la capacité de HONOR à simplifier le processus de transfert d'une fenêtre d'un smartphone Android vers un PC Windows, ou d'un PC Windows vers une tablette Android, ce qui implique généralement plusieurs étapes sur d'autres appareils. Grâce au fonctionnement de l'IA en coulisses, les utilisateurs peuvent désormais accomplir cette tâche d'un simple glissement de doigt. Par exemple, ils peuvent transférer en toute transparence des fenêtres, telles que des applications de messagerie, de leur smartphone HONOR à leur PC et y répondre directement, assurant un flux de travail ininterrompu sur tous les appareils. L'exceptionnelle collaboration inter-appareils de HONOR en fait le seul système capable d'offrir ce niveau d'efficacité et de commodité.

MagicOS 8.0 de HONOR révolutionne la façon dont les humains interagissent avec les appareils en exploitant les capacités avancées de l'IA, permettant une collaboration et une connectivité transparente au sein de l'écosystème. Avec l'ordinateur portable au centre, MagicRing permet la synchronisation et la collaboration des tâches et des notifications entre les différents appareils, garantissant une expérience transparente qui allie commodité et accessibilité. MagicRing est capable de gérer plusieurs flux simultanés, notamment audio/vidéo, fichiers et messages, tout en intégrant de manière transparente jusqu'à huit fonctions interconnectées, notamment Tethering, Connected Screen, Connected Input, Connected File, Connected Call, Connected Notification, Connected Camera et Connected APP, permettant aux utilisateurs de vivre une expérience ininterrompue, même dans des scénarios multitâches. Ce PC IA comporte également des fonctions intelligentes telles que HONOR Global Favorites Space, HONOR Device Clone et HONOR Share, libérant le plein potentiel de l'appareil, tout cela grâce aux capacités de l'IA de la plateforme de HONOR.

Redéfinir l'expérience PC de l'utilisateur grâce à l'IA

Le HONOR MagicBook Pro 16 élève la productivité à des sommets extraordinaires grâce aux capacités de l'IA, en offrant des fonctions telles que la recherche intelligente d'images, le résumé intelligent de documents, la compréhension de texte, les sous-titres AI et le texte magique, faisant du HONOR MagicBook Pro 16 un compagnon indispensable pour l'efficacité. Qu'il s'agisse de rechercher des images ou de générer des résumés de documents concis, le HONOR MagicBook Pro 16 établit une nouvelle norme en matière d'informatique intelligente.

Des performances matérielles optimisées pour améliorer l'IA au niveau de la plateforme

Le HONOR MagicBook Pro 16 est doté du processeur haute performance Intel® Core™ Ultra 7 155H, qui comprend six cœurs performants, huit cœurs efficaces et deux cœurs à faible consommation d'énergie pour offrir une puissance de calcul exceptionnelle. Avec le GPU dédié NVIDIA GeForce RTX 40 series Laptop, le HONOR MagicBook Pro 16 offre des performances inégalées et des capacités multitâches transparentes tout en produisant des visuels époustouflants.

Encore plus robuste, le HONOR MagicBook Pro 16 est doté de l'OS Turbo X basé sur l'IA, qui permet aux utilisateurs d'activer sans effort le mode haute performance, libérant toute la puissance de son processeur tout en minimisant la latence et en offrant une qualité graphique supérieure. Le HONOR MagicBook Pro 16 est également doté de capacités de planification et de réglage intelligentes, qui lui permettent de reconnaître intelligemment les différents scénarios d'utilisation et de s'adapter dynamiquement pour optimiser les performances. Les utilisateurs peuvent s'attendre à une expérience informatique transparente et personnalisée qui dépasse leurs attentes.

Une excellente expérience audio-visuelle

Équipé d'un écran HONOR FullView de 16 pouces, le HONOR MagicBook Pro 16 offre aux utilisateurs une expérience visuelle ultra-claire avec une haute résolution de 3072 x 1920,100% DCI-P3 et 100% de la large gamme de couleurs sRGB, assurant une précision des couleurs époustouflante et des visuels éclatants. L'ordinateur portable offre également une expérience de jeu ultra-réactive et fluide grâce à son taux de rafraîchissement allant jusqu'à 165 Hz.

De plus, le HONOR MagicBook Pro 16 a reçu la certification TÜV Rheinland Low Blue Light (solution matérielle ) et la certification TÜV Rheinland Flicker Free.

HONOR MagicBook Pro 16 est équipé de six haut-parleurs, dont quatre woofers et deux tweeters, avec une technologie audio de pointe pour améliorer efficacement la largeur, la profondeur et la hauteur de la scène sonore. C'est également le premier ordinateur portable au monde doté d'un système audio spatial sur un PC fonctionnant sous Windows, qui offrira une expérience plus immersive dans les jeux et le visionnage de vidéos, en particulier pour les jeux et le visionnage de vidéos.

Un design exquis

Avec son design métallique 3D Coloring Spray Technology Metallic, le HONOR MagicBook Pro 16 est une véritable incarnation de l'élégance et de la sophistication. En combinant harmonieusement design de pointe et performances exceptionnelles, le HONOR MagicBook Pro 16 établit une nouvelle norme dans le domaine des ordinateurs portables de haute performance.

Couleur et disponibilité

Basé sur Windows 11, le HONOR MagicBook Pro 16 est disponible en deux coloris : blanc et violet. Il sera d'abord lancé en Chine, avant d'être commercialisé dans le monde entier au deuxième trimestre.

