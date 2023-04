HONOR veröffentlicht ersten ESG-Bericht

Das Unternehmen verpflichtet sich, bis 2045 CO₂-Neutralität zu erreichen.

SHENZHEN, China, 21. April 2023 /PRNewswire/ -- Anlässlich des morgigen Tags der Erde 2023, veröffentlichte die globale Technologiemarke HONOR heute ihren ersten Bericht über Umwelt, Soziales und Führung (ESG), in dem sie ihre Ziele und Fortschritte im Rahmen ihren sieben ESG-Säulen, einschließlich Umweltschutz, Technologie für Gutes und Jugendförderung aufgezeigt haben. Mit der Veröffentlichung des Berichts hat sich das Unternehmen auch verpflichtet, seine Bemühungen um Nachhaltigkeit und Dekarbonisierung zu beschleunigen, um die eigenen CO₂-Emissionen um 88 % zu reduzieren, eine 100 %ige Nutzung erneuerbarer Energien von zu erreichen und sein Ziel eines CO₂-neutralen Betriebs bis 2045 zu erreichen. Damit richtet es sich nach Chinas Ziel, bis zu Jahr 2060 CO₂_Neutralität zu erreichen.

„Wir freuen uns, heute die Veröffentlichung unseres ersten ESG-Berichts zu feiern und die Meilensteine vorzustellen, die wir bisher auf unserer ESG-Reise erreicht haben", so Wan Biao, Vorsitzender von HONOR Device Co. Ltd. „Wir bei HONOR sind bestrebt, mit zielgerichteten, auf den Menschen ausgerichteten Technologien einen positiven Einfluss auf die globale Gemeinschaft nehmen zu können. Als sozial verantwortliches Unternehmen erkennt HONOR an, wie wichtig es ist, sinnvolle Werte für unsere Stakeholder zu schaffen, und wir freuen uns darauf, bei allem, was wir in Zukunft tun, weiterhin zum Schutz der Umwelt beizutragen ".

Durch den weiteren Ausbau der globalen ESG-Bemühungen, hat HONOR Fortschritte in seinen wichtigsten ESG-Säulen erzielen können — Umweltschutz, Technologie für Gutes, Jugendförderung, Datenschutz und Sicherheit, Personalentwicklung, Lieferkettenmanagement und verantwortungsbewusste Unternehmensführung, die alle in Abstimmung mit denUnited Nations Sustainable Development Goals festgelegt wurden — seit das Unternehmen im Jahr 2020 zu einem unabhängigen Unternehmen geworden ist. Der ESG Report wird auch in Übereinstimmung mit den in den Global Reporting Initiative's (GRI) weltweit gefeierten GRI Standards und dem Rahmen für soziale Verantwortung der International Standard Organisation nach ISO 26000 entwickelt. Im Dezember 2021 wurde HONOR ein offizielles Mitgliedsunternehmen des United Nations Global Compact und zeigt so sein Engagement für die Erfüllung seiner Nachhaltigkeitsverantwortung.

„Wir freuen uns, dass der ESG-Bericht von HONOR veröffentlicht wird. Außerdem erfreut uns das Engagement des Unternehmens zur Bekämpfung des Klimawandels. Das Unternehmen hat sich verpflichtet, den Klimawandel aktiv zu bekämpfen und einen Höhepunkt der Kohlenstoffemissionen zu erreichen, bevor es beginnt, diese zu reduzieren und bis 2030 und 2045 eine CO₂-Neutralität zu erreichen", so Meng Liu, Head of China Office, United Nations Global Compact. „Wir freuen uns darauf, dass die Marke weiterhin mit umweltfreundlicheren Innovationen schafft und mit uns zusammenarbeiten wird, um eine Kreislaufwirtschaft zu fördern, die nachhaltige Entwicklung und nachhaltigen Verbrauch fördert".

HONOR reagiert aktiv auf die Herausforderungen des Klimawandels und engagiert sich für eine kohlenstoffarme Zukunft durch umweltfreundlichere Betriebe, Produkte, Fertigung und Partner. Im Rahmen dieser Bemühungen hat das Unternehmen das Konzept einer Kreislaufwirtschaft in seinen Produktentwicklungszyklus integriert. Bisher hat HONOR die Verwendung gefährlicher Stoffe und Materialien um 3,861 Tonnen reduziert und mehr als 1,785 Tonnen Elektroabfall recycelt. 98 % der in der Verpackung von HONOR Magic Vs verwendeten Materialien sind ebenfalls nicht aus Plastik. HONOR setzt auch intelligente Technologie ein, um 75 % seiner Produktionslinie zu automatisieren, was den Einsatz von Energie und Ressourcen in seinen Produktionsstätten weiter reduziert. Derzeit ist HONOR auf dem besten Weg, seine CO₂-Emissionen um 88 % zu reduzieren, eine 100 % ige Nutzung erneuerbarer Energien zu erreichen und bis 2045 einen CO₂-neutralen Betrieb zu erreichen, was eine Reduzierung der CO₂-Emissionen um 36 % bis 2035 beinhaltet.

HONOR widmet sich der Schaffung einer neuen intelligenten Welt für alle und bietet Benutzern auf der ganzen Welt sinnvolle, zweckorientierte Technologie und Lösungen für Probleme der realen Welt an. Seit 2021 hat HONOR über 22 Barrierefreiheitsfunktionen wie AI Subtitle, Select to Speak und Magnification eingeführt, um die digitale Kluft zu überbrücken und über 3.740.000 Benutzern gleichberechtigten Zugang zu branchenführenden Innovationen zu bieten, die ihr tägliches Leben verbessern.

Neben seinen laufenden Bemühungen um Nachhaltigkeit und Technology für das Gute hat sich HONOR auch verpflichtet, mehr in die Förderung der nächsten Generation zu investieren. Die HONOR Talents Global Design Awards bieten jungen, aufstrebenden Künstlern weltweit eine Plattform, um ihre Kreativität zu präsentieren, und haben seit 2020 über 13.000 Einsendungen erhalten. Darüber hinaus haben die HONOR Magic Moments Awards seit ihrem Debüt im Jahr 2021 mehr als 300.000 Einsendungen akzeptiert und ermöglichen es Content-Erstellern und Fotografie-Liebhaber, ihr Handwerk vor einem globalen Publikum zu zeigen.

Die englische Ausgabe des HONOR 2021 – 2022 ESG Report kann hier heruntergeladen werden [https://www.hihonor.com/global/honor-esg/esg-report/ ].

Informationen zu HONOR

HONOR ist ein weltweit führender Anbieter von Smart Devices. Das Unternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, eine weltweite Technologiemarke mit Kultstatus zu werden und durch seine leistungsstarken Produkte und Dienstleistungen eine neue intelligente Welt für alle zu schaffen. Mit einem unermüdlichen Fokus auf Forschung und Entwicklung engagiert sich das Unternehmen für die Entwicklung von Technologien, die Menschen auf der ganzen Welt ermöglichen, über sich hinauszuwachsen und ihnen die Freiheit geben, mehr zu schaffen und mehr zu erreichen. HONOR bietet eine Reihe hochwertiger Smartphones, Tablets, Laptops und Wearables für verschiedenste Budgets an. Das Portfolio an innovativen, erstklassigen und zuverlässigen Produkten ermöglicht es den Menschen, zu einer besseren Version ihrer selbst zu werden.

Weitere Informationen erhalten Sie auf HONOR online unter www.hihonor.com oder per E-Mail an [email protected]

http://community.hihonor.com/

https://www.facebook.com/honorglobal/

https://twitter.com/Honorglobal

https://www.instagram.com/honorglobal/

http://www.youtube.com/c/HonorOfficial

SOURCE HONOR