HONOR publie son premier rapport ESG

L'entreprise s'engage à atteindre la neutralité carbone d'ici 2045

SHENZHEN, Chine, 22 avril 2023 /PRNewswire/ -- À l'approche de la Journée de la Terre 2023, la marque technologique mondiale HONOR a publié aujourd'hui son tout premier rapport environnemental, social et de gouvernance (ESG), décrivant ses objectifs et les progrès réalisés dans le cadre de ses sept piliers ESG, notamment la protection de l'environnement, la technologie au service du bien et l'autonomisation des jeunes. Avec la publication de ce rapport, l'entreprise s'est également engagée à accélérer ses efforts en matière de durabilité et de décarbonisation afin de réduire ses émissions de carbone de 88 %, d'utiliser 100 % d'énergies renouvelables et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045, conformément à l'objectif de la Chine d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2060.

« Nous sommes ravis de célébrer aujourd'hui la publication de notre premier rapport ESG et de présenter les étapes que nous avons franchies dans notre parcours ESG jusqu'à présent, a déclaré Wan Biao, président de HONOR Device Co. Ltd. Chez HONOR, nous nous efforçons d'avoir un impact positif sur la communauté mondiale grâce à des technologies centrées sur l'humain et orientées vers un but précis. En tant qu'entreprise socialement responsable, HONOR reconnaît l'importance de créer une valeur significative pour ses parties prenantes et nous sommes impatients de poursuivre notre contribution à l'environnement dans tout ce que nous entreprenons à l'avenir. »

S'appuyant sur ses efforts ESG mondiaux continus, HONOR a réalisé des progrès dans ses principaux piliers ESG : protection de l'environnement, technologie au service du bien, autonomisation des jeunes, confidentialité et sécurité, développement du personnel, gestion de la chaîne d'approvisionnement et gouvernance d'entreprise responsable, tous alignés sur les objectifs de développement durable des Nations unies, depuis l'obtention de son statut d'entreprise indépendante en 2020. Le rapport ESG est également élaboré conformément aux normes mondialement reconnues de la Global Reporting Initiative (GRI) et au cadre de responsabilité sociale ISO 26000 de l'International Standard Organization. En décembre 2021, HONOR est devenu un membre officiel du Pacte mondial des Nations Unies, ce qui témoigne de son engagement à assumer ses responsabilités en matière de développement durable.

« Nous sommes ravis de la publication du rapport ESG de HONOR et de l'engagement de l'entreprise à lutter contre le changement climatique, en s'engageant à atteindre le pic de carbone et à réaliser des opérations neutres en carbone d'ici 2030 et 2045, respectivement, a commenté Meng Liu, responsable du bureau chinois du Pacte mondial des Nations unies. Nous sommes impatients de voir la marque continuer à repousser les limites avec des produits plus écologiques, et travailler avec nous pour favoriser une économie circulaire qui promeut le développement et la consommation durables. »

Répondant activement aux défis posés par le changement climatique, HONOR s'engage à œuvrer pour un avenir à faible émission de carbone en adoptant des opérations, des produits, une fabrication et des partenaires plus écologiques. Dans le cadre de ces efforts, l'entreprise a intégré le concept d'économie circulaire dans le cycle de vie du développement de ses produits. À ce jour, HONOR a réduit l'utilisation de substances et de matériaux dangereux de 3 861 tonnes et recyclé plus de 1 785 tonnes de déchets électroniques. Par ailleurs, 98 % des matériaux utilisés pour le conditionnement des Magic Vs de HONOR ne contiennent pas de plastique. HONOR a également utilisé une technologie intelligente pour automatiser 75 % de sa chaîne de production, réduisant encore l'utilisation de l'énergie et des ressources dans ses installations de production. Actuellement, HONOR est en passe de réduire ses émissions de carbone de 88 %, d'utiliser 100 % d'énergies renouvelables et d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2045, ce qui inclut une réduction de 36 % des émissions de carbone d'ici 2035.

Dédié à la création d'un nouveau monde intelligent pour tous, HONOR est au service des utilisateurs du monde entier avec une technologie utile et ciblée, et apporte des solutions aux problèmes du monde réel. Depuis 2021, HONOR a lancé plus de 22 fonctions d'accessibilité telles que les sous-titres générés par l'IA, la fonction « Sélectionner pour prononcer » et l'agrandissement de l'écran pour combler la fracture numérique, fournissant à plus de 3 740 000 utilisateurs un accès égal à l'innovation de pointe qui améliore leur vie quotidienne.

En plus de ses efforts continus en matière de durabilité et de technologie au service du bien, HONOR s'est également engagé à investir davantage dans le développement de la prochaine génération de jeunes talents. En fournissant une plateforme aux jeunes artistes émergents du monde entier pour présenter leur créativité, les HONOR Talents Global Design Awards ont reçu plus de 13 000 candidatures depuis 2020. De plus, les HONOR Magic Moments Awards ont reçu plus de 300 000 candidatures depuis leurs débuts en 2021, permettant aux créateurs de contenu et aux passionnés de photographie de présenter leur art devant un public mondial.

L'édition anglaise du rapport ESG HONOR 2021 - 2022 est disponible ici [ https://www.hihonor.com/global/honor-esg/esg-report/ ].

