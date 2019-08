HONOR Vision define o futuro com inovações no "Sharp Tech" da HONOR

"A HONOR Vision não é apenas uma televisão, da forma como a conhecemos. Ela define o futuro da televisão com as inovações no 'Sharp Tech' da HONOR. A HONOR Vision irá exercer um papel mais decisivo no futuro da vida da família inteligente. Não é apenas um centro de entretenimento residencial, mas também um centro de compartilhamento de informações, um centro de gerenciamento de controles e um centro de interação de múltiplos dispositivos" , disse o presidente da HONOR, George Zhao.

A primeira tela inteligente do mundo equipada com o HarmonyOS, desenvolvido internamente pela Huawei

Durante a HCD, a Huawei lançou o HarmonyOS, um novo sistema operacional distribuído, baseado em micronúcleo (microkernel), projetado para oferecer uma experiência de usuário coesiva em todos os dispositivos e cenários de usuário. O HarmonyOS será otimizado e gradualmente adotado nos dispositivos inteligentes da marca, incluindo relógios inteligentes, telas inteligentes, sistemas para veículos e alto-falantes inteligentes. O HarmonyOS será lançado mundialmente como uma plataforma de fonte aberta para encorajar a adoção.

Em uma era em que os usuários sempre demandam uma experiência inteligente holística em todos os dispositivos, é importante ter um sistema operacional com recursos multiplataformas aperfeiçoados. Segundo o presidente-executivo do Grupo de Negócios de Consumo da Huawei, Richard Yu, o HarmonyOS da Huawei dá suporte a uma grande variedade de dispositivos e plataformas, em todos os cenários de usuários, a fim de disponibilizar uma experiência consistente com baixa latência e forte segurança. Entre os dispositivos inteligentes apresentados na HDC, a HONOR Vision é a primeira tela inteligente equipada com o HarmonyOS.

Tri-chips sincronizados: chipset inteligente Honghu 818, chipset NPU para câmara com IA e chipset de Wi-Fi de nível flagship

A HONOR Vision reúne diversas tecnologias inovadoras para proporcionar aos usuários uma experiência de tela inteligente.

Chipset de tela inteligente Honghu 818: Como o mais novo SoC de tela inteligente disponível globalmente, o Honghu 818" tem um mecanismo mágico de processamento de imagens. Equipado com sete tecnologias avançadas de processamento de imagem – estimativa de movimentos e compensação de movimentos (MEMC – Motion Estimate and Motion Compensation), geração de imagens com alta faixa dinâmica (HDR – High Dynamic Range), super-resolução (SR – Super-Resolution), redução de ruídos (NR – Noise Reduction), melhoria dinâmica do contraste (DCI – Dynamic Contrast Improvement), gerenciamento automático de cores (ACM – Auto Color Management) e diminuição do brilho local (LD – Local Dimming) – o chipset "Honghu 818" aumenta e otimiza a resolução da imagem, o contraste e o desempenho da cor através de múltiplos algoritmos. O processador octa-core pode lidar com processamento pesado de imagens em telas grandes e operar múltiplas tarefas simultaneamente. A MEMC também é capaz de produzir imagens de alta resolução, qualidade superior do som e interação de voz de campo distante. A taxa de utilização da largura de banda, a melhor do setor, supera as demais em mais de 50% em média.

Chipset NPU para câmera com IA: outra inovação no "Sharp Tech", a câmera pop-up inteligente com IA (Smart Pop-up AI Camera), equipada com um chipset NPU HiSilicon Hi3516DV300 dedicado, habilita recursos de IA, incluindo reconhecimento de face, rastreamento de corpo e detecção de postura. O projeto pop-up da câmera proporciona uma experiência do usuário inteligente e segura, inclinando 10 graus para baixo, quando montada em parede, e se retraindo automaticamente para trás da tela quando não estiver em uso.

Chipset de Wi-Fi de nível flagship: A HONOR Vision é equipada com um chipset de Wi-Fi flagship – o HiSilicon Hi1103. Como o primeiro chipset do mundo a dar suporte a uma largura de banda de 160MHz e uma taxa de download de até 1,7Gbps, o chipset é 1,7 vezes mais rápido do que a média do setor, habilitando reprodução de vídeo mais uniforme e mais estável, especialmente de vídeo HD em 4K. Ele também dá suporte a otimização de frequência dual de 2,4G/5GHz. Enquanto o Wi-Fi de 2,4GHz assegura um sinal de Wi-Fi mais forte e um alcance maior, o Wi-Fi de 5GHz habilita maior velocidade da Internet, com menos latência da rede, oferecendo uma conexão otimizada em uma variedade de ambientes.

HONOR Vision: transformando o futuro da televisão

A HONOR Vision irá exercer um papel decisivo na casa inteligente. Indo além de um centro de entretenimento residencial, a HONOR Vision também serve como um centro de compartilhamento de informações, centro de gerenciamento de controles e centro de interação de múltiplos dispositivos.

Centro de entretenimento residencial: a HONOR Vision oferece uma experiência extraordinária de áudio e de vídeo, com uma biblioteca de conteúdo da Huawei Video e um leque de outras plataformas, criando um ponto de compra único de séries de TV, shows de variedade, filmes, música, animação, etc.

Centro de compartilhamento de informações: a tela inteligente da HONOR Vision é equipada com a função notas familiares (Family Note Function), permitindo aos usuários transferir imagens 600M entre seus smartphones e a tela, via Huawei Share, em apenas 20 segundos – 100 vezes mais rápido do que transferir via Bluetooth.

Centro de gerenciamento de controles: A Huawei e a HONOR assumiram o compromisso de estabelecer o HiLink, um ecossistema aberto para a casa inteligente. A plataforma e a tecnologia serão acessíveis a outras provedoras de casa inteligente do setor, permitindo aos usuários conectar seus produtos preferidos de casa inteligente uns aos outros.

Centro de interação de múltiplos dispositivos: a tela inteligente da HONOR Vision utiliza a função Magic-link da HONOR, que permite aos usuários usar seus smartphones ou tablets para buscar programas, ajustar configurações, etc. Ela também permite aos usuários sincronizar simultaneamente conteúdo que digitam em seus smartphones ou tablets com a tela da HONOR Vision. Usando essa função, os usuários também podem conectar e projetar arquivos sem fazer o download de qualquer aplicativo em seus smartphones ou tela inteligente e podem simplesmente dar um leve toque para ativar NFC e desfrutar uma experiência de visualização de conteúdo HDR de 1080P. Com uma latência ultrabaixa de 100ms, os usuários podem conectar dispositivos à HONOR Vision em dois segundos. Os usuários também podem permutar entre o modo Miracast e o modo DLNA com perfeição, quando assistem vídeos ou buscam imagens ou jogos.

Projeto superior para uma tela superior

Os dois modelos da HONOR Vision têm tela HDR em 4K de 55 polegadas. Graças a seu projeto de três lados sem moldura para aumentar o campo de visualização, os usuários podem desfrutar uma taxa tela-para-corpo de até 94%. A tela inteligente ostenta uma armação completa de metal de 6,9mm e uma traseira no padrão diamante, dando suporte a uma luz de respiração inteligente e modo de conforto para os olhos TÜV Rheinland. A série HONOR Vision inclui a versão padrão de 2GB+16GB e a versão PRO de 2GB+32GB, com preços de RMB 3.799 e RMB 4.799 respectivamente.

