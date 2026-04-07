Hoonartek lance ClearView™, une couche décisionnelle agentique qui active le patrimoine de données pour remédier à l'inflation des logiciels à la demande

LONDRES, 7 avril 2026 /PRNewswire/ -- Hoonartek a lancé aujourd'hui ClearView™, une couche décisionnelle agentique conçue pour les entreprises qui ont investi dans des plateformes de données modernes, mais qui n'ont pas encore traduit cet investissement en une exécution autonome axée sur l'activité.

Hoonartek introduces Clearview

La plupart des grandes entreprises sont confrontées à un défi commun : un patrimoine de données mature (lac et entrepôt de données, entrepôt de données en nuage, nombreuses années d'ingénierie) combiné à une pile croissante de progiciels à la demande (SaaS) ponctuels, proposant chacun des décisions limitées de manière isolée. Il en résulte une augmentation des coûts de licence, une fragmentation de la propriété et un fonctionnement de l'IA parallèlement à l'entreprise plutôt qu'en son sein.

La solution ClearView™ de Hoonartek est pensée pour changer les termes de cette équation. En considérant les décisions commerciales comme l'unité principale de conception, elle déploie des agents autonomes directement au-dessus du patrimoine de données existant, et les active pour prendre des décisions en temps réel tout en réduisant systématiquement la dépendance à des outils SaaS fragmentés.

« Les entreprises ont déjà construit la base de données. ClearView™ est ce qui leur permet enfin de l'activer grâce à des agents qui exécutent de vraies décisions commerciales, traçables de l'intention au résultat, sans ajouter une autre couche SaaS. »

— Peeyoosh Pandey, directeur général de Hoonartek

Cette évolution trouve un écho auprès des directeurs financiers et des directeurs des données, pour qui la rationalisation des outils SaaS et l'activation de l'IA convergent en une seule priorité stratégique.

« Jusqu'ici, la plus grande lacune dans l'IA d'entreprise n'est pas la technologie, mais le modèle opératoire pour la prise de décision à grande échelle. ClearView™ y répond directement en s'ajoutant à l'infrastructure existante. »

— Rupinder Bhamra, ancien directeur de la technologie du groupe MSCI

« Les IA d'entreprise n'échouent pas à cause de mauvais modèles. Elles échouent parce que personne n'a relié la plateforme de données aux décisions. ClearView™ vient combler cette lacune. »

— Dejan Deklich, ancien directeur de la technologie chez Aisera

ClearView™ fonctionne en trois couches : une couche de gouvernance de la décision qui définit l'autorité de l'agent ; RealizeAI, l'usine d'IA de Hoonartek, pour la mise à l'échelle des cas d'utilisation des modèles de langage ; et BlueFoundry, le moteur d'exécution qui traduit l'intention commerciale en flux de travail agentiques régis. Chaque décision, traçable de la définition au résultat, est intégrée et non superposée.

La plateforme est d'ores et déjà fonctionnelle pour les services financiers, les télécommunications et la fabrication. La société Hoonartek a été récompensée par le prix Inspire 2026 de la NASSCOM (Association nationale des sociétés de logiciels et de services) pour l'excellence de ses services d'IA.

À propos de Hoonartek

Hoonartek est une entreprise mondiale de données et de solutions d'IA, qui possède plus de 15 ans d'expérience du déploiement de ses services dans plus de 250 entreprises des secteurs de la banque, de la finance, de l'assurance, des télécommunications, de la fabrication et de l'industrie pharmaceutique. La société s'associe à Databricks, Google Cloud et Ab Initio pour aider les entreprises à activer leur patrimoine de données et à développer la prise de décision fondée sur l'IA.

Relations avec la presse :

Rupesh Shinde

Vice-président adjoint chargé du marketing — [email protected]

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