Hope City Church anuncia la gran inauguración de un nuevo recinto principal en Houston
Dec 03, 2025, 22:21 ET
HOUSTON, 3 de diciembre de 2025 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Hope City Church se complace en anunciar la gran inauguración de su nuevo recinto principal el sábado 6 de diciembre, con servicios especiales a las 5:00 p. m. y 7:00 p. m., luego siguen los servicios del domingo, el 7 de diciembre, a las 9:00 a. m., 11:00 a. m. y 1:00 p. m. El nuevo recinto está ubicado en 5300 W. Sam Houston Pkwy, Houston, Texas 77041.
Después de casi 11 años como iglesia portátil, Hope City celebra un hito importante al mudarse a su primer recinto permanente, un avance que constituye una nueva etapa de crecimiento, impacto y alcance ampliado.
"Este nuevo edificio nos permitirá contarle a más personas sobre Jesús y prestar mejor servicio a nuestra comunidad", declararon los pastores Daniel y Jackie Groves. "Nuestra misión es ayudar a las personas a encontrar esperanza, y agradecemos la fidelidad de Dios a cada paso del camino. Estamos deseando recibir a la gente en nuestro nuevo hogar".
Las instalaciones de vanguardia servirán como centro para los servicios de fin de semana, el contenido digital y las iniciativas comunitarias de Hope City. La iglesia invita a las familias, amigos y toda la comunidad de Houston a unirse a la celebración, participar de una alabanza dinámica y ver personalmente lo que Dios está haciendo mediante Hope City.
Horarios de servicios de fin de semana de la gran inauguración:
sábado, 6 de diciembre, a las 5:00 p. m. y 7:00 p. m.
domingo, 7 de diciembre, a las 9:00 a. m., 11:00 a. m. y 1:00 p. m.
Para obtener más información, visite hopecity.com, www.instagram.com/yourhopecity o comuníquese con:
Duncan Dodds
Correo electrónico: [email protected]
Teléfono: 713-806-5959
FUENTE Hope City
