HOPIUM annonce la création de UNA, une filiale californienne dédiée à la technologie blockchain

PARIS, 13 avril 2021 /PRNewswire/ -- Le constructeur français Hopium continue d'imaginer le futur de la mobilité en intégrant la technologie blockchain à la source du développement de son véhicule hydrogène. Une première dans l'industrie automobile.

Au travers de UNA, sa filiale californienne basée dans la « Silicon Beach », Hopium veut mettre les nouvelles technologies au service de l'Homme et de la nature. Le constructeur entend participer à la décarbonation de la blockchain tout en renforçant le secteur automobile via un système de données cryptées ultra-sécurisé et décentralisé.