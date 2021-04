Hopium präsentiert UNA, seine in Kalifornien ansässige Tochtergesellschaft, ganz im Zeichen der Blockchain-Technologie

Mit UNA, seiner kalifornischen Tochtergesellschaft mit Sitz in Silicon Beach, will Hopium aufkommende Technologien im Dienste von Mensch und Natur nutzen. Der Hersteller will dank Blockchain zur Entkarbonisierung beitragen und gleichzeitig den Automobilsektor durch ein verschlüsseltes, ultra-sicheres und dezentralisiertes Datensystem bedienen.