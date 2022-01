HOPIUM annonce son introduction sur Euronext Growth Paris

- 1er jour de cotation : 20/01/2022

- Nouveau code mnémonique : ALHPI

- Code ISIN inchangé : FR0014000U63

PARIS, 20 janvier 2022 /PRNewswire/ -- HOPIUM, constructeur français de voitures haut de gamme à hydrogène coté sur Euronext Access Paris depuis le 23/12/2020, annonce le transfert de la cotation de ses titres sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert s'inscrit dans le plan de développement de la société et sera effectif à compter de la séance de bourse du 20 janvier 2022.

L'objectif de ce transfert sur le marché Euronext Growth Paris est de permettre à Hopium d'être cotée sur un marché plus approprié à sa taille, d'offrir un cadre réglementaire plus adapté aux investisseurs et de bénéficier d'une plus grande visibilité.

Le projet de transfert a été approuvé par le conseil d'administration de la Société en date du 13 janvier 2022. La cotation des titres sur le marché Euronext Growth Paris s'effectuera dans le cadre d'une procédure accélérée d'admission aux négociations des actions existantes, sans émissions d'actions nouvelles.

L'action Hopium continuera dans un premier temps à être cotée au double fixing. La société prévoit de mettre en place dans les prochains mois un contrat de liquidité afin d'être cotée en continu.

À compter du 20 janvier 2022, le nouveau code mnémonique de l'action Hopium sera ALHPI. Le code ISIN demeurera inchangé : FR0014000U63. Par ailleurs, l'action Hopium restera éligible aux PEA et PEA-PME.

Olivier Lombard, CEO et fondateur d'Hopium, déclare à propos de cette opération :

« L'introduction d'Hopium sur Euronext Growth va permettre à de nouveaux investisseurs de rejoindre cette formidable aventure industrielle et entrepreneuriale. Depuis son lancement, Hopium déroule méthodiquement sa feuille de route. Après la présentation en juin dernier de notre prototype roulant Alpha 0, nous poursuivons notre phase de pré-industrialisation avec le développement de nouveaux prototypes, attendus à partir du quatrième trimestre 2022, ainsi que la construction de notre usine et d'un centre de R&D. Notre objectif de débuter la commercialisation de l'Hopium Machina à l'horizon 2025 reste inchangé. Pour y parvenir, de nouvelles levées de fonds interviendront dans le courant du premier semestre 2022 afin d'accompagner notre montée en puissance sur les prochaines phases de développement. »

Le document d'information relatif au transfert de la cotation des actions Hopium sur le marché Euronext Growth Paris est disponible sur le site Internet de la Société : https://www.hopium.com/#Investors ainsi que sur le site Internet d'Euronext.

A propos de HOPIUM

Fondée par Olivier Lombard, le plus jeune vainqueur des 24h du Mans, Hopium est l'aboutissement de son expérience acquise sur les circuits de course automobile.

Olivier Lombard a piloté pendant 7 ans des voitures de course propulsées à l'hydrogène, faisant de lui un expert dans le domaine. Laboratoire à ciel ouvert, la course a permis à Olivier Lombard et son équipe de réfléchir sur de nouvelles solutions de mobilité afin de répondre aux défis environnementaux contemporains. Alors que le secteur du transport est responsable à lui seul de 20% des émissions de gaz à effet de serre, l'entreprise se positionne comme étant un acteur du changement climatique.

Hopium réunit une équipe d'experts à la pointe de l'innovation dans les secteurs des piles à combustible hydrogène et de l'ingénierie automobile, ainsi que des partenaires de premier plan.

www.hopium.com

@hopiumofficial

www.instagram.com/hopiumofficial

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1729811/Hopium_Logo.jpg

Contact :

[email protected]

SOURCE Hopium