HOPIUM gibt die Notierung seiner Aktien an der Pariser Börse Euronext Growth bekannt

PARIS, 20. Januar 2022 /PRNewswire/ -- HOPIUM, der französische Hersteller hochwertiger wasserstoffbetriebener Limousinen, der seit dem 23.12.2020 an der Euronext Access Paris notiert ist, gibt die Übertragung seiner Aktien an die Börse Euronext Growth Paris bekannt. Diese Übertragung erfolgt im Rahmen des Entwicklungsplans des Unternehmens und wird ab der Börsensitzung am 20. Januar wirksam.

Mit dem Wechsel an den Pariser Markt Euronext Growth soll Hopium an einem Markt notiert werden, der seiner Größe angemessener ist, der einen für die Anleger am besten geeigneten Regulierungsrahmen bietet und der eine größere Sichtbarkeit bietet.

Das Transferprojekt wurde vom Vorstand des Unternehmens am 13. Januar 2022 genehmigt. Die Notierung der Aktien an der Pariser Börse Euronext Growth erfolgt im Rahmen eines beschleunigten Zulassungsverfahrens zu den Verhandlungen der bestehenden Aktien ohne Ausgabe neuer Aktien.

Die Hopium-Aktien, die bisher mit doppeltem Fixing notiert wurden, werden nun im fortlaufenden Handel notiert.

Ab dem 20. Januar 2022 wird der neue Ticker für Hopium-Aktien ALHPI lauten. Der ISIN-Code bleibt unverändert: FR0014000U63. Außerdem werden die Hopium-Aktien weiterhin für PEA und PEA-PME in Frage kommen.

Olivier Lombard, CEO und Gründer von Hopium, sagte bei dieser Gelegenheit:

„Die Notierung von Hopium an der Euronext Growth wird es neuen Investoren ermöglichen, sich an diesem großen industriellen und unternehmerischen Abenteuer zu beteiligen. Seit seinem Start hat Hopium seinen Fahrplan methodisch weiterentwickelt. Nach der Präsentation unseres rollenden Prototyps Alpha 0 im Juni letzten Jahres setzen wir die Phase der Vorindustrialisierung mit der Entwicklung neuer Prototypen fort, die ab dem vierten Quartal 2022 erwartet werden, sowie mit dem Bau unserer Fabrik und eines Forschungs- und Entwicklungszentrums. Unser Ziel, das Hopium Māchina bis 2025 auf den Markt zu bringen, bleibt unverändert. Um dies zu erreichen, werden wir in der ersten Hälfte des Jahres 2022 neue Mittel aufnehmen, um unseren Anlauf in den nächsten Entwicklungsphasen zu unterstützen."

Das Informationsdokument im Zusammenhang mit der Übertragung der Notierung der Hopium-Aktien auf dem Markt Euronext Growth Paris ist auf der Website des Unternehmens verfügbar https://www.hopium.com/#Investors und auf der Website von Euronext.

Informationen zur HOPIUM

Olivier Lombard, der jüngste Gewinner des 24-Stunden-Rennens von Le Mans, gründete Hopium, einen Hersteller von High-End-Wasserstofffahrzeugen, als Ergebnis seiner persönlichen Erfahrungen als professioneller Rennfahrer. Er ist mit der Automobilkultur aufgewachsen und fährt seit sieben Jahren wasserstoffbetriebene Rennwagen. Damit ist er der weltweit erfahrenste Rennfahrer in diesem Bereich. Die Rennfahrerei war eine Art von Freiluftlabor, das es Olivier Lombard und seinem Team ermöglichte, über neue Mobilitätslösungen nachzudenken, um auf die heutigen ökologischen Herausforderungen zu reagieren. Da der Transportsektor allein schon für 20% aller Treibhausgasemissionen verantwortlich ist, positioniert sich das Unternehmen als wichtiger Akteur in Sachen Klimawandel. Hopium beschäftigt ein Team von führenden Partnern und Experten an der Spitze der Innovation in den Bereichen Wasserstoff-Brennstoffzelle, Blockchain-Technologie und Automobilbau.

